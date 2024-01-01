Yonca Lodi

-
Anlat anlat
Hadi dinlet gönlüm kederini
Geçti geçiyor dayan biraz zorla kaderiniSen arada uğra bari
İçimde bir şeyler acıyor
Öylesine her şey bu ara
Güneş bile kendine doğuyor
***
Bir gülüş, bir bakış, bir sarıl, bir öpüş gör bak hepsi geçecek
Kaderi, kederi olmaz nedeni boşver hepsi bitecek
Yeter ki al gel gönlünü adarım ben sana ömrümü
***
Bir gülüş, bir bakış, bir sarıl, bir öpüş gör bak hepsi geçecek
Kaderi, kederi olmaz nedeni boşver hepsi bitecek
Yeter ki al gel gönlünü adarım ben sana ömrümü
***
Anlat anlat
Hadi dinlet gönlüm kederini
Geçti geçiyor dayan biraz zorla kaderini
Sen arada uğra bari
İçimde bir şeyler acıyor
Öylesine her şey bu ara
Güneş bile kendine doğuyor
***
Bir gülüş, bir bakış, bir sarıl, bir öpüş gör bak hepsi geçecek
Kaderi, kederi olmaz nedeni boşver hepsi bitecek
Yeter ki al gel gönlünü adarım ben sana ömrümü
***
Bir gülüş, bir bakış, bir sarıl, bir öpüş gör bak hepsi geçecek
Kaderi, kederi olmaz nedeni boşver hepsi bitecek
Yeter ki al gel gönlünü adarım ben sana ömrümü
-
Önceden hoyrat sevdalar gezmişim.
Bilmeden meğer yalanlar sevmişim.
Gönlümde gün batmadan geldin.
Hoşgeldin gözleri cennet sevgilim!
***
Bu sevda bir melekten hediye
Aşktan yaralı kalbime.
Hayat ağlattı , sen güldür!
Herkes hep yaktı, sen söndür!
Bir ömür gitme.
***
Bu sevda bir melekten hediye
Aşktan yaralı kalbime.
Hayat ağlattı , sen güldür!
Herkes hep yaktı, sen söndür!
Bir ömür gitme.
***
Önceden hoyrat sevdalar gezmişim.
Bilmeden meğer yalanlar sevmişim.
Gönlümde gün batmadan geldin.
Hoşgeldin gözleri cennet sevgilim!
***
Bu sevda bir melekten hediye
Aşktan yaralı kalbime.
Hayat ağlattı , sen güldür!
Herkes hep yaktı, sen söndür!
Bir ömür gitme.
***
Bu sevda bir melekten hediye
Aşktan yaralı kalbime.
Hayat ağlattı , sen güldür!
Herkes hep yaktı, sen söndür!
Bir ömür gitme.
-
Söz ağızdan çıktı bir kere
Anladım gönül de vardı
Şimdi bana yalnız, gitmesi kaldı
***
Ne yazık ki, Hakim Bey
Bir ifadem, bir müdafaam yok
Sadece dört satırlık
Son sözüm kaldı
***
Bilir mi?
Yerime gelen kıymetini, bilir mi?
Bu insan cennette mevlâya küsen değil mi?
Benim gibi, koklar mı derinden?
***
Bilir mi?
Sormaya değer mi?
Şimdi sen bir yabancı gibi
Ben seni, ellerimle sularken
***
Söz ağızdan çıktı bir kere
Anladım gönül de vardı
Şimdi bana yalnız, gitmesi kaldı
***
Ne yazık ki, Hakim Bey
Bir ifadem, bir müdafaam yok
Sadece dört satırlık
Son sözüm kaldı
***
Bilir mi?
Yerime gelen kıymetini, bilir mi?
Bu insan cennette mevlâya küsen değil mi?
Benim gibi, koklar mı derinden?
***
Bilir mi?
Sormaya değer mi?
Şimdi sen bir yabancı gibi
Ben seni, ellerimle sularken
***
Bilir mi?
Yerime gelen kıymetini, bilir mi?
Bu insan cennette mevlâya küsen değil mi?
Benim gibi, koklar mı derinden?
***
Bilir mi?
Sormaya değer mi?
Şimdi sen bir yabancı gibi
Ben seni, ellerimle sularken
***
Bir ömür boyunca, doyar mı?
-
Çoktan kapanan
Bir konuyu açtın
Niye çıktın karşıma?
Bu tesadüf aşkın temeli, hep efkâr
Olma isyankâr, erken basar
Yalnız karanlıklar
Bakma tehditkâr
Ağır basar gurur aşk
Senden kaçar, bendeki gibi
Lütfen yorma
Benden ümidi kes, zorla
Olacak iş değil
Bu kez yapma
Küçülüyorsun sordukça
Böyle oldukça
İmkânsız almak nefes
Yorma
Benden ümidi kes, zorla
Olacak iş değil
Bu kez yapma
Küçülüyorsun sordukça
Böyle oldukça
İmkânsız almak nefes
Yorma, ha, a-a
Çoktan kapanan
Bir konuyu açtın (Tekrar)
Niye çıktın karşıma?
Bu tesadüf aşkın temeli, hep efkâr
(Temeli hep efkâr)
Olma isyankâr, erken basar
Yalnız karanlıklar
Bakma tehditkâr
Ağır basar gurur aşk
Senden kaçar, bendeki gibi
Lütfen yorma
Benden ümidi kes, zorla
Olacak iş değil
Bu kez yapma
Küçülüyorsun sordukça
Böyle oldukça
İmkânsız almak nefes
Yorma
Benden ümidi kes, zorla
Olacak iş değil
Bu kez yapma
Küçülüyorsun sordukça
Böyle oldukça
İmkânsız almak nefes
Yorma
Ben günahkâr, sen sitemkâr
Yapacak bi' şey yok
Ben ağladım, sen gittin
Şimdi sen üzgünsün
Bense idare ediyorum bi' şekilde
Ama görsen
Yine sarılırım sana
Sonra yine darılırım sana
Anlamayacaksın
Ben de bir daha
Anlatmayacağım asla
Yorma
-
Kalbini bana verdiğin için, binlerce teşekkürler sevgilim
***
Tertemiz bir aşk düşlesene, sevgi dolu her saniye
Koydum seni ev yerine, bir tebessümle bak yüzüme
Bizde öyle bir sevda var ki, hep çok güçlü hep enönde
Sonumuzu hiç dert etme, kapat gözlerini öyle dinle
***
Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim
Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme
***
Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim
Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme
***
Sen de birkaç şey söylesene, sevgi dolu cümlelerle
Mutluluktan ölsek bile, benden uzun yaşa hiç terk etme
Bizde öyle bir dünya var ki, iki kişi yeter bize
Üzüldüğün her an lütfen, bir tebessümle bak yüzüme
***
Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim
Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme
***
Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim
Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme
***
Kalbini bana verdiğin için, binlerce teşekkürler sevgilim
-
Beni ta kalbimden vurdu gidişin
Aklımdan çıkmıyor veda edişin
Bütün duygularım
Bütün anılarım
Bütün yarınlarım
Ağır yaralı
**
Sen başka sevgilerde beni buluyor musun?
İsmin hala dilimde
Söyle duymuyor musun?
Sen başka kollarda rahat uyuyor musun?
**
Ben başka yollarda öldüm görüyor musun?
Beni ta kalbimden vurdu gidişin
Aklımdan çıkmıyor veda edişin
**
Bütün duygularım
Bütün anılarım
Bütün yarınlarım
Ağır yaralı
-
Bilmeden duymadan sevmeden çıkıyorum yola
Sadece tek hece kendimce yaşıyorum aşkı cenneti
Bilmeden duymadan sevmeden çıkıyorum yola
Eninde sonunda bir şekilde ulaşıyorum o ışığa
Adım adım daha da yaklaşacak sana
***
Adım ve tadımı hadi unut bakalım
Geriye dönüp bir baktığım zaman
Seni değil hatalarımı yaşadığım anlardan
Pişman mıyım diye sorarsan
Değilim ağladım ne güzelmiş keman
***
Geriye dönüp bir baktığım zaman
Seni değil gençliğimi yaşadığım anlardan
Pişman mıyım diye sorarsan
Değilim anladım neymiş yalan
Kötüymüş yalan...
-
Kapımı çaldı ayaz
En yalnız günümde
Aldı ellerimi
Avuçlarının içine
***
Adımı sordu bana
En kördüğüm halimde
Söz verdi gözlerime
Benim olacaksın diye
***
Rüzgârına vurgun
Işığına tutkun
Ruhuna sürgün
Sen diye diye
***
Yarıda kaldı bu sevda
Bizi mi çok görmüştün
Bu güne kalmadı bir vefa
Sözüme çok gülmüştün
Değişti ezberi
Her yeri virane bu kalbin
Sökemedi sevginin bir resmini
***
Yarıda kaldı bu sevda
Bizi mi çok görmüştün
Bu güne kalmadı bir vefa
Sözüme çok gülmüştün
Değişti ezberi
Her yeri virane bu kalbin
Sökemedi sevginin bir resmini
***
Kapımı çaldı ayaz
En yalnız günümde
Aldı ellerimi
Avuçlarının içine
***
Adımı sordu bana
En kördüğüm halimde
Söz verdi gözlerime
Benim olacaksın diye
***
Rüzgârına vurgun
Işığına tutkun
Ruhuna sürgün
Sen diye diye
***
Yarıda kaldı bu sevda
Bizi mi çok görmüştün
Bu güne kalmadı bir vefa
Sözüme çok gülmüştün
Değişti ezberi
Her yeri virane bu kalbin
Sökemedi sevginin bir resmini
***
Yarıda kaldı bu sevda
Bizi mi çok görmüştün
Bu güne kalmadı bir vefa
Sözüme çok gülmüştün
Değişti ezberi
Her yeri virane bu kalbin
Sökemedi sevginin bir resmini
***
Yarıda kaldı bu sevda
Bu güne kalmadı bir vefa
Hay ya hay yay ay ay ay ay
Hay yay ay ay ay ay hay
***
Yarıda kaldı bu sevda
Bizi mi çok görmüştün
Bu güne kalmadı bir vefa
Sözüme çok gülmüştün
Değişti ezberi
Her yeri virane bu kalbin
Sökemedi sevginin bir resmini
-
Kapımı çaldı ayaz
En yalnız günümde
Aldı ellerimi
Avuçlarının içine
***
Adımı sordu bana
En kördüğüm halimde
Söz verdi gözlerime
Benim olacaksın diye
***
Rüzgârına vurgun
Işığına tutkun
Ruhuna sürgün
Sen diye diye
***
Yarıda kaldı bu sevda
Bizi mi çok görmüştün
Bu güne kalmadı bir vefa
Sözüme çok gülmüştün
Değişti ezberi
Her yeri virane bu kalbin
Sökemedi sevginin bir resmini
***
Yarıda kaldı bu sevda
Bizi mi çok görmüştün
Bu güne kalmadı bir vefa
Sözüme çok gülmüştün
Değişti ezberi
Her yeri virane bu kalbin
Sökemedi sevginin bir resmini
***
Kapımı çaldı ayaz
En yalnız günümde
Aldı ellerimi
Avuçlarının içine
***
Adımı sordu bana
En kördüğüm halimde
Söz verdi gözlerime
Benim olacaksın diye
***
Rüzgârına vurgun
Işığına tutkun
Ruhuna sürgün
Sen diye diye
***
Yarıda kaldı bu sevda
Bizi mi çok görmüştün
Bu güne kalmadı bir vefa
Sözüme çok gülmüştün
Değişti ezberi
Her yeri virane bu kalbin
Sökemedi sevginin bir resmini
***
Yarıda kaldı bu sevda
Bizi mi çok görmüştün
Bu güne kalmadı bir vefa
Sözüme çok gülmüştün
Değişti ezberi
Her yeri virane bu kalbin
Sökemedi sevginin bir resmini
***
Yarıda kaldı bu sevda
Bu güne kalmadı bir vefa
Hay ya hay yay ay ay ay ay
Hay yay ay ay ay ay hay
***
Yarıda kaldı bu sevda
Bizi mi çok görmüştün
Bu güne kalmadı bir vefa
Sözüme çok gülmüştün
Değişti ezberi
Her yeri virane bu kalbin
Sökemedi sevginin bir resmini
-
-
Bir yola çıktım geceden
Adı aşk diyelim
Soldu güneş pencereden
Kurumuş çiçeğim
***
Yüreğimde bir ince hüzün kokusu
Nefesinle dolu
Yaktı kor gibi sevgilerin yokuşu
Durulur mu suyu?
***
Kör, kurak bir aşk büyüttüm
Çok uzak
Ellerimde buz erittim
Hep tuzak
***
Bir şiirle çok yetindim
Gel, kurtar
Gözlerimde yaş tükettin
Dön ey aşk
***
Bir yola çıktım geceden
Adı aşk diyelim
Soldu güneş pencereden
Kurumuş çiçeğim
***
Yüreğimde bir ince hüzün kokusu
Nefesinle dolu
Yaktı kor gibi sevgilerin yokuşu
Durulur mu suyu?
***
Kör, kurak bir aşk büyüttüm
Çok uzak
Ellerimde buz erittim
Hep tuzak
***
Bir şiirle çok yetindim
Gel, kurtar
Gözlerimde yaş tükettin
Dön ey aşk
-
Bir yola çıktım geceden
Adı aşk diyelim
Soldu güneş pencereden
Kurumuş çiçeğim
***
Yüreğimde bir ince hüzün kokusu
Nefesinle dolu
Yaktı kor gibi sevgilerin yokuşu
Durulur mu suyu?
***
Kör, kurak bir aşk büyüttüm
Çok uzak
Ellerimde buz erittim
Hep tuzak
***
Bir şiirle çok yetindim
Gel, kurtar
Gözlerimde yaş tükettin
Dön ey aşk
***
Bir yola çıktım geceden
Adı aşk diyelim
Soldu güneş pencereden
Kurumuş çiçeğim
***
Yüreğimde bir ince hüzün kokusu
Nefesinle dolu
Yaktı kor gibi sevgilerin yokuşu
Durulur mu suyu?
***
Kör, kurak bir aşk büyüttüm
Çok uzak
Ellerimde buz erittim
Hep tuzak
***
Bir şiirle çok yetindim
Gel, kurtar
Gözlerimde yaş tükettin
Dön ey aşk