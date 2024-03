Yonca Lodi

Yol göründü falımda Üç vakte kadar Yüreğim biraz kabarmış Sonunda ferah var Bir haber alıyorum Ummadığım birinden Ay doğuyormuş haneme Hayırdır inşallah hayırdır inşallah *** Kapımı kapamadım Henüz her şey açık sana Her zaman yerin hazır Yüreğimde Fallara inanmadım Sadece bir ümit var Geveze bir kuş gibi İçimde *** Bir rüya gördüm yine Senle ilgili Ağaçlık bir yoldayız Her taraf ıssız İhtiyar bir adam var Yol üstünde oturmuş Kalplerimiz elinde Hayırdır inşallah hayırdır inşallah *** Kapımı kapamadım Henüz her şey açık sana Her zaman yerin hazır Yüreğimde Fallara inanmadım Sadece bir ümit var Geveze bir kuş gibi İçimde *** Kapımı kapamadım Henüz her şey açık sana Her zaman yerin hazır Yüreğimde Fallara inanmadım Sadece bir ümit var Geveze bir kuş gibi İçimde *** Kapımı kapamadım Henüz her şey açık sana Her zaman yerin hazır Yüreğimde Fallara inanmadım Sadece bir ümit var Geveze bir kuş gibi İçimde