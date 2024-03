Yonca Lodi

Bugün uyandığımda yoktun yanımda Canım bugün ilaçlarımı almadım Bugün ne kadar alışmışım anladım Canım bugün ilk defa sensiz kaldım Canım canımın yaprakları gözlerin yok *** Çok canımı yakıyor özlemin Çok çok çok her şeyden çok Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde yüreğim kan ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Her şeyden çok Her şeyden çok *** Güller denize bakıyor günlerdir Güller güneşi özlüyor sersefil *** Canım canımın yaprakları Gözlerin yok çok canımı yakıyor Özlemin Çok çok çok her şeyden çok