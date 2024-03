Yonca Lodi

Bedenim sen diye yanar İçimdeki nefes sensin Çöle yağmur yağmış gibi Sen bana bir hediyesin *** Her şey senin elinde Kalbim bende kaderim Nadir bir aşk bence bu Kıymetini bilelim *** Gölgelerime ışık tut Yara izlerimi siliver Serin bir el gibi alnımda Kuytularıma sızı ver

Hep bin bir maske ve bin bir duyguda Hep karmaşa sen ve senden başka Bir insana dönüp yaşıyorsun Parça parça her duygunu olmaz *** Hep bin bir maske ve bin bir duyguda Hep karmaşa sen ve senden başka Bin insana dönüp yaşıyorsun Parça parça her duygunu olmaz *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin *** Hep yarım yarım ve erken yaşanan Her sevgiden izler var içinde Çizgi çizgi ve silemiyorsun Onları bir türlü hayır olmaz *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin