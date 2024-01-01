Yonca Lodi

Kayıp Joker Gidemem, öyle kolay değil, Yıllar var aramızda Suçlarını, günahları, hataları Defterlerden silmeden *** Kandırdım kendimi Kuytuda aşkınla Bilerek yürüdüm Yalana yanlışa *** Haykırdım ardından Kovdum umutları Eski dostum yalnızlığı, Eve aldım *** Bir büyülü deste Bak kaldı elimde Senden sonra Aradım boşa, Kayıp jokeri Seni!

Ton Farkı Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönle hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse

12 Ay Eylül'ün sarı saçları Ekim'in inatçı hüznü Kasım yağmurlarında Öptüm mahsun yüzünü *** Kapın hep bana aralık Her ocakta sevdam tüter Şubat akşamlarında Gülüşlerin bana yeter *** Sebebi oldum ben de İçimdeki sevincin Aşk ateşten gömlekse Giyerim senin için *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Mart'ın camları buğulu Nisan'ın yüzünde bahar Gözlerin sanki bir Mayıs Benim sevdam dağlar kadar *** Haziran'ın başı döner İki gözüm iki Temmuz Ağustos'a selam çakar Beni cayır cayır yakar *** Sebebi oldum ben de İçimdeki sevincin Aşk ateşten gömlekse Giyerim senin için *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın

Edebiyat Git de diyemem Kıyamam kal da diyemem Olmaz senle olamaz Biliyorum böyle süremez *** Gitme diyemem Yapamam sözüm yok sana Olmaz senle olamaz Bile bile böyle süremez *** Gidene kal denir acımak böyledir Bunun adı aşık olmak değil Edebiyat denir Masallar kalptedir Kitap biter hep sonu gelir *** Gidene kal denir acımak böyledir Bunun adı aşık olmak değil Edebiyat denir Masallar kalptedir Kitap biter hep sonu gelir *** Yollarımız ayrı ayrı İnan bana son defaydı Bu acıyı bu cefayı Çekmem artık ben *** Yollarımız ayrı ayrı İnan bana son defaydı Bu acıyı bu cefayı Çekmem artık ben

Hain Düşünceler kalabalık Bırakmıyor bir hain ki sorma Müsaade etmiyor, bir an bile unutmama *** Dudaklarım kurudu Okunmuyor dualar Artık içimden söylerim ben de *** Hain, Ne kıymet bilmezmişsin Sebebin olmadan geldin Sebepsiz de yıkıp gittin *** Hain, Ne kıymet bilmezmişsin Ne çok sevildiğini bilmiyormuş gibi Yapma, dur, bırak! *** Offf sonu yok Bile bile dinlerim yalanını O da biliyor *** Bu acıya alışalı Bir haller oldu bana Olmuyor demek, isterdim ama Bırak kanasın Haykırmaktan içim Susmak kime yaramış?

Haketmemişim Gözlerin yeşil mi senin Etrafında ela hareler fark etmemişim Her baktığımda gördüğüm kendimmişim İçin ne dolu senin *** Ruhun ne de derbeder hep incitmişim Git ben seni aslında hak etmemişim Git kendine ait olduğun Layık olduğun aşkı bulduğun bir dünya kur *** Ben kendi dünyamda Kendimi kendimle hapsetmişim Git kendine ait olduğun Layık olduğun aşkı bulduğun bir dünya kur *** Ben belli ki henüz kendimden geçememişim Sevgilim her şey için Sevgilim sevemediğim için Özür dilerim *** Sözlerin derin mi senin İçinde gizlenen adamı görememişim Duyduklarımda bulduğum kendimmişim Bedelin ne büyük senin *** Kendimi sende ararken seni yok etmişim Git ben seni aslında hak etmemişim Git kendine ait olduğun Layık olduğun aşkı bulduğun bir dünya kur *** Ben kendi dünyamda Kendimi kendimle hapsetmişim Git kendine ait olduğun Layık olduğun aşkı bulduğun bir dünya kur *** Ben belli ki henüz kendimden geçememişim Sevgilim her şey için Sevgilim sevemediğim için Özür dilerim

Hazine Gözümün önünden hiç gitmiyorsun Ne hayaller gelir geçer yüreğimden Farkına varsan ya, Ah bir bilsen... Ne mümkün kurtulmak Aşkın elinden *** Anladım kaybetmekten korkuyorsun Ne hayrı dokunur korkunun ecele? Zamanı gelince fark ettiğinde Ayrılıklar yalan, Sevmektir hazine *** Şimdi elinde kalbim Hem cesur, hem tedirgin Aşkla çarpıyor, Her bakışında Seviyorsan sevgilim Yarınlara bırakma Aşk sonsuz olsa da Ömür çok kısa

Hüzün Sevda bu, Sonunu bilemem ki Kader bu, Yeniden yazamam ki Artık Onsuz yapamam ki Gönlüm, Bu son olsun Beni affet... *** Hiç kimseye benzemezdi yüzü Hiç böylesi tatmamıştım hüznü *** Gönlüm, Bu son olsun Beni affet Hoşgör, Perişan halimi Seyret...

İki Yabancı İki yabancı Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona Gel de gör içimde Sana dair her şey paramparça *** Toplamdım içimden Sana dair ne varsa Bakidir karar Pişman değilim asla Ne yaptım, ne ettiysem olmadı sonunda Başka çare kalmadı bakmam artık ardıma *** Aşk yalanlara kurban Bitip tükendiğimiz her an Düşündüm yapacak hiç bir şey yok Kendi kendime kalınca duruma şöyle bakınca Gururuma yenildi aşk maalesef sonunda *** İki yabancı Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona Gel de gör içimde Sana dair her şey paramparça İki yabancı Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona Gel de gör içimde Sana dair her şey paramparça *** Toplamdım içimden Sana dair ne varsa Bakidir karar Pişman değilim asla Ne yaptım, ne ettiysem olmadı sonunda Başka çare kalmadı bakmam artık ardıma *** Aşk yalanlara kurban Bitip tükendiğimiz her an Düşündüm yapacak hiç bir şey yok Kendi kendime kalınca duruma şöyle bakınca Gururuma yenildi aşk maalesef sonunda *** İki yabancı Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona Gel de gör içimde Sana dair her şey paramparça *** İki yabancı Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona Gel de gör içimde Sana dair her şey paramparça *** İki yabancı Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona Gel de gör içimde Sana dair her şey paramparça *** İki yabancı Olmuşuz adım, adım yaklaşmışız sona Gel de gör içimde Sana dair her şey paramparça