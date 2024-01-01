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7/24 Dinle Sımsıcak

Sımsıcak Şarkı Sözleri

Yonca Lodi Sımsıcak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Lodi Sımsıcak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sımsıcak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Lodi

Yonca Lodi

Sımsıcak

  • Gel Gör Beni

  • Bir Vurgun Bu Sevda

  • Yarın Olmaz

  • Allah Görür

  • Arada Derede

  • Söyle

  • Dayanamam

  • Haydi Gülümse

  • Ukte

  • Yanmayasın

  • Uyanır Uyanmaz Gelemem

  • Aynı Gece

  • Söyle (Remix)

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