Yonca Lodi

Özlüyorum Şarkı Sözleri
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Boş odalar gördün mü?
Mumlarıydı gölgeleri
Duvarda duruyormuş
İzliyormuş sensiz beni
***
Epeydir soluyordum, ahhh
Kapanmayan açık yara
Nerdesin, nasılsın bilmem
Bilmeden de gidemem
***
Seni sevmek günah mı?
Tanrı duyar ya bütün duaları
Dünyaları durdurur geri yollar mı?
Gülüşün kar misali yağar mı?
***
Seni sevmek günah mı?
Tanrı duyar ya bütün duaları
Yoksa beni senden alıkoyar mı?
Yapma sev, özlüyorum
***
Boş odalar gördün mü?
Mumlarıydı gölgeleri
Duvarda duruyormuş
İzliyormuş sensiz beni
***
Epeydir soluyordum, ahhh
Kapanmayan açık yara
Nerdesin, nasılsın bilmem
Bilmeden de gidemem
***
Seni sevmek günah mı?
Tanrı duyar ya bütün duaları
Dünyaları durdurur geri yollar mı?
Gülüşün kar misali yağar mı?
***
Seni sevmek günah mı?
Tanrı duyar ya bütün duaları
Dünyaları durdurur geri yollar mı?
Gülüşün kar misali yağar mı?
***
Seni sevmek günah mı?
Tanrı duyar ya bütün duaları
Yoksa beni senden alıkoyar mı?
Yapma sev, özlüyorum
Özlüyorum