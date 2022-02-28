Yonca Lodi

Mühür Çok özlüyorum Seni hem de nasıl Nasıl yanıyorum Gör bu fasıl *** Çığlık çığlığa Duygularım yine Yine hüzünle doldu elhasıl *** Çığlık çığlığa Duygularım yine Yine hüzünle doldu elhasıl Allaaah *** Senden ayrı, sana tutsak Yaşıyorum, ağır aksak Gün gelecek, can gidecek Bu bedende, başka ten yasak *** Hadi çık gel, özlediysen Unuttum gitti, ne dediysen Kalbime kimse giremez oldu Giderken nasıl mühürlediysen *** Hadi çık gel, özlediysen Unuttum gitti, ne dediysen Kalbime kimse giremez oldu Giderken nasıl mühürlediysen *** Çok özlüyorum Seni hem de nasıl Nasıl yanıyorum Gör bu fasıl *** Çığlık çığlığa Duygularım yine Yine hüzünle doldu elhasıl Allaaah *** Senden ayrı, sana tutsak Yaşıyorum, ağır aksak Gün gelecek, can gidecek Bu bedende, başka ten yasak *** Hadi çık gel, özlediysen Unuttum gitti, ne dediysen Kalbime kimse giremez oldu Giderken nasıl mühürlediysen *** Hadi çık gel, özlediysen Unuttum gitti, ne dediysen Kalbime kimse giremez oldu Giderken nasıl mühürlediysen *** Hadi çık gel, özlediysen Unuttum gitti, ne dediysen Kalbime kimse giremez oldu Giderken nasıl mühürlediysen

Gitme Sakın Önce çıkardın gökyüzüne Sonra bıraktın (sonra bıraktın) Ben teslim oldum, sen tükettin Hoyrattın *** Peki dedim ısrar etmedim Aklını oynattın (oynattın) Bunun adı aşk değil Tutturukluk be tatlım *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Önce çıkardın gökyüzüne Sonra bıraktın Ben teslim oldum, sen tükettin Hoyrattın *** Peki dedim ısrar etmedim Aklını oynattın Bunun adı aşk değil Tutturukluk be tatlım *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gördün mü ne yaptın? Değdi mi şimdi? O mağrur başını Eğdin mi şimdi? *** Aklından zorun mu var? Olur mu artık? Sen dursan ben Durmam bu defa Çok öfkem var *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz