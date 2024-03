Yonca Lodi

Seviyorum seni ekmeği tuza banıp Banıp yer gibi Geceleyin ateşler içinde uyanarak Ağzımı dayayıp musluğa Su içer gibi *** Seviyorum seni ekmeği tuza banıp Banıp yer gibi Geceleyin ateşler içinde uyanarak Ağzımı dayayıp musluğa Su içer gibi *** Ne zaman seni düşünsem Bir ceylan su içmeye iner Çayırları büyürken Büyürken görürüm gülüm Her sabah her akşam seninle Yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni *** Seni düşündükçe gül dikiyorum ellerimin değdiği yere Atlara su veriyorum Daha bir seviyorum dağları gülüm Her akşam seninle Yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni *** Seviyorum seni ekmeği tuza banıp Banıp yer gibi Geceleyin ateşler içinde uynarak Ağzımı dayayıp musluğa Su içer gibi *** Seviyorum seni ekmeği tuza banıp Banıp yer gibi Geceleyin ateşler içinde uyanarak Ağzımı dayayıp musluğa Su içer gibi