Yonca Lodi

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Sorma, cevaplar hep aynı
Yapma aşk mıdır tek farkı?
Görsen bu hayat bir başka
Muhtaç mısın aşka?
Dur bence, yanlış bir yoldasın
Ah inanamazsın
Sanki büyülü bir uykudasın
***
Gün geceye döner
Geceye yalan siner
Elbet bir gün diner
Her aşk acıyla biter
***
Sev, sevmezse yaşadığın aşk sana kar
Gül bu hayatta, belki yolun bu kadar
Bilemezsin bilemezsin
***
Hep ağlarsan söyle eline ne geçer?
Say yerinde, gün olur devran döner
Diyemezsin diyemezsin
Göz yaşını hiç silemezsin
-
Sevenlerin sağı solu belli olmaz, belli olmaz
Bir hata işlemeyle kul günahkar olmaz
Ben divane bir aşığım, senden başka mekanım yok
Derdim var dünyadan büyük aşkımdan daha çok
***
İçtiğim her aşk meyinde
Hep seni içer gibiyim
Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim
Sarhoşun biriyim
***
Sözlerim hep dert doluysa
Her gün bağrım yanıyorsa
Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim
Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim
***
Yeter artık naz ettiğin
Tutmuyor her bir dediğin
Ya sev beni ya ver beni
Ben seven biriyim, ben seven biriyim
***
Geleceksen çare ile gel, aşkın çare ben bi' çare
Ümidim var tesellisiz o da bi' çare
Her nefeste "Aşk, aşk" diyen bir ben miyim, bir ben miyim?
Dünya sevenlerle dolu bende biriyim
***
İçtiğim her aşk meyinde
Hep seni içer gibiyim
Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim
Sarhoşun biriyim
***
Sözlerim hep dert doluysa
Her gün bağrım yanıyorsa
Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim
Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim
***
Yeter artık naz ettiğin
Tutmuyor her bir dediğin
Ya sev beni ya ver beni
Ben seven biriyim, ben seven biriyim
***
Dertlinin biriyim
Ben seven biriyim
-
Dostta vefa, hayır yok
Felek dersen insafsız
Gelen vurmuş giden vurmuş
Sabır dersen faydasız
Ne sevgide ne aşkta
Ne hayatta gülmüşüm
Izdırabım doğuştan
Ben doğarken ölmüşüm
Bu dünyada rahat yok
Ölüm belki kurtuluş
Al canımı yarabbim
Bitsin artık kahroluş
Bir duaydın dilimde
Tek ümittin ömrümde
Kader vurdu, felek aldı
Aşkın kaldı gönlümde
Gönlüm ıssız bir yolda
Sürüklenip yürüyor
Almış dünya derdini
Son ümide gidiyor
Bu dünyada rahat yok
Ölüm belki kurtuluş
Ey sevgilim nerdesin
Bitsin artık kahroluş
-
Dökülen her yaprak bir ömür gibi,
Gidip de dönmeyen güne benziyor,
Sen gittin gideli kaç mevsim geçti,
Ağaran saçlarım kara benziyor,
Sevgilim, Sevgilim...
***
Gönül fırtınası katmış önüne,
Sürüklüyor beni meçhul bir yöne,
Istırap kadehim gözyaşımla dolu,
Hasretten öleceğim güzel yüzüne,
***
Sabır aşka kar etmiyor,
Ne olur dön artık,
Aşka gücüm yetmiyor,
Bekletme artık,
***
Sevgilim, sevgilim...
***
Nerelerdesin, hangi eldesin,
Seven böyle yapar mı
Unuttun beni, unutma beni,
Dön, bekleyemem dön,
***
Gel de şu gönlümün fırtınası dinsin,
Istırap kadehini alsın çekilsin,
Neler çektiğimi geçen yıllara sor,
Seni senden çok seven gönül sevinsin,
***
Sabır aşka kar etmiyor,
Ne olur dön artık,
Aşka gücüm yetmiyor,
Bekletme artık,
***
Sevgilim, sevgilim...
***
Nerelerdesin, hangi eldesin,
Seven böyle yapar mı,
Unuttun beni, unutma beni,
Dön, bekleyemem dön,
-
Çağırsam feleği gelse karşıma
Dur derim burada dokunma bize
Yıllardır aranan huzuru bulduk
Bir şaka yapıp da eğlenme bizle
Yıllardır aranan huzuru bulduk
Bir şaka yapıp da eğlenme bizle
***
Senden istediğim ne bir lokma ekmek
Seninki ekmek değil dert yedirmek
Genç yaşta mezara diri gömdürmek
Şu gençlik gitmeden dokunma bize dokunma bize
***
Ben seni ezelden kötü tanırdım
Gelene geçene çatar sanırdım
Anamdan doğalı sana bağırdım
Bir mola ver artık eğlenme bizle
Bir mola ver artık eğlenme bizle
***
Hayatı kavgayla bana anlattın
En dertsiz anımda dertler yarattın
Her kavgada beni kahraman yaptın
İnsaf artık felek dokunma bize
Her kavgada beni kahraman yaptın
İnsaf artık felek dokunma bize
***
Her işi zorlukla bize gördürdün
Kim bilir ne canlar yakıp öldürdün
Kırk yılda nasılsa biraz güldürdün
Şu gençlik gitmeden dokunma bize eğlenme bizle
***
Ben seni ezelden kötü tanırdım
Gelene geçene çatar sanırdım
Anamdan doğalı sana bağırdım
Bir mola ver artık eğlenme bizle
Şu gençlik gitmeden dokunma bize
-
Ağla gözlerim ağla zamanıdır
Aşkımın şimdi son baharıdır
Bu yağmur bu rüzgâr bu fırtına
Gönlümün isyanı feryadıdır
***
Ey sevgilim ey kaderim
Ey bu dünya ümitlerim
Duyun beni, duyun beni
***
Beni benden siz çaldınız
Şimdi yalnız bıraktınız
Verin beni, verin beni
***
Ne baharda neşem
Ne gözümde yaş kaldı
Aşkın matemine sarin beni
Alin beni sarın beni
***
Bu aşkın hikayesi böyle bitti
Yoksulluk beni benden senden etti
Gönlüme sev diyen kadere bak
Aşkımı ömrüme haram etti
***
Ey sevgilim ey kaderim
Ey bu dünya ümitlerim
Duyun beni, duyun beni
***
Beni benden siz çaldınız
Şimdi yalnız bıraktınız
Verin beni, verin beni
***
Ne baharda neşem
Ne gözümde yaş kaldı
Aşkın matemine sarin beni
Sarin beni, duyun beni
Alin beni, verin beni
-
Olsa senin elinden bil ki benim ölümüm
Ne şikayet ederim ne de üzülürüm
Ne zaman ki kollarında bir yabancı görürüm
Ben o zaman sevgilim ben o zaman, ben o zaman ölürüm
***
Ne zaman ki kollarında bir yabancı görürüm
Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm
***
O güzel ellerin başka bir el tutarsa
O güzel gözlerin başka göze bakarsa
Ne zaman ki o kalbin başka aşkla atarsa
Ben o zaman, ben o zaman, ben o zaman ölürüm
***
Bir gün eğer kollarında bir yabancı olursa
Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm
***
Gam yemezdim sevgilim aşkın ile ölürsem
Yine seni severdim şu dünyaya gelirsem
Bir gün eğer gözlerinde başka hayal görürsem
Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm
***
Bir gün eğer gözlerinde başka hayal görürsem
Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm
***
O güzel ellerin başka bir el tutarsa
O güzel gözlerin başka göze bakarsa
Ne zaman ki o kalbin başka aşkla atarsa
Ölürüm, ölürüm ben o zaman ölürüm
***
Ne zaman ki gözlerinde başka hayal görürüm
Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm
-
Bana çok mu görüyorsun?
Sevmek yoksa bir günah mı?
Bana çok mu görüyorsun?
Sevmek yoksa bir günah mı?
Beni neden üzüyorsun?
Benim de bir canım yok mu?
***
Döküyorsun yaprak gibi
Çiğniyorsun toprak gibi
Kaçıyorsun korkak gibi
Benim de bir canım yok mu?
***
Döküyorsun yaprak gibi
Çiğniyorsun toprak gibi
Kaçıyorsun korkak gibi
Benim de bir canım yok mu?
Benim de bir canım yok mu?
***
Taştan taşa vursan beni
Çok severim yine seni
Taştan taşa vursan beni
Çok severim yine seni
Düşünmezsin neden beni?
Benim de bir canım yok mu?
***
Döküyorsun yaprak gibi
Çiğniyorsun toprak gibi
Kaçıyorsun korkak gibi
Benim de bir canım yok mu?
***
Döküyorsun yaprak gibi
Çiğniyorsun toprak gibi
Kaçıyorsun korkak gibi
Benim de bir canım yok mu?
Benim de bir canım yok mu?
***
"Doğru" desem "Yalan" dersin
"Sevap" desem "Günah" dersin
"Doğru" desem "Yalan" dersin
"Sevap" desem "Günah" dersin
Benden daha ne istersin?
Benim de bir canım yok mu?
***
Döküyorsun yaprak gibi
Çiğniyorsun toprak gibi
Kaçıyorsun korkak gibi
Benim de bir canım yok mu?
***
Döküyorsun yaprak gibi
Çiğniyorsun toprak gibi
Kaçıyorsun korkak gibi
Benim de bir canım yok mu?
Benim de bir canım yok mu?
***
Döküyorsun yaprak gibi
Çiğniyorsun toprak gibi
Kaçıyorsun korkak gibi
Benim de bir canım yok mu?
-
Seviyorum seni, anlamıyorsun
Ne kadar değiştim, inanmıyorsun
Ben dünkü ben değil bu günkü benim
Bu günü dün ile karalıyorsun
***
Sen de koştun yoruldun, az çekmedin ki benden
Sevenlerin kaderi bu, çekermiş sevdiğinden
Sen de koştun yoruldun, az çekmedin ki benden
Sevenlerin kaderi bu, çekermiş sevdiğinden
***
Anla artık beni, sensin ilacım
Seviyorum seni, sana muhtacım
Anla artık beni, sensin ilacım
Bugün daha fazla yavrum sana muhtacım
***
Ne söylersen söyle bence haklısın
Belki benden daha çok sen yaralısın
Gururun mu mâni beni sevmeye?
Aşkımı gururuna sığdıramazsın
***
Bırakamam ki seni, ayrılamam ki senden
Sevenlerin kaderi bu, çekermiş sevdiğinden
Bırakamam ki seni, ayrılamam ki senden
Sevenlerin kaderi bu, çekermiş sevdiğinden
***
Anla artık beni, sensin ilacım
Seviyorum seni, sana muhtacım
Anla artık beni, sensin ilacım
Bugün daha fazla yavrum sana muhtacım
-
Bu gece şehirde bir tevekkül var
Can alış verişte her taraf pazar
Ayaklar altında sabaha kadar
Kubbeler hu çeker kullar sallanır
***
Hu hu hu hu
***
Bu gece şehirde bir tevekkül var
Can alış verişte her taraf pazar
Ayaklar altında sabaha kadar
Kubbeler hu çeker kullar sallanır
Hu hu hu
***
Bu nasıl ibadet kimin çağrısı
Bütün bakışlarda safran sarısı
Evler secde etmiş gece yarısı
Odalar hu çeker holler sallanır
Hu hu hu
***
Ne yardan haber var artık ne serden
Göz gözü görmüyor kardan topraktan
Telgraf telgraf ayrılıklardan
Direkler hu çeker teller sallanır
Hu hu hu
***
Nedir topraktaki bu iniş kalkış
Bir tarafta ecel bir tarafta kış
Bütün bahçelerde ayin başlamış
Ağaçlar hu çeker dallar sallanır
Hu hu hu
-
Sevgilim benim sana bir çift sözüm var dinle
Sevgilim benim sana bir çift sözüm var dinle
***
Bitsin bu ayrılık, bitsin bu dertler
Gülsün aşkımıza ağlayan gözler
Üç günlük dünyada of sana doymadan
Ölürsem gözlerim hep açık gider
***
Üç günlük dünyada of sana doymadan
Ölürsem gözlerim hep açık gider
***
Bir misafir gibi geldik dünyaya
Kaderin elinde daldık rüyaya
Allah'ın aşkına of naz etme bana
Ben Mecnun'a döndüm sen de Leyla'ya
***
Allah'ın aşkına of naz etme bana
Ben Mecnun'a döndüm sen de Leyla'ya
Sevgilim benim sana bir çift sözüm var dinle
-
Dünya handır han içinde
Yaşar onu can içinde
Rüya gibi gelir geçer
İnsanoğlu gam içinde
***
Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde
Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde
***
Hey gidi gidi goca dünya gam yükü müsün?
Söyle fani dünya söyle dert küpü müsün?
Hey gidi gidi goca dünya gam yükü müsün?
Söyle fani dünya söyle dert küpü müsün?
***
Dünya döner değirmendir
İnsan içinde bir candır
Bu gün gelir yarın gider
Dolup boşalan bir handır
***
Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde
Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde
***
Hey gidi gidi goca dünya gam yükü müsün?
Söyle fani dünya söyle dert küpü müsün?
Hey gidi gidi goca dünya gam yükü müsün?
Söyle fani dünya söyle dert küpü müsün?
***
Hey gidi gidi goca dünya gam yükü müsün?
Söyle fani dünya söyle dert küpü müsün?
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