Yonca Lodi

Bir inat uğruna kıydın aşkımıza Ellere sözüm yok tek suçlu sensin Çiğnedin gururumu ayaklar altında Buna da göz yumdum tek senin için *** Sevenlerin kaderi böyle yazılmış Açı çekmek bizim hayatımızmış Günlerce yalvarıp ağlasam bile Bizim kaderimiz hep yalnızlıkmış *** Günlerimi verdim yıllarımı verdim Hayatımı verdim yetmedi mi Sen aşkımı çaldın umutlarımı yıktın Canımdan can aldın yetmedi mi *** Yazık ettin bana olumsuz aşkıma Biten sevdamızda tek suçlu sensin Bana yaptığını unuttum sanma Hiç sitem etmedim sırf senin için *** Sevenlerin kaderi böyle yazılmış Açı çekmek bizim hayatımızmış Günlerce yalvarıp ağlasam bile Bizim kaderimiz hep yalnızlıkmış *** Günlerimi verdim yıllarımı verdim Hayatımı verdim yetmedi mi Sen aşkımı çaldın umutlarımı yıktın Canımdan can aldın yetmedi mi

Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş Tanrı istemezse insan ölmezmiş Sen tanrı mısın beni öldürdün Eşime dostuma beni güldürdün Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Sesin için bir can bir can ölüyor *** Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün hayatta bıraktın Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada ateşe attın *** Senin için herkes kötü söylüyor Söylemesi kolay birde bana sor Seninle yaşamak güzel şey ama Senden ayrılmayı gel de bana sor Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Senin için bir can bir can ölüyor *** Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün hayatta bıraktın Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada ateşe attın

Hasretinden düğüm düğüm Çözülmüyor gecelerim *** Dertlerimi anlatmaya Yetmiyor ki hecelerim *** Huzurum yok halim darda Kimse gelmiyor imdada Bu dünyada seven zorda Bu dert beni deli eyledi *** Huzurum yok halim darda Kimse gelmiyor imdada Bu dünyada seven zorda Bu dert beni deli eyledi Yaktı yıktı kül eyledi *** İnan böyle sensiz olmaz Yokluğuna can dayanmaz *** Hasretinle yanar gönlüm Aşk acısı unutulmaz *** Huzurum yok halim darda Kimse gelmiyor imdada Bu dünyada seven zorda Bu dert beni deli eyledi *** Huzurum yok halim darda Kimse gelmiyor imdada Bu dünyada seven zorda Bu dert beni deli eyledi