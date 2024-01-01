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7/24 Dinle İste

İste Şarkı Sözleri

Yonca Lodi İste şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Lodi İste şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İste sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Lodi

Yonca Lodi

İste

  • Gel Beni Bul

  • Gel Aşkım (remix)

  • Gel Aşkım

  • İsyankar

  • Kavrulduk

  • Fıkra

  • İsyankar (Oryantal Remix)

  • Özetle

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