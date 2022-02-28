Yonca Lodi

Boş odalar gördün mü? Mumlarıydı gölgeleri Duvarda duruyormuş İzliyormuş sensiz beni *** Epeydir soluyordum, ahhh Kapanmayan açık yara Nerdesin, nasılsın bilmem Bilmeden de gidemem *** Seni sevmek günah mı? Tanrı duyar ya bütün duaları Dünyaları durdurur geri yollar mı? Gülüşün kar misali yağar mı? *** Seni sevmek günah mı? Tanrı duyar ya bütün duaları Yoksa beni senden alıkoyar mı? Yapma sev, özlüyorum *** Boş odalar gördün mü? Mumlarıydı gölgeleri Duvarda duruyormuş İzliyormuş sensiz beni *** Epeydir soluyordum, ahhh Kapanmayan açık yara Nerdesin, nasılsın bilmem Bilmeden de gidemem *** Seni sevmek günah mı? Tanrı duyar ya bütün duaları Dünyaları durdurur geri yollar mı? Gülüşün kar misali yağar mı? *** Seni sevmek günah mı? Tanrı duyar ya bütün duaları Dünyaları durdurur geri yollar mı? Gülüşün kar misali yağar mı? *** Seni sevmek günah mı? Tanrı duyar ya bütün duaları Yoksa beni senden alıkoyar mı? Yapma sev, özlüyorum Özlüyorum