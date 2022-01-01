Yonca Lodi

Sen benim içimdeki büyük yangınların adı Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı Ben senin yüzündeki çizgi ya da dünündeki anı *** Hadi kalk gel, bul bir bahane Birazcık heves, biraz cesaret İlk günkü gibi duruyor hala Kalbin ömürlük bende emanet *** Hadi kalk gel, bul bir bahane Birazcık heves, biraz cesaret İlk günkü gibi duruyor hala Kalbin ömürlük bende emanet *** Sen benim içimdeki büyük yangınların adı Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı Ben senin yüzündeki çizgi, ya da dünündeki anı *** Hadi kalk gel bul bir bahane Birazcık heves biraz cesaret İlk günkü gibi duruyor hala Kalbin ömürlük bende emanet *** Hadi kalk gel bul bir bahane Birazcık heves biraz cesaret İlk günkü gibi duruyor hala Kalbin ömürlük bende emanet *** Hadi kalk gel bul bir bahane Birazcık heves biraz cesaret İlk günkü gibi duruyor hala Kalbin ömürlük bende emanet *** Kalbin ömürlük bende emanet Kalbin ömürlük bende emanet