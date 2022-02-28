Milat Şarkı Sözleri
Yonca Lodi Milat şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Lodi Milat şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Milat sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Dert doldu tasa doldu gönül kesesi
Baharların, yazların çıkmıyor sesi
***
Gün oldu, gece oldu gitmedi yüzü
Çok şey eksik, çok şey yarım
Canın yaşlı gözü
***
Kuru bir ayaz kapımda,
Kış kıyamet ah yokluğun
Kaderimin ince sızı, aşkı mum lekesi
***
Gençliğimin hayrı mı kalır?
Kendi gider adı kalır
Ah çıksa da izi kalır
Aşkı mum lekesi
***
Dert doldu tasa doldu gönül kesesi
Baharların, yazların çıkmıyor sesi
***
Kuru bir ayaz kapımda
Kış kıyamet ah yokluğun
Kaderimin ince süsü, aşkı mum lekesi
***
Gençliğimin hayrı mı kalır?
Kendi gider adı kalır
Ah çıksa da izi kalır
Aşkı mum lekesi
-
Böyle bir acıya, yürek nasıl dayanır
Nasıl alışır bilmem
Biliyorum senin de, aklın hep bende
Nasıl dersin gelmem
***
Kırıldın mı çok, yoruldun mu yoksa
Nedir esaslı neden?
Yarım kalamaz inan, bu aşk böyle
Yakalar kalbinden
***
Emin misin bu kadar kendinden
Ne zaman çıktın aşkın emrinden
Gurur mu onur mu, söyle bizi vurur mu?
Biz böyle severken
***
Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya
Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya
Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden
Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen
***
Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya
Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya
Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden
Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen
***
Böyle bir acıya, yürek nasıl dayanır
Nasıl alışır bilmem
Biliyorum senin de, aklın hep bende
Nasıl dersin gelmem
***
Kırıldın mı çok, yoruldun mu yoksa
Nedir esaslı neden?
Yarım kalamaz inan, bu aşk böyle
Yakalar kalbinden
***
Emin misin bu kadar kendinden
Ne zaman çıktın aşkın emrinden
Gurur mu onur mu, söyle bizi vurur mu?
Biz böyle severken
***
Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya
Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya
Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden
Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen
***
Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya
Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya
Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden
Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen
-
Sen benim içimdeki büyük yangınların adı
Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı
Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı
Ben senin yüzündeki çizgi ya da dünündeki anı
***
Hadi kalk gel, bul bir bahane
Birazcık heves, biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Hadi kalk gel, bul bir bahane
Birazcık heves, biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Sen benim içimdeki büyük yangınların adı
Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı
Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı
Ben senin yüzündeki çizgi, ya da dünündeki anı
***
Hadi kalk gel bul bir bahane
Birazcık heves biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Hadi kalk gel bul bir bahane
Birazcık heves biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Hadi kalk gel bul bir bahane
Birazcık heves biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Kalbin ömürlük bende emanet
Kalbin ömürlük bende emanet
-
Sana bakışlarımdan sevdiğimi anlaman mümkün değil mi?
Seni böyle uzaktan, ellerini tutmadan sevmem imkansız mı?
Gözümün önündeyken sana dokunamamak haksızlık değil mi?
Senin için akan bu gözyaşlarını anlayamaman
***
Günah değil mi?
Yazık değil mi?
Haksızlık değil mi?
***
Böyle aşk olmaz ki duyuyor musun?
Rüyanda gördükçe özlüyor musun?
***
Seni ne çok sevdiğimi
Gözlerimde görmüyor musun?
***
Seni ne çok sevdiğimi
Gözlerinle görmüyor musun?
***
Fallara inanıp sana kavuşamadan kaybetmekten korkmak
Gözlerine bakıp da seviyorum diye haykıramamak
Senin için akan bu son gözyaşımı silmen imkansız mı?
Ömrümün baharında beni böyle çaresiz, böyle kimsesiz
***
Günah değil mi?
Yazık değil mi?
Haksızlık değil mi?
***
Böyle aşk olmaz ki duyuyor musun?
Rüyanda gördükçe özlüyor musun?
***
Seni ne çok sevdiğimi
Gözlerimde görmüyor musun?
***
Seni ne çok sevdiğimi
Gözlerinle görmüyor musun?
-
Söyleyecek sözüm olmuştur hep
Ben hiç böyle suskun kalmadım
Hayli garip, içli ve yorgun
Yarım kaldık ona ağlarım
***
Kapadım gözlerimi
Yarınımı sana bıraktım
Akışına uydum da nasıl
Nasıl yaşadığımı anladım
***
Sözün sonu kederli bir gülüştür
Ayrılık zamanı kayıptır, eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Yolun sonu hüzünlü bir gülüştür
Ayrılık zamanı yetim bir eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Söyleyecek sözüm olmuştur hep
Ben hiç böyle suskun kalmadım
Hayli garip, içli ve yorgun
Yarım kaldık ona ağlarım
***
Kapadım gözlerimi
Yarınımı sana bıraktım
Akışına uydum da nasıl
Nasıl yaşadığımı anladım
***
Sözün sonu kederli bir gülüştür
Ayrılık zamanı kayıptır, eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Yolun sonu hüzünlü bir gülüştür
Ayrılık zamanı kayıptır, eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Sözün sonu kederli bir gülüştür
Ayrılık zamanı yetim bir eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Yolun sonu hüzünlü bir gülüştür
Ayrılık zamanı yetim bir eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Ben hiç böyle suskun kalmadım
-
Dur bir dakika düşün dur belki beni son görüşün
Bak kalbim bana hala hükmediyor
Yak ama acıtmadan kalk gel
Hadi uzatmadan tenden tene çok şey fark ediyor
***
Suç işledikçe güzelleşir
Aşk o zaman özelleşir
Yolu herkes biliyor
***
Kaç istediğin kadar dene
Yeniliyorsun kendine
Sonu herkes biliyor
***
Sensizde dünya evet döner durmaz
Ama bu şekilde kalbim hayal kurmaz
Yansın ben zaten izin verdim aşka
Bir kez ah son kez çıkalım yoldan
***
Dur bir dakika düşün dur belki beni son görüşün
Bak kalbim bana hala hükmediyor
Yak ama acıtmadan kalk gel
Hadi uzatmadan tenden tene çok şey fark ediyor
***
Suç işledikçe güzelleşir
Aşk o zaman özelleşir
Yolu herkes biliyor
Kaç istediğin kadar dene
Yeniliyorsun kendine
Sonu herkes biliyor
-
Hep bin bir maske ve bin bir duyguda
Hep karmaşa sen ve senden başka
Bir insana dönüp yaşıyorsun
Parça parça her duygunu olmaz
***
Hep bin bir maske ve bin bir duyguda
Hep karmaşa sen ve senden başka
Bin insana dönüp yaşıyorsun
Parça parça her duygunu olmaz
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Hep yarım yarım ve erken yaşanan
Her sevgiden izler var içinde
Çizgi çizgi ve silemiyorsun
Onları bir türlü hayır olmaz
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
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