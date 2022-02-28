Yonca Lodi

Gitme Sakın Önce çıkardın gökyüzüne Sonra bıraktın (sonra bıraktın) Ben teslim oldum, sen tükettin Hoyrattın *** Peki dedim ısrar etmedim Aklını oynattın (oynattın) Bunun adı aşk değil Tutturukluk be tatlım *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Önce çıkardın gökyüzüne Sonra bıraktın Ben teslim oldum, sen tükettin Hoyrattın *** Peki dedim ısrar etmedim Aklını oynattın Bunun adı aşk değil Tutturukluk be tatlım *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gördün mü ne yaptın? Değdi mi şimdi? O mağrur başını Eğdin mi şimdi? *** Aklından zorun mu var? Olur mu artık? Sen dursan ben Durmam bu defa Çok öfkem var *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz

Kızıl Kıyamet Yar yine imkansızı istedi, verdi bir gözdağı Yine bana dargın, yine tehditkar Ayrılık aşkın yakın akrabası Geldi mi gitmez, kessen kar etmez *** Akla ziyan dert edişler Olur olmaz terk edişler Ne olursun, böyle yapma *** Sürdüğün çıkmaz yokuşlar Zaten son çırpınışlar Ne olursun böyle yapma, yapma *** Dediğin olsun, kalmadı kuvvet İçimde büyük isyan çıktı, kızıl kıyamet Tanrım affet Buraya kadar benden, sana emanet *** Akla ziyan dert edişler Olur olmaz terk edişler Ne olursun, böyle yapma *** Sürdüğün çıkmaz yokuşlar Zaten son çırpınışlar Ne olursun…