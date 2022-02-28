Fazla Aşk Şarkı Sözleri
Yonca Lodi Fazla Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Lodi Fazla Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Fazla Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Çok özlüyorum
Seni hem de nasıl
Nasıl yanıyorum
Gör bu fasıl
***
Çığlık çığlığa
Duygularım yine
Yine hüzünle doldu elhasıl
***
Çığlık çığlığa
Duygularım yine
Yine hüzünle doldu elhasıl
Allaaah
***
Senden ayrı, sana tutsak
Yaşıyorum, ağır aksak
Gün gelecek, can gidecek
Bu bedende, başka ten yasak
***
Hadi çık gel, özlediysen
Unuttum gitti, ne dediysen
Kalbime kimse giremez oldu
Giderken nasıl mühürlediysen
***
Hadi çık gel, özlediysen
Unuttum gitti, ne dediysen
Kalbime kimse giremez oldu
Giderken nasıl mühürlediysen
***
Çok özlüyorum
Seni hem de nasıl
Nasıl yanıyorum
Gör bu fasıl
***
Çığlık çığlığa
Duygularım yine
Yine hüzünle doldu elhasıl
Allaaah
***
Senden ayrı, sana tutsak
Yaşıyorum, ağır aksak
Gün gelecek, can gidecek
Bu bedende, başka ten yasak
***
Hadi çık gel, özlediysen
Unuttum gitti, ne dediysen
Kalbime kimse giremez oldu
Giderken nasıl mühürlediysen
***
Hadi çık gel, özlediysen
Unuttum gitti, ne dediysen
Kalbime kimse giremez oldu
Giderken nasıl mühürlediysen
***
Hadi çık gel, özlediysen
Unuttum gitti, ne dediysen
Kalbime kimse giremez oldu
Giderken nasıl mühürlediysen
-
Önce çıkardın gökyüzüne
Sonra bıraktın (sonra bıraktın)
Ben teslim oldum, sen tükettin
Hoyrattın
***
Peki dedim ısrar etmedim
Aklını oynattın (oynattın)
Bunun adı aşk değil
Tutturukluk be tatlım
***
Gitme sakın, gitme sakın
Bu kalp bunu kaldıramaz
Diyorsun ya hadi canım
Sana bir şeycikler olmaz
***
Gitme sakın, gitme sakın
Bu kalp bunu kaldıramaz
Diyorsun ya hadi canım
Sana bir şeycikler olmaz
***
Önce çıkardın gökyüzüne
Sonra bıraktın
Ben teslim oldum, sen tükettin
Hoyrattın
***
Peki dedim ısrar etmedim
Aklını oynattın
Bunun adı aşk değil
Tutturukluk be tatlım
***
Gitme sakın, gitme sakın
Bu kalp bunu kaldıramaz
Diyorsun ya hadi canım
Sana bir şeycikler olmaz
***
Gitme sakın, gitme sakın
Bu kalp bunu kaldıramaz
Diyorsun ya hadi canım
Sana bir şeycikler olmaz
***
Gördün mü ne yaptın?
Değdi mi şimdi?
O mağrur başını
Eğdin mi şimdi?
***
Aklından zorun mu var?
Olur mu artık?
Sen dursan ben
Durmam bu defa
Çok öfkem var
***
Gitme sakın, gitme sakın
Bu kalp bunu kaldıramaz
Diyorsun ya hadi canım
Sana bir şeycikler olmaz
***
Gitme sakın, gitme sakın
Bu kalp bunu kaldıramaz
Diyorsun ya hadi canım
Sana bir şeycikler olmaz
-
Yar yine imkansızı istedi, verdi bir gözdağı
Yine bana dargın, yine tehditkar
Ayrılık aşkın yakın akrabası
Geldi mi gitmez, kessen kar etmez
***
Akla ziyan dert edişler
Olur olmaz terk edişler
Ne olursun, böyle yapma
***
Sürdüğün çıkmaz yokuşlar
Zaten son çırpınışlar
Ne olursun böyle yapma, yapma
***
Dediğin olsun, kalmadı kuvvet
İçimde büyük isyan çıktı, kızıl kıyamet
Tanrım affet
Buraya kadar benden, sana emanet
***
Akla ziyan dert edişler
Olur olmaz terk edişler
Ne olursun, böyle yapma
***
Sürdüğün çıkmaz yokuşlar
Zaten son çırpınışlar
Ne olursun…
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