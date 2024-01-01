Yonca Lodi

Hıçkırmalısın (Remiks) Ayrılık kalbine inmiş olmalı Gece uykulardan sıçramalısın Gözlerin herkese beni sormalı Bu defa kendini suçlamalısın Gözlerin herkese beni sormalı Bu defa kendini suçlamalısın *** Hani başkasıyla avunacaktın Beni üç beş günde unutacaktın Sen benim yanımda yazdın sıcaktın Kıştasın hasrete sarılmalısın Hani başkasıyla avunacaktın Beni üç beş günde unutacaktın Sen benim yanımda yazdın sıcaktın Kıştasın hasrete sarılmalısın *** Kaçma acısınlar bu son haline Cesaretin yok dönüp gelmeye Bundan sonra çekilip bir köşeye Sessiz ağlamak yok hıçkırmalısın Bundan sonra çekilip bir köşeye Sessiz ağlamak yok hıçkırmalısın *** Hani başkasıyla avunacaktın Beni üç beş günde unutacaktın Sen benim yanımda yazdın sıcaktın Kıştasın hasrete sarılmalısın Hani başkasıyla avunacaktın Beni üç beş günde unutacaktın Sen benim yanımda yazdın sıcaktın Kıştasın hasrete sarılmalısın

Yorgun Yıllarım Hem beni öldürdün hem bendeki seni Böyle olsun istemezdim Ben mağlubum ama sen de kaybettin Ben hayatı, sen de beni *** Lanet olsun bana seni bu kadar çok Niye bu kadar sevmişim Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım Geç de olsa öğrendim *** Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım Göz göre göre yandı yıllarım Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı Senin eserin bu yorgun yıllarım *** Lanet olsun bana seni bu kadar çok Niye bu kadar sevmişim Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım Geç de olsa öğrendim *** Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım Göz göre göre yandı yıllarım Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı Senin eserin bu yorgun yıllarım

Yetmedi Mi Bir inat uğruna kıydın aşkımıza Ellere sözüm yok tek suçlu sensin Çiğnedin gururumu ayaklar altında Buna da göz yumdum tek senin için *** Sevenlerin kaderi böyle yazılmış Açı çekmek bizim hayatımızmış Günlerce yalvarıp ağlasam bile Bizim kaderimiz hep yalnızlıkmış *** Günlerimi verdim yıllarımı verdim Hayatımı verdim yetmedi mi Sen aşkımı çaldın umutlarımı yıktın Canımdan can aldın yetmedi mi *** Yazık ettin bana olumsuz aşkıma Biten sevdamızda tek suçlu sensin Bana yaptığını unuttum sanma Hiç sitem etmedim sırf senin için *** Sevenlerin kaderi böyle yazılmış Açı çekmek bizim hayatımızmış Günlerce yalvarıp ağlasam bile Bizim kaderimiz hep yalnızlıkmış *** Günlerimi verdim yıllarımı verdim Hayatımı verdim yetmedi mi Sen aşkımı çaldın umutlarımı yıktın Canımdan can aldın yetmedi mi

Tanrı İstemezse Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş Tanrı istemezse insan ölmezmiş Sen tanrı mısın beni öldürdün Eşime dostuma beni güldürdün Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Sesin için bir can bir can ölüyor *** Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün hayatta bıraktın Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada ateşe attın *** Senin için herkes kötü söylüyor Söylemesi kolay birde bana sor Seninle yaşamak güzel şey ama Senden ayrılmayı gel de bana sor Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Senin için bir can bir can ölüyor *** Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün hayatta bıraktın Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada ateşe attın

Huzurum Yok Hasretinden düğüm düğüm Çözülmüyor gecelerim *** Dertlerimi anlatmaya Yetmiyor ki hecelerim *** Huzurum yok halim darda Kimse gelmiyor imdada Bu dünyada seven zorda Bu dert beni deli eyledi *** Huzurum yok halim darda Kimse gelmiyor imdada Bu dünyada seven zorda Bu dert beni deli eyledi Yaktı yıktı kül eyledi *** İnan böyle sensiz olmaz Yokluğuna can dayanmaz *** Hasretinle yanar gönlüm Aşk acısı unutulmaz *** Huzurum yok halim darda Kimse gelmiyor imdada Bu dünyada seven zorda Bu dert beni deli eyledi *** Huzurum yok halim darda Kimse gelmiyor imdada Bu dünyada seven zorda Bu dert beni deli eyledi

Kurban Olurum ÜMİTSİZ ÇARESİZ TÜM İNSANLARIN DERTLERİNE DEVA ÇARE OLMUŞUM YILLARCA KÖTÜYÜ İYİ BİLEREK BEN KENDİ KENDİME HAYAL KURMUŞUM *** CANDAN SEVENLERE DOĞRU DİYENLERE YÜREĞİNİ VERENLERE DEVA OLURUM DERMAN OLURUM YÜREĞİNİ VERENLERE KURBAN OLURUM *** İÇİNDE DUYGULAR BÜYÜR DAG OLUR DAGLARI SEN BİLE TANIYAMAZSIN UMUTSUZ YÜZLERE BAKAR KAHROLUR GÖZÜNDE YAŞLARI SAKLAYAMAZSIN

Bende Bittim YALNIZ AŞKIMIZ MI KAYBOLUP GİDEN BENDE BİTTİM AŞKIN BİTTİĞİ YERDE GELECEK GÜNLERİ HAYAL EDERKEN BENDE BİTTİM AŞKIN BİTTİĞİ YERDE *** SÜZÜLDÜ GÖZYAŞIM YANAKLARIMDA ÇARESİZLİK GEZDİ DAMARLARIMDA DÜNYA DURDU SANDIM GİTTİĞİN ANDA BENDE BİTTİM AŞKIN BİTTİĞİ YERDE *** BU DİYARDAN KAÇIP GİDESİM GELDİ SAÇIMI BAŞIMI YOLASIM GELDİ KORKTUM YAŞAMAKTAN ÖLESİM GELDİ BENDE BİTTİM AŞKIN BİTTİĞİ YERDE

Deniz Derya Geçtim Evin dağların ardı Beyaz güllerin vardı Yarimhasretini sardı *** Bu ne sancı içeceğimdurdur hancı Gözü yolda yarimağlar acı acı Deniz derya geçtim Tükenmez bir yol seçtim Kendime kendime Yıllardır kanıyorum ben şimdi yanıyorum Derdime derdime *** Hasret yürekte yara Gurbet geceden kara Zalimdüşürdü dara *** Bu ne sancı içeceğimdoldur hancı Gözü yolda yarimağlar acı acı Deniz derya geçtim Tükenmez bir yol seçtim Kendime kendime Yıllardır kanıyorum ben şimdi yanıyorum Derdime derdime

Kara Gözlüm Aylar oldu, yıllar oldu haberin gelmedi Senden uzak bu şehirde yalnızım şimdi Yaralandım karalandım duyan olmadı Bu sensizlik yordu beni dön kara gözlüm *** Dünyayı verseler seni unutamam ki Öyle alıştım sana sensiz uyuyamam ki Ben doğdum doğalı senin sarhoşunum Bunları kimseye anlatamam ki *** Hasretinle yalnız kaldım viran oldu duygularım Bir tek sana ihtiyacım var kara gözlüm Yaralandım karalandım duyan olmadı Bu sensizlik yordu beni dön kara gözlüm *** Dünyayı verseler seni unutamam ki Öyle alıştım sana sensiz uyuyamam ki Ben doğdum doğalı senin sarhoşunum Bunları kimseye anlatamam ki

Yiğidim BURALARDA YAŞANMIYOR YABAN OLDU EVİM YURDUM ELİMDEKİ RESME BAKIP YİNE SENİ ANDIM DURDUM SEN NASILSIN BİLEMEM Kİ DAĞLAR AŞIP GELEMEM Kİ GÜLMEK BANA HARAM OLMUŞ SENSİZ BİR GÜN GÜLEMEM Kİ *** AH YİĞİDİM CAN YİĞİDİM ÖZLEMLERİN BENİ AŞTI ÇOK DERTLERİM VAR YİĞİDİM HASRETİNLE GÖZÜM YAŞLI GURBET DERDİ BÜYÜK OLUR BUNU BENDE BİLİYORUM CANDA YANGIN GÖZDE YAŞLAR DÖN SILAYA BEKLİYORUM *** SEN NASILSIN BİLEMEM Kİ DAĞLAR AŞIP GELEMEM Kİ GÜLMEK BANA HARAM OLMUŞ SENSİZ BİR GÜN GÜLEMEM Kİ AH YİĞİDİM CAN YİĞİDİM ÖZLEMLERİN BENİ AŞTI ÇOK DERTLERİM VAR YİĞİDİM HASRETİNLE GÖZÜM YAŞLI