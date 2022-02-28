Yonca Lodi

Sana Bir Şey Olmasın Günahları gönder, bana küçük sevinçler ver Hataları boş ver, dert olur unutamazsan eğer Günahları gönder, bana küçük sevinçler ver Hataları boş ver, dert olur unutamazsan eğer *** Seni benden ne bu şehir ayırır ne de ecel Yüreğimi en fazla dil yarası acıtır Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır Kendine iyi bak, sana bir şey olmasın *** Seni benden ne bu şehir ayırır ne de ecel Yüreğimi en fazla dil yarası acıtır Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır Kendine iyi bak, sana bir şey olmasın *** Yüreğim darda, aklım firarda Sebebim olur ölüme ayrılık *** Günahları gönder, bana küçük sevinçler ver Hataları boş ver, dert olur unutamazsan eğer *** Seni benden ne bu şehir ayırır ne de ecel Yüreğimi en fazla dil yarası acıtır Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır Kendine iyi bak, sana bir şey olmasın *** Seni benden ne bu şehir ayırır ne de ecel Yüreğimi en fazla dil yarası acıtır Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır Kendine iyi bak, sana bir şey olmasın *** Yüreğim darda, aklım firarda Sebebim olur ölüme ayrılık *** Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır Kendine iyi bak, sana bir şey olmasın Yüreğim darda, aklım firarda Sebebim olur ölüme ayrılık

Aşk Layık Olanda Kalmalı Meğer ne boş heveslere kapılmışım *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı ** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım

İnadım İnat Bir yanım sarmak ister Bir yanım uzaklarda Bir yanım hasretinle Yanar delice *** Bir yanım sormak ister Bir yanım tuzaklarda Bir yanım hasretinle Bir yanım gurbet *** Bulur beni sonunda aşk Olur ya alır beni Sana boyun eğmeden *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** Bir yanım sarmak ister Bir yanım tuzaklarda Bir yanım hasretinle Bir yanım gurbet *** Bulur beni sonunda aşk Olur ya alır beni Sana boyun eğmeden *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak