Yonca Lodi

İki yabancı Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona Gel de gör içimde Sana dair her şey paramparça *** Toplamdım içimden Sana dair ne varsa Bakidir karar Pişman değilim asla Ne yaptım, ne ettiysem olmadı sonunda Başka çare kalmadı bakmam artık ardıma *** Aşk yalanlara kurban Bitip tükendiğimiz her an Düşündüm yapacak hiç bir şey yok Kendi kendime kalınca duruma şöyle bakınca Gururuma yenildi aşk maalesef sonunda *** İki yabancı Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona Gel de gör içimde Sana dair her şey paramparça İki yabancı Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona Gel de gör içimde Sana dair her şey paramparça *** Toplamdım içimden Sana dair ne varsa Bakidir karar Pişman değilim asla Ne yaptım, ne ettiysem olmadı sonunda Başka çare kalmadı bakmam artık ardıma *** Aşk yalanlara kurban Bitip tükendiğimiz her an Düşündüm yapacak hiç bir şey yok Kendi kendime kalınca duruma şöyle bakınca Gururuma yenildi aşk maalesef sonunda *** İki yabancı Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona Gel de gör içimde Sana dair her şey paramparça *** İki yabancı Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona Gel de gör içimde Sana dair her şey paramparça *** İki yabancı Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona Gel de gör içimde Sana dair her şey paramparça *** İki yabancı Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona Gel de gör içimde Sana dair her şey paramparça