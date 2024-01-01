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7/24 Dinle Yorgun Yıllarım

Yorgun Yıllarım Şarkı Sözleri

Yonca Lodi Yorgun Yıllarım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Lodi Yorgun Yıllarım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yorgun Yıllarım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Lodi

Yonca Lodi

Yorgun Yıllarım

  • Hıçkırmalısın (Remiks)

  • Yorgun Yıllarım

  • Yetmedi Mi

  • Tanrı İstemezse

  • Huzurum Yok

  • Kurban Olurum

  • Bende Bittim

  • Deniz Derya Geçtim

  • Kara Gözlüm

  • Yiğidim

  • Aşk Delisiyim

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