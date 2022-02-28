Yonca Lodi

Kızıl Kıyamet Yar yine imkansızı istedi, verdi bir gözdağı Yine bana dargın, yine tehditkar Ayrılık aşkın yakın akrabası Geldi mi gitmez, kessen kar etmez *** Akla ziyan dert edişler Olur olmaz terk edişler Ne olursun, böyle yapma *** Sürdüğün çıkmaz yokuşlar Zaten son çırpınışlar Ne olursun böyle yapma, yapma *** Dediğin olsun, kalmadı kuvvet İçimde büyük isyan çıktı, kızıl kıyamet Tanrım affet Buraya kadar benden, sana emanet *** Akla ziyan dert edişler Olur olmaz terk edişler Ne olursun, böyle yapma *** Sürdüğün çıkmaz yokuşlar Zaten son çırpınışlar Ne olursun…

Gitme Sakın Önce çıkardın gökyüzüne Sonra bıraktın (sonra bıraktın) Ben teslim oldum, sen tükettin Hoyrattın *** Peki dedim ısrar etmedim Aklını oynattın (oynattın) Bunun adı aşk değil Tutturukluk be tatlım *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Önce çıkardın gökyüzüne Sonra bıraktın Ben teslim oldum, sen tükettin Hoyrattın *** Peki dedim ısrar etmedim Aklını oynattın Bunun adı aşk değil Tutturukluk be tatlım *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gördün mü ne yaptın? Değdi mi şimdi? O mağrur başını Eğdin mi şimdi? *** Aklından zorun mu var? Olur mu artık? Sen dursan ben Durmam bu defa Çok öfkem var *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz