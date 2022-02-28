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7/24 Dinle Milat

Milat Şarkı Sözleri

Yonca Lodi Milat şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Lodi Milat şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Milat sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Lodi

Yonca Lodi

Milat

  • Milat

  • Düştüysek Kalkarız

  • Emanet (Akustik)

  • Haksızlık Değil Mi?

  • Mum Lekesi

  • Tenden Tene

  • Yeter

  • Gölgelerime Işık Tut

  • Milat ( Akustik )

  • Tavan Arası

  • Yalan Gibi

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