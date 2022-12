Yonca Lodi

Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim Bir başkadır benim memleketim Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim Bir başkadır benim memleketim *** Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda Aşıklar destan yazar dağlarda Kuzusuna, kurduna, Yunusuna, Emrah'a Bütün âlem feda benim yurduma Kuzusuna, kurduna, Yunusuna, Emrah'a Bütün âlem feda benim yurduma *** Mecnuna, Leylasına, erişilmez sırrına Sen dost ararsan, koş Mevlâna'ya Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin Bir başkadır benim memleketim Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin Bir başkadır benim memleketim *** Gözü pek, yanık bağrı, türkü söyler çobanı Zengin, fakir hepsi de sevdalı Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah Kerim Bir başkadır benim memleketim Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah Kerim Bir başkadır benim memleketim *** Bir başkadır benim memleketim

Meğer ne boş heveslere kapılmışım *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı ** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım