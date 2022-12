Yonca Lodi

Her kelime yalan Her yürek vefasız Can üzgün perişan Can suskun kararsız *** Çek git diyor şeytan git sessiz sedasız Ve gittiğin zaman sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından *** Ben bu dünyadan dosttan düşmandan Aldım payımı gidiyorum Günahlarımla sevaplarımla Aldım başımı gidiyorum *** Git gide yüreğime ince bir sızı girse Gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum *** Ben bu hayattan aşktan sevdadan aldım payımı gidiyorum Günahlarımla sevaplarımla aldım başımı gidiyorum *** Her duygu yıpranmış her bakış anlamsız Can bıkmış usanmış Can çökmüş zamansız Çek git diyor şeytan Git sessiz sedasız Ve gittiğin zaman Sanma ki bir kal diyen çıkar ardından *** Ben bu dünyadan dosttan düşmandan aldım payımı gidiyorum Günahlarımla cevaplarımla aldım başımı gidiyorum Git gide yüreğime ince bir sızı girse gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum *** Ben bu hayattan aşktan sevdadan aldım payımı gidiyorum Günahlarımla sevaplarımla aldım başımı gidiyorum *** Ben bu hayattan aşktan sevdadan aldım payımı gidiyorum Günahlarımla sevaplarımla aldım başımı gidiyorum