Yonca Lodi

-
Ay, la-la-la-la, la-la-la-la
La-lay-la-lay-la-lam
Ay, la-la-la-la, la-la-la-la
La-lay-la-la-la-lam
***
Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler
Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim
Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler
Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim
***
Ellerim yüzümde, susmuş dudaklarım
İsyanlarda gönlüm, zaman gardiyandır
Ah, ben yine gözlerinin hapsindeyim
Aman vermez hasretin, ay, ay, ay
***
Ay, la-la-la-la, la-la-la-la
İçimde martılar
Ay, la-la-la-la, la-la-la
Sen gözyaşlarımdasın
***
Ay, la-la-la-la, la-la-la-la
La-lay-la-lay-la-lam
Ay, la-la-la-la, la-la-la-la
La-lay-la-la-la-lam
***
Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler
Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim
Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler
Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim
***
Ellerim yüzümde, susmuş dudaklarım
İsyanlarda gönlüm, zaman gardiyandır
Ah, ben yine gözlerinin hapsindeyim
Aman vermez hasretin, ay, ay, ay
***
Ay, la-la-la-la, la-la-la-la
İçimde martılar
Ay, la-la-la-la, la-la-la
Sen gözyaşlarımdasın
***
Ay, la-la-la-la, la-la-la-la
Akşam firarları
Ay, la-la-la-la, la-la-la
Sen gözyaşlarımdasın
-
Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar
Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar
***
Gönül acılar çeker yalnız başına
Yeter bu kadar yeter
Yarim bu günahların kalmaz yanına
Mevlam adamı yakar
***
Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben
Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm emrin olur
***
Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar
Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar
***
Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben
Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm emrin olur
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm baş üstüne
-
-
-
-
-
-
-
Akşam oldu penceremde
Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun
Bir mahsun mor menekşe
Ağlıyor mu ne
Akşam oldu penceremde
Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun
Bir mahsun mor menekşe
Ağlıyor mu ne
Gölgelerin kollarında
Hatıralar halka, halka
Ben ona tutsak
Gölgelerin kollarında
Hatıralar halka, halka
Ben ona tutsak
Nerde, nerde en son çizgi nerde
Nerde, nerde çarem nerde
Akşam oldu penceremde
Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun
Bir mahsun mor menekşe
Ağlıyor mu ne
Akşam oldu penceremde
Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun
Bir mahsun mor menekşe
Ağlıyor mu ne
Gölgelerin kollarında
Hatıralar halka, halka
Ben ona tutsak
Gölgelerin kollarında
Hatıralar halka, halka
Ben ona tutsak
Nerde, nerde en son çizgi nerde
Nerde, nerde çarem nerde
Nerde, nerde en son çizgi nerde
Nerde, nerde çarem nerde
Nerde, nerde en son çizgi nerde
Nerde nerde çarem nerde
Nerde, nerde en son çizgi nerde
Nerde, nerde çarem nerde
-
-
Bir geçen yazın sonrası
Sonbahar sancısı, nar tanem
İçimde bitmeyen aşkların
Yarım kalan şarkısı, nar tanem
***
Güneşin ışıkları ısıtmıyor artık
Geceler her gün daha uzuyor nar tanem
Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar
Göçüyor kuşlar göçüyor kuşlar
***
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
***
Bir geçen yazın sonrası sonbahar sancısı
Nar tanem
Dışarda sararan yaprakları kovalıyor rüzgarlar
Nar tanem
***
Ne zaman, ne zaman geleceksin sen?
Ne zaman kavuşmak sana nar tanem?
Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar
Ne zaman, ne zaman, ne zaman, ne zaman?
***
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
***
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
***
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
-
Bugün uyandığımda yoktun yanımda
Canım bugün ilaçlarımı almadım
Bugün ne kadar alışmışım anladım
Canım bugün ilk defa sensiz kaldım
Canım canımın yaprakları gözlerin yok
***
Çok canımı yakıyor özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde yüreğim kan ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Her şeyden çok
Her şeyden çok
***
Güller denize bakıyor günlerdir
Güller güneşi özlüyor sersefil
***
Canım canımın yaprakları
Gözlerin yok çok canımı yakıyor
Özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
-
-
Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın
Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın
Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri
Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri
Ah özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi
Özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi
Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın
Yağmayın yollarıma durun kar taneleri
Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın
Yağmayın yollarıma durun kar taneleri
Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın
Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın
Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri
Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri
Ah özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi
Özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi
Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın
Yağmayın yollarıma durun kar taneleri
Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın
Yağmayın yollarıma durun kar taneleri
-
İlk değil ve son değil
Bu ilk telaş, bu son hazan değil
Eskimiş yüzüm aynalarda
Gözlerim dalar zamanlara
***
İlk değil ve son değil
Bu ilk telaş, bu son hazan değil
Eskimiş yüzüm aynalarda
Gözlerim dalar zamanlara
***
Aynalarda eskimiş yüzüm
Fırtına kopar açıklarda
Aynalarda eskimiş yüzüm
Acın demirlemiş hayatıma
***
Bu ilk değil ve son değil, canım
Bıktım yarım yarım yaşamaktan
***
İlk değil ve son değil
Bu ilk telaş, bu son hazan değil
Eskimiş yüzüm aynalarda
Gözlerim dalar zamanlara
***
Aynalarda eskimiş yüzüm
Fırtına kopar açıklarda
Aynalarda eskimiş yüzüm
Acın demirlemiş hayatıma
***
Bu ilk değil ve son değil, canım
Bıktım yarım yarım yaşamaktan
Bu ilk değil ve son değil, canım
Bıktım yarım yarım yaşamaktan
-
Adresim aynı kaderim aynı
Günlerim aynı geceler aynı
Sarı saçlım hasretimsin sen
Kara dantel sokağında ben
Kapımda akşam gülleri
Mateminle tutuşurken
***
Dumanım aynı ateşim aynı
Bulutlar aynı gözyaşım aynı
Sarı saçlım hasretimsin sen
Kara dantel sokağında ben
Kapımda akşam gülleri
Mateminle tutuşurken
***
Kan kırmızı gözlerimden
Sancıların gelip geçer
Kim üzülür, kim bekler seni?
Ben tabi ki ben bir tanem
Ter içinde içim bileylenir
***
Kan kırmızı gözlerimden
Sancıların gelip geçer
Kim üşütür, kim yakar beni?
Sen tabi ki sen bir tanem
Ter içinde içim bileylenir
***
Bu kaçıncı çalınışı kapımın
Bu kaçıncı sen değilsin, başkası
Peşimde mazinin ayak sesleri
Nelerden vazgeçiyoruz bi düşünsene
Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi
Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama
Sarı saçlarından sen suçlusun
***
Adresim aynı kaderim aynı
Günlerim aynı geceler aynı
Sarı saçlım hasretimsin sen
Kara dantel sokağında ben
Kapımda akşam gülleri
Mateminle tutuşurken
***
Dumanım aynı ateşim aynı
Bulutlar aynı gözyaşım aynı
Sarı saçlım hasretimsin sen
Kara dantel sokağında ben
Kapımda akşam gülleri
Mateminle tutuşurken
***
Kanka kırmızı gözlerimden
Sancıların gelip geçer
Kim üzülür, kim bekler seni?
Ben tabi ki ben bir tanem
Ter içinde içim bileylenir
***
Kan kırmızı gözlerimden
Sancıların gelip geçer
Kim üşütür, kim yakar beni?
Sen tabi ki sen bir tanem
Ter içinde içim bileylenir
***
Sen tabi ki sen bir tanem
Ter içinde içim bileylenir
-
-
Nereden takılmıșsa bir şarkı dudaklarımda
Havada deniz kokusu
Aramızda denizler, yıllarımı çaldı yokluğun
Ağlasam ağlar ıslanır
Denizlerde sen, hasretinde ben
Yokluğun esiyor akşamlarda
Kadehlerde sen, çaresizim ben
Yoksun sen yoksun ya akşamlarda
Sularda yorgun akşam, ben yangın telaşlarında
Çırpınır kalbim, çırpınır
Gemiler geçer uzak, bir beyaz hüzün soluklanır
Çırpınır akşam, çırpınır
Denizlerde sen, hasretinde ben
Yokluğun esiyor akşamlarda
Kadehlerde sen, çaresizim ben
Yoksun sen yoksun ya akşamlarda
Gel bir daha gitme hiç
Hep gözümün önünde ol sen
Hep yanımdaki resmin gibi
Aramızda denizler, yıllarımı çaldı yokluğun
Ağlasam ağlar ıslanır
Denizlerde sen, hasretinde ben
Yokluğun esiyor akşamlarda
Kadehlerde sen, çaresizim ben
Yoksun sen yoksun ya akşamlarda