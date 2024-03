Yonca Lodi

Hepsi Geçecek Anlat anlat Hadi dinlet gönlüm kederini Geçti geçiyor dayan biraz zorla kaderiniSen arada uğra bari İçimde bir şeyler acıyor Öylesine her şey bu ara Güneş bile kendine doğuyor *** Bir gülüş, bir bakış, bir sarıl, bir öpüş gör bak hepsi geçecek Kaderi, kederi olmaz nedeni boşver hepsi bitecek Yeter ki al gel gönlünü adarım ben sana ömrümü *** Bir gülüş, bir bakış, bir sarıl, bir öpüş gör bak hepsi geçecek Kaderi, kederi olmaz nedeni boşver hepsi bitecek Yeter ki al gel gönlünü adarım ben sana ömrümü *** Anlat anlat Hadi dinlet gönlüm kederini Geçti geçiyor dayan biraz zorla kaderini Sen arada uğra bari İçimde bir şeyler acıyor Öylesine her şey bu ara Güneş bile kendine doğuyor *** Bir gülüş, bir bakış, bir sarıl, bir öpüş gör bak hepsi geçecek Kaderi, kederi olmaz nedeni boşver hepsi bitecek Yeter ki al gel gönlünü adarım ben sana ömrümü *** Bir gülüş, bir bakış, bir sarıl, bir öpüş gör bak hepsi geçecek Kaderi, kederi olmaz nedeni boşver hepsi bitecek Yeter ki al gel gönlünü adarım ben sana ömrümü

Bir Melekten Hediye Önceden hoyrat sevdalar gezmişim. Bilmeden meğer yalanlar sevmişim. Gönlümde gün batmadan geldin. Hoşgeldin gözleri cennet sevgilim! *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme. *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme. *** Önceden hoyrat sevdalar gezmişim. Bilmeden meğer yalanlar sevmişim. Gönlümde gün batmadan geldin. Hoşgeldin gözleri cennet sevgilim! *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme. *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme.

Bilir mi? Söz ağızdan çıktı bir kere Anladım gönül de vardı Şimdi bana yalnız, gitmesi kaldı *** Ne yazık ki, Hakim Bey Bir ifadem, bir müdafaam yok Sadece dört satırlık Son sözüm kaldı *** Bilir mi? Yerime gelen kıymetini, bilir mi? Bu insan cennette mevlâya küsen değil mi? Benim gibi, koklar mı derinden? *** Bilir mi? Sormaya değer mi? Şimdi sen bir yabancı gibi Ben seni, ellerimle sularken *** Söz ağızdan çıktı bir kere Anladım gönül de vardı Şimdi bana yalnız, gitmesi kaldı *** Ne yazık ki, Hakim Bey Bir ifadem, bir müdafaam yok Sadece dört satırlık Son sözüm kaldı *** Bilir mi? Yerime gelen kıymetini, bilir mi? Bu insan cennette mevlâya küsen değil mi? Benim gibi, koklar mı derinden? *** Bilir mi? Sormaya değer mi? Şimdi sen bir yabancı gibi Ben seni, ellerimle sularken *** Bilir mi? Yerime gelen kıymetini, bilir mi? Bu insan cennette mevlâya küsen değil mi? Benim gibi, koklar mı derinden? *** Bilir mi? Sormaya değer mi? Şimdi sen bir yabancı gibi Ben seni, ellerimle sularken *** Bir ömür boyunca, doyar mı?

Yorma Çoktan kapanan Bir konuyu açtın Niye çıktın karşıma? Bu tesadüf aşkın temeli, hep efkâr Olma isyankâr, erken basar Yalnız karanlıklar Bakma tehditkâr Ağır basar gurur aşk Senden kaçar, bendeki gibi Lütfen yorma Benden ümidi kes, zorla Olacak iş değil Bu kez yapma Küçülüyorsun sordukça Böyle oldukça İmkânsız almak nefes Yorma Benden ümidi kes, zorla Olacak iş değil Bu kez yapma Küçülüyorsun sordukça Böyle oldukça İmkânsız almak nefes Yorma, ha, a-a Çoktan kapanan Bir konuyu açtın (Tekrar) Niye çıktın karşıma? Bu tesadüf aşkın temeli, hep efkâr (Temeli hep efkâr) Olma isyankâr, erken basar Yalnız karanlıklar Bakma tehditkâr Ağır basar gurur aşk Senden kaçar, bendeki gibi Lütfen yorma Benden ümidi kes, zorla Olacak iş değil Bu kez yapma Küçülüyorsun sordukça Böyle oldukça İmkânsız almak nefes Yorma Benden ümidi kes, zorla Olacak iş değil Bu kez yapma Küçülüyorsun sordukça Böyle oldukça İmkânsız almak nefes Yorma Ben günahkâr, sen sitemkâr Yapacak bi' şey yok Ben ağladım, sen gittin Şimdi sen üzgünsün Bense idare ediyorum bi' şekilde Ama görsen Yine sarılırım sana Sonra yine darılırım sana Anlamayacaksın Ben de bir daha Anlatmayacağım asla Yorma

Teşekkürler Sevgilim Ft Sinan Akçıl Kalbini bana verdiğin için, binlerce teşekkürler sevgilim *** Tertemiz bir aşk düşlesene, sevgi dolu her saniye Koydum seni ev yerine, bir tebessümle bak yüzüme Bizde öyle bir sevda var ki, hep çok güçlü hep enönde Sonumuzu hiç dert etme, kapat gözlerini öyle dinle *** Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme *** Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme *** Sen de birkaç şey söylesene, sevgi dolu cümlelerle Mutluluktan ölsek bile, benden uzun yaşa hiç terk etme Bizde öyle bir dünya var ki, iki kişi yeter bize Üzüldüğün her an lütfen, bir tebessümle bak yüzüme *** Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme *** Seni mutlu etmeliyim, tekrar tekrar sevmeliyim Verdik bir söz dönmeyelim, bir tebessümle bak yüzüme *** Kalbini bana verdiğin için, binlerce teşekkürler sevgilim

Ağır Yaralı (Akustik Versiyon) Beni ta kalbimden vurdu gidişin Aklımdan çıkmıyor veda edişin Bütün duygularım Bütün anılarım Bütün yarınlarım Ağır yaralı ** Sen başka sevgilerde beni buluyor musun? İsmin hala dilimde Söyle duymuyor musun? Sen başka kollarda rahat uyuyor musun? ** Ben başka yollarda öldüm görüyor musun? Beni ta kalbimden vurdu gidişin Aklımdan çıkmıyor veda edişin ** Bütün duygularım Bütün anılarım Bütün yarınlarım Ağır yaralı

Keman Bilmeden duymadan sevmeden çıkıyorum yola Sadece tek hece kendimce yaşıyorum aşkı cenneti Bilmeden duymadan sevmeden çıkıyorum yola Eninde sonunda bir şekilde ulaşıyorum o ışığa Adım adım daha da yaklaşacak sana *** Adım ve tadımı hadi unut bakalım Geriye dönüp bir baktığım zaman Seni değil hatalarımı yaşadığım anlardan Pişman mıyım diye sorarsan Değilim ağladım ne güzelmiş keman *** Geriye dönüp bir baktığım zaman Seni değil gençliğimi yaşadığım anlardan Pişman mıyım diye sorarsan Değilim anladım neymiş yalan Kötüymüş yalan...

Yarım Sevda (Akustik Versiyon) Kapımı çaldı ayaz En yalnız günümde Aldı ellerimi Avuçlarının içine *** Adımı sordu bana En kördüğüm halimde Söz verdi gözlerime Benim olacaksın diye *** Rüzgârına vurgun Işığına tutkun Ruhuna sürgün Sen diye diye *** Yarıda kaldı bu sevda Bizi mi çok görmüştün Bu güne kalmadı bir vefa Sözüme çok gülmüştün Değişti ezberi Her yeri virane bu kalbin Sökemedi sevginin bir resmini *** Yarıda kaldı bu sevda Bizi mi çok görmüştün Bu güne kalmadı bir vefa Sözüme çok gülmüştün Değişti ezberi Her yeri virane bu kalbin Sökemedi sevginin bir resmini *** Kapımı çaldı ayaz En yalnız günümde Aldı ellerimi Avuçlarının içine *** Adımı sordu bana En kördüğüm halimde Söz verdi gözlerime Benim olacaksın diye *** Rüzgârına vurgun Işığına tutkun Ruhuna sürgün Sen diye diye *** Yarıda kaldı bu sevda Bizi mi çok görmüştün Bu güne kalmadı bir vefa Sözüme çok gülmüştün Değişti ezberi Her yeri virane bu kalbin Sökemedi sevginin bir resmini *** Yarıda kaldı bu sevda Bizi mi çok görmüştün Bu güne kalmadı bir vefa Sözüme çok gülmüştün Değişti ezberi Her yeri virane bu kalbin Sökemedi sevginin bir resmini *** Yarıda kaldı bu sevda Bu güne kalmadı bir vefa Hay ya hay yay ay ay ay ay Hay yay ay ay ay ay hay *** Yarıda kaldı bu sevda Bizi mi çok görmüştün Bu güne kalmadı bir vefa Sözüme çok gülmüştün Değişti ezberi Her yeri virane bu kalbin Sökemedi sevginin bir resmini

Bir Yola Çıktım (Akustik Versiyon) Bir yola çıktım geceden Adı aşk diyelim Soldu güneş pencereden Kurumuş çiçeğim *** Yüreğimde bir ince hüzün kokusu Nefesinle dolu Yaktı kor gibi sevgilerin yokuşu Durulur mu suyu? *** Kör, kurak bir aşk büyüttüm Çok uzak Ellerimde buz erittim Hep tuzak *** Bir şiirle çok yetindim Gel, kurtar Gözlerimde yaş tükettin Dön ey aşk *** Bir yola çıktım geceden Adı aşk diyelim Soldu güneş pencereden Kurumuş çiçeğim *** Yüreğimde bir ince hüzün kokusu Nefesinle dolu Yaktı kor gibi sevgilerin yokuşu Durulur mu suyu? *** Kör, kurak bir aşk büyüttüm Çok uzak Ellerimde buz erittim Hep tuzak *** Bir şiirle çok yetindim Gel, kurtar Gözlerimde yaş tükettin Dön ey aşk