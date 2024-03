Yonca Lodi

Her gün adını saklayıp anıları gizledim Belki de gelirsin diye pencerede bekledim İçtiğin son sigaranın küllerini sakladım Yapma yapma bunu bana yapma Yapma yapma bunu bana yapma Dudağımda son öpüşünün tadını hep sakladım Saçının her teline de ben ömrümü bıraktım Kalbimin her paresine ismini tek tek kazıdım Yapma yapma bunu bana yapma Yapma yapma bunu bana yapma Kalbimi kırma, karşımda durma, gidenim olma Bunu bana yapma Kalbimi kırma, gözyaşım olma, gidenim olma Bunu bana yapma