Yonca Lodi

-
Gözlerimi kaparım, vazifeler başımda bekleşir
Geçerim duvarlardan, hayallerime sabır eklenir
Güneş uzak, mavi ışıl ışıl deniz sorular yalnız,
Gün yüzü görmeyen gözlerde ayrılık var
Derinlerde bir yerde kaybolmak var
Ruhuma aşka dolunca aşka vakit bulunca
Yaşananlar sır olunca insana ölüm var
İnsana zulüm var
-
Ne söylesen, ne beklesen
Yaradandan ya da kaderinden
Ele geçmez istediğin
Uğruna savaş vermediysen
***
Ne söylesen, ne beklesen
Yaradandan ya da kaderinden
Ele geçmez istediğin
Uğruna savaş vermediysen
***
Sanki seni boğar gibi
Sanki yeniden doğar gibi
Sanki zaman zaman ölür gibi
Acısını, çilesini çekmediysen
***
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
***
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
***
Sevilmeden de sevmeyi
Neyi özlediğini bilmeyi
Acı da olsa, yine gerçeği
Görüpte söylemeyi bilmediysen
***
Sevilmeden de sevmeyi
Neyi özlediğini bilmeyi
Acı da olsa, yine gerçeği
Görüpte söylemeyi bilmediysen
***
Sanki seni boğar gibi
Sanki yeniden doğar gibi
Sanki zaman zaman ölür gibi
Acısını, çilesini çekmediysen
***
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
***
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
***
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
***
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
-
Önce rüzgarlarla konuş, sonra yağmurla ağla
Sen görmeden gideceğim, geriye dönmem asla
Sen görmeden gideceğim, geriye dönmem asla
***
Sence ayrılıklar kolay, yalnız kal bak göreceksin
Ben hatıraları aldım, neyinle övüneceksin
Ben hatıraları aldım, neyine güveneceksin
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
İçimdeki düğümleri
Çözemedin kalsın onlar
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
İçimdeki düğümleri
Çözemedin kalsın onlar
***
Sence ayrılıklar kolay, yalnız kal bak göreceksin
Ben hatıraları aldım, neyinle övüneceksin
Ben hatıraları aldım, neyine güveneceksin
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
İçimdeki düğümleri
Çözemedin kalsın onlar
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
İçimdeki düğümleri
Çözemedin kalsın onlar
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
İçimdeki düğümleri
Çözemedin kalsın onlar
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
İçimdeki düğümleri
Çözemedin kalsın onlar
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
-
Gel, aşk, sana son duadayım
Düşler içinde yanlışlıktayım
Çöllerin insafsız sıcağındayım
***
Bu defa sevmeyen ben olmalıyım
Sana isyan edip dağılmalıyım
Gel, aşk, gel, bir yeni aşk getir
***
Son defa, bu son dua
Son dua
Son defa, bu son dua
Son dua
***
Bu defa sevmeyen ben olmalıyım
Sana isyan edip dağılmalıyım
Gel, aşk, gel, bir yeni aşk getir
***
Tenimde uyuyup nefes alan
Güller açmadan gül gibi kokan
Tam günümdeyim, aşk, bana gel
***
Son defa, bu son dua
Son dua
Son defa, bu son dua
Son dua
***
Gel, durma, bahar vurmuş başıma
Mutsuzum, zor tek başına
Son defa, bu son dua
Son dua
***
Bu defa sevmeyen ben olmalıyım
Sana isyan edip dağılmalıyım
Gel, aşk, gel, bir yeni aşk getir
***
Tenimde uyuyup nefes alan
Güller açmadan gül gibi kokan
Tam günümdeyim, aşk, bana gel
***
Son defa, bu son dua
Son dua
Son defa, bu son dua
Son dua
***
Gel, durma, bahar vurmuş başıma
Mutsuzum, zor tek başına
Son defa, son dua
Son dua
***
Son defa, bu son dua
Son dua
Son defa, bu son dua
Son dua
***
Gel, aşk, sana son duadayım
Düşler içinde yanlışlıktayım
Tam günümdeyim, aşk, bana gel
-
Resmimi buruşturursan, külleri tutuştursan
Ateşle buluştursan, yine sana dönmeyeceğim
Söylüyorum yeminle yine sana dönmeyeceğim
Külleri tutuştursan yine sana dönmeyeceğim
***
Dönmeyeceğim
***
Dilsizi konuştursan, hasreti unuttursan
Ölsen yine doğsan yine sana dönmeyeceğim
Söylüyorum yeminle yine sana dönmeyeceğim
Ölsen yine doğsan yine sana dönmeyeceğim
***
Dönmeyeceğim
***
Damgalandım seninle, ismim artık isminle
Söylüyorum yeminle yine sana dönmeyeceğim
***
Dönmeyeceğim
-
Güneş vururken cama yüzün çıktı karşıma
Tüm aşklarımı bir ettim sende kendimden geçtim
Anladım bunca zaman aldatıldım tarafımdan
Kıskancım bunun için azıcık zaman
***
şimdi bir başka ben biraz ben biraz da senden
şimdi bir başka ben biraz ben biraz da senden
***
Bazen bir çiçek gibi bazen bir çocuk gibi
Bazen bir kadın gibi gün bir başka oluyor yanında
Başka bir gün oluyor yanında gün bir başka oluyor
***
Bazen bir çiçek gibi bazen bir çocuk gibi
Bazen bir kadın gibi gün bir başka oluyor yanında
Başka bir gün oluyor yanında gün bir başka oluyor
***
Güneş vururken cama yüzün çıktı karşıma
Tüm aşklarımı bir ettim sende kendimden geçtim
Anladım bunca zaman aldatıldım tarafımdan
Kıskancım bunun için azıcık zaman
***
şimdi bir başka ben biraz ben biraz da senden
şimdi bir başka ben biraz ben biraz da senden
***
Bazen bir çiçek gibi bazen bir çocuk gibi
Bazen bir kadın gibi gün bir başka oluyor yanında
Başka bir gün oluyor yanında gün bir başka oluyor
***
Bazen bir çiçek gibi bazen bir çocuk gibi
Bazen bir kadın gibi gün bir başka oluyor yanında
Başka bir gün oluyor yanında gün bir başka oluyor
-
Ay ışığı, ay ışığı vur yüzüme
Yol göster ıssız geceme
Varabilsem sana, karışmadan denize
Bir sözüm geçmez ölüme
***
Ay ışığı, ay ışığı vur yüzüme
Yol göster ıssız geceme
Varabilsem sana, karışmadan denize
Bir sözüm geçmez ölüme
***
Hey hey hayat denen sevda
Yan yan dur varsın bir daha
***
Hey hey hayat denen sevda
Yan yan dur varsın bir daha
***
Güz güneşi güz güneşi ısıt beni
Sarıver küskün tenimi
Ah bir geri gelse, geçmişimin düşleri
Al götür dertlerimi
***
Hey hey hayat denen sevda
Yan yan dur varsın bir daha
***
Hey hey hayat denen sevda
Yan yan dur varsın bir daha
-
Olmadı sevemedim belki de
Gücenme hiç suç yok ki sende
Alışkanlık büyümedin gitgide
Hoşçakal gidiyorum bu gece
***
Hep yanlış zamanlar
Tükendi umutlar suçun yok
Ben böyleyim her şeyin sonu var
Önünde yarınlar mutlu ol
Son dileğim
***
Zaman geçer, insanlar değişir
Hayatlar tanınmaz hale gelir
Güçlü ol, ayrılmak doğrusu
Bitmez ki kaybetme korkusu
***
Hep yanlış zamanlar
Tükendi umutlar suçun yok
Ben böyleyim her şeyin sonu var
Önünde yarınlar mutlu ol
Son dileğim
***
Soldu aşkımın rengi
Anla sonumuz belli
Soldu aşkımın rengi
Anla sonumuz belli
***
Aşk nedir, bir yap boz oyunu
Zor değil getirmek sonunu
Gün bugün gönlümün göç zamanı
Sil baştan yeniden başlamalı
***
Hep yanlış zamanlar
Tükendi umutlar suçun yok
Ben böyleyim her şeyin sonu var
Önünde yarınlar mutlu ol
Son dileğim
-
Bu gece ilk defa kendi saçımı okşadım
ilk defa dudaklarım bana bir şey söyledi
Aşktan verdiğim cevabı alamadım
Hani ya aşk çok güzel her şeyden güzeldi
***
Bu gece ilk defa kendime türkü söyledim
Bir yanık türkü annemden kalan
Bu gece ilk defa yatağımda yalnızdım
ilk defa kollarımla kendimi kucakladım
***
Sessiz kıvrıldım tenime sarıldım
Hani ya aşk çok güzel her şeyden güzeldi
Bu gece ilk defa kendime türkü söyledim
Bir yanık türkü annemden kalan