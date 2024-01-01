Yonca Lodi

-
Düşünceler kalabalık
Bırakmıyor bir hain ki sorma
Müsaade etmiyor, bir an bile unutmama
***
Dudaklarım kurudu
Okunmuyor dualar
Artık içimden söylerim ben de
***
Hain,
Ne kıymet bilmezmişsin
Sebebin olmadan geldin
Sebepsiz de yıkıp gittin
***
Hain,
Ne kıymet bilmezmişsin
Ne çok sevildiğini bilmiyormuş gibi
Yapma, dur, bırak!
***
Offf sonu yok
Bile bile dinlerim yalanını
O da biliyor
***
Bu acıya alışalı
Bir haller oldu bana
Olmuyor demek, isterdim ama
Bırak kanasın
Haykırmaktan içim
Susmak kime yaramış?
-
Acele etme hemen açamazsın solar solmaz
Gönlüne hiç sitem etme
Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz
***
Acele etme hemen açamazsın solar solmaz
Gönlüne hiç sitem etme
Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz
***
Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız
Aşk alışkanlığı bir denizdir
Dalgalı yada dalgasız
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse
***
Acele etme hemen açamazsın solar solmaz
Gönle hiç sitem etme
Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz
***
Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız
Aşk alışkanlığı bir denizdir
Dalgalı yada dalgasız
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse
-
Eylül'ün sarı saçları
Ekim'in inatçı hüznü
Kasım yağmurlarında
Öptüm mahsun yüzünü
***
Kapın hep bana aralık
Her ocakta sevdam tüter
Şubat akşamlarında
Gülüşlerin bana yeter
***
Sebebi oldum ben de
İçimdeki sevincin
Aşk ateşten gömlekse
Giyerim senin için
***
Dünya durdukça nefes aldıkça
Ölüm bile seni benden almasın
Ben aşkın gücüne inanıyorsam
Sen bu şarkının adı olmalısın
***
Dünya durdukça nefes aldıkça
Ölüm bile seni benden almasın
Ben aşkın gücüne inanıyorsam
Sen bu şarkının adı olmalısın
***
Mart'ın camları buğulu
Nisan'ın yüzünde bahar
Gözlerin sanki bir Mayıs
Benim sevdam dağlar kadar
***
Haziran'ın başı döner
İki gözüm iki Temmuz
Ağustos'a selam çakar
Beni cayır cayır yakar
***
Sebebi oldum ben de
İçimdeki sevincin
Aşk ateşten gömlekse
Giyerim senin için
***
Dünya durdukça nefes aldıkça
Ölüm bile seni benden almasın
Ben aşkın gücüne inanıyorsam
Sen bu şarkının adı olmalısın
***
Dünya durdukça nefes aldıkça
Ölüm bile seni benden almasın
Ben aşkın gücüne inanıyorsam
Sen bu şarkının adı olmalısın
***
Dünya durdukça nefes aldıkça
Ölüm bile seni benden almasın
Ben aşkın gücüne inanıyorsam
Sen bu şarkının adı olmalısın
-
Git de diyemem
Kıyamam kal da diyemem
Olmaz senle olamaz
Biliyorum böyle süremez
***
Gitme diyemem
Yapamam sözüm yok sana
Olmaz senle olamaz
Bile bile böyle süremez
***
Gidene kal denir acımak böyledir
Bunun adı aşık olmak değil
Edebiyat denir
Masallar kalptedir
Kitap biter hep sonu gelir
***
Gidene kal denir acımak böyledir
Bunun adı aşık olmak değil
Edebiyat denir
Masallar kalptedir
Kitap biter hep sonu gelir
***
Yollarımız ayrı ayrı
İnan bana son defaydı
Bu acıyı bu cefayı
Çekmem artık ben
***
Yollarımız ayrı ayrı
İnan bana son defaydı
Bu acıyı bu cefayı
Çekmem artık ben
-
Gözlerin yeşil mi senin
Etrafında ela hareler fark etmemişim
Her baktığımda gördüğüm kendimmişim
İçin ne dolu senin
***
Ruhun ne de derbeder hep incitmişim
Git ben seni aslında hak etmemişim
Git kendine ait olduğun
Layık olduğun aşkı bulduğun bir dünya kur
***
Ben kendi dünyamda
Kendimi kendimle hapsetmişim
Git kendine ait olduğun
Layık olduğun aşkı bulduğun bir dünya kur
***
Ben belli ki henüz kendimden geçememişim
Sevgilim her şey için
Sevgilim sevemediğim için
Özür dilerim
***
Sözlerin derin mi senin
İçinde gizlenen adamı görememişim
Duyduklarımda bulduğum kendimmişim
Bedelin ne büyük senin
***
Kendimi sende ararken seni yok etmişim
Git ben seni aslında hak etmemişim
Git kendine ait olduğun
Layık olduğun aşkı bulduğun bir dünya kur
***
Ben kendi dünyamda
Kendimi kendimle hapsetmişim
Git kendine ait olduğun
Layık olduğun aşkı bulduğun bir dünya kur
***
Ben belli ki henüz kendimden geçememişim
Sevgilim her şey için
Sevgilim sevemediğim için
Özür dilerim
-
Gözümün önünden hiç gitmiyorsun
Ne hayaller gelir geçer yüreğimden
Farkına varsan ya,
Ah bir bilsen...
Ne mümkün kurtulmak
Aşkın elinden
***
Anladım kaybetmekten korkuyorsun
Ne hayrı dokunur korkunun ecele?
Zamanı gelince fark ettiğinde
Ayrılıklar yalan,
Sevmektir hazine
***
Şimdi elinde kalbim
Hem cesur, hem tedirgin
Aşkla çarpıyor,
Her bakışında
Seviyorsan sevgilim
Yarınlara bırakma
Aşk sonsuz olsa da
Ömür çok kısa
-
Sevda bu,
Sonunu bilemem ki
Kader bu,
Yeniden yazamam ki
Artık
Onsuz yapamam ki
Gönlüm,
Bu son olsun
Beni affet...
***
Hiç kimseye benzemezdi yüzü
Hiç böylesi tatmamıştım hüznü
***
Gönlüm,
Bu son olsun
Beni affet
Hoşgör,
Perişan halimi
Seyret...
-
İki yabancı
Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona
Gel de gör içimde
Sana dair her şey paramparça
***
Toplamdım içimden
Sana dair ne varsa
Bakidir karar
Pişman değilim asla
Ne yaptım, ne ettiysem olmadı sonunda
Başka çare kalmadı bakmam artık ardıma
***
Aşk yalanlara kurban
Bitip tükendiğimiz her an
Düşündüm yapacak hiç bir şey yok
Kendi kendime kalınca duruma şöyle bakınca
Gururuma yenildi aşk maalesef sonunda
***
İki yabancı
Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona
Gel de gör içimde
Sana dair her şey paramparça
İki yabancı
Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona
Gel de gör içimde
Sana dair her şey paramparça
***
Toplamdım içimden
Sana dair ne varsa
Bakidir karar
Pişman değilim asla
Ne yaptım, ne ettiysem olmadı sonunda
Başka çare kalmadı bakmam artık ardıma
***
Aşk yalanlara kurban
Bitip tükendiğimiz her an
Düşündüm yapacak hiç bir şey yok
Kendi kendime kalınca duruma şöyle bakınca
Gururuma yenildi aşk maalesef sonunda
***
İki yabancı
Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona
Gel de gör içimde
Sana dair her şey paramparça
***
İki yabancı
Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona
Gel de gör içimde
Sana dair her şey paramparça
***
İki yabancı
Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona
Gel de gör içimde
Sana dair her şey paramparça
***
İki yabancı
Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona
Gel de gör içimde
Sana dair her şey paramparça
-
Gidemem, öyle kolay değil,
Yıllar var aramızda
Suçlarını, günahları, hataları
Defterlerden silmeden
***
Kandırdım kendimi
Kuytuda aşkınla
Bilerek yürüdüm
Yalana yanlışa
***
Haykırdım ardından
Kovdum umutları
Eski dostum yalnızlığı,
Eve aldım
***
Bir büyülü deste
Bak kaldı elimde
Senden sonra
Aradım boşa,
Kayıp jokeri
Seni!
-
Niye çağırdın beni İstanbul?
Annem ağlar geride
Evimin ortağı çok
Adımlarımda hüzzam
Ah sırtımda elin yok
Böyle miydi kavlimiz?
Benim hala alnım ak
Sözünü yutan sensin
Dön de bir vaadine bak
O yakadan bu yakaya
Söyledim şarkıları
Sor istersen Galata'ya,
Yediğim vurgunları
Kız kulesi de bilir,
İçimdeki yangınları
Nedir sendeki kibir,
Öldürdün tüm duyguları