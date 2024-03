Yonca Lodi

Seni Özledim Bir yalnızlık şarkısı söylüyor yüreğim Hani uçurtmalar olur ya Salınır ya gökyüzünde Hani akarsular olur ya İnerler denize doğru *** Seni özledim Seni özledim *** Her rüzgârda savrulur savrulur dururum Hani fırtına kopar ya Eğilir her şey önünde Hani göklerde karanlık Yıldızları siler ya *** Seni özledim Seni özledim *** Her düşen damla beni uzaklara götürür Hani göçerler olur ya Mevsimin ardınca giderler Hani güneş ufukta durur ya Onlara oyunlar oynar *** Seni özledim Seni özledim *** Oynama benimle Oynama benimle Oynama Seni özledim

Bahar Bir elimde solan çiçekler var Boğazımda düğümlü sözler var Gözlerimde bir ince yağmur var Tomurcuklar açınca dallarda Yolcular yol alınca yollarda Bulurum aşkı başka kollarda Bir başka baharda aahh ha-ah, ha-ah Yüreğimde öfken Yüzümde gölgen Gidiyorum, dönmem Bahardan önce Altımda deprem Ardımda seller Gidiyorum, dönmem Bahardan önce Bir elimde solan çiçekler var Boğazımda düğümlü sözler var Gözlerimde bir ince yağmur var Tomurcuklar açınca dallarda Yolcular yol alınca yollarda Bulurum aşkı başka kollarda Bir başka baharda aahh ha-ah, ha-ah Yüreğimde öfken Yüzümde gölgen Gidiyorum, dönmem Bahardan önce Altımda deprem Ardımda seller Gidiyorum, dönmem Bahardan önce Yüreğimde öfken Yüzümde gölgen Gidiyorum, dönmem Bahardan önce Altımda deprem Ardımda seller Gidiyorum, dönmem Bahardan önce Bahardan önce Bahardan önce

Öz En güzel renkler gözümde En doğal izler sazımda, sözümde Yürek ister mutlu olmak, korku yaşatmaz Tanıştım ben özümle Şimdi bur'da, iste, durma Her şey mükemmel ve tam, inan buna En özel pırıltı seninle Boş ver onları, yüreğinin sesini dinle Cesaret ister sevgi sunmak, korku güldürmez Tanış sen de özünle, gerçek senle Şimdi bur'da, iste, durma Her şey mükemmel ve tam, inan buna Şimdi bur'da, iste, durma Her şey mükemmel ve tam, inan buna

Yol Bir sis var önümde hiç bilinmeyen Bir ses var içimde yolu gösteren Bu hayat benim Benimse eğer Kimse karışmazsa Yaşamaya değer Daha yol yakınken Her şeyi kendine sor Kendinden öğren Yanlış senin tek hazinen Daha yol yakınken Kır zincirleri Utansın cümle alem Yarın senin tek hazinen Daha yol yakınken Bir sis var önümde hiç bilinmeyen Bir ses var içimde yolu gösteren Bu hayat benim Benimse eğer Kimse karışmazsa Yaşamaya değer Daha yol yakınken Her şeyi kendine sor Kendinden öğren Yanlış senin tek hazinen Daha yol yakınken Kır zincirleri Utansın cümle alem Yarın senin tek hazinen Daha yol yakınken Daha yol yakınken Her şeyi kendine sor Kendinden öğren Yanlış senin tek hazinen Daha yol yakınken Kır zincirleri Utansın cümle alem Yarın senin tek hazinen Daha yol yakınken

Saat Saat görünmüyor yattığım yerden Gün ağardı biliyorum Biri saati söylesin Güneş görünmüyor yattığım yerden Perdeler kapalı biliyorum Yeter gölge etmesin Ölmeye yattım,ecel gelmedi Sevmeye kalktım,giden gelmedi Neye el asam,eridi gitti Neye el atsam... **** Yaralandım,iyileşmedi Kimse yardım etmedi Kabus bitmek bilmedi,of Gece gündüz değişmedi Kimse benle sevişmedi Kabus bitmek bilmedi,of

Paparazzi Kim anladı dilimden? Kim merak etti aslını? Kim zarar gördü söylediklerimden, olan bitenden? Dediklerim tersine Yaptıklarım üstüne Tek günahkâr ben miyim yeryüzünde? Anlamadı kimse dediklerimi Yaraladılar sevdiklerimi Göremedi kimse iyi niyetimi Karaladılar tüm emeklerimi Duyamadı kimse ağladığımı Paraladılar yalnızlığımı Bilemedi kimse utandığımı Söylemediler yalan olduğunu Kim anladı dilimden? Kim merak etti aslını? Kim zarar gördü söylediklerimden, olan bitenden? Dediklerim tersine Yaptıklarım üstüne Tek günahkâr ben miyim yeryüzünde? Anlamadı kimse dediklerimi Yaraladılar sevdiklerimi Göremedi kimse iyi niyetimi Karaladılar tüm emeklerimi Duyamadı kimse ağladığımı Paraladılar yalnızlığımı Bilemedi kimse utandığımı Söylemediler yalan olduğunu Anlamadı kimse dediklerimi Yaraladılar sevdiklerimi Göremedi kimse iyi niyetimi Karaladılar tüm emeklerimi Duyamadı kimse ağladığımı Paraladılar yalnızlığımı Bilemedi kimse utandığımı Söylemediler yalan olduğunu

Tarlalar Tarlalar gördüm otlar tertemiz, taptaze Yüce ışığın izini gördüm sımsıcak, sapsarı Duygular dokunmalar hesapsız Nasıl olmalıysa öyle Mutluluk kucak açmış zararsız Nasıl olmalıysa öyle Rüyamda sevgiyi buldum Rüyamda saf insanı buldum Uyandığımda yer gök siyah Uyandığımda duvarlar kan Ruhumda ağır bir günah Vahşet dolu yüzler yine berbat bir sabah Hangisi gerçek hangisi değil bilemem Orada gördüm güzelliği dönemem Duygular dokunmalar hesapsız Nasıl olmalıysa öyle Mutluluk kucak açmış zararsız Nasıl olmalıysa öyle Rüyamda sevgiyi buldum Rüyamda saf insanı buldum Uyandığımda yer gök siyah Uyandığımda duvarlar kan Ruhumda ağır bir günah Vahşet dolu yüzler yine berbat bir sabah Uyandım Uyandım Uyandığımda yer gök siyah Uyandığımda duvarlar kan Ruhumda ağır bir günah Vahşet dolu yüzler yine berbat bir sabah

Duvar Sevgi birikti yüreğimde bir alev Alevden bir küre Ellerimden gözlerimden akmak ister Birine,birilerine Sevgi birikti yüreğimde bir coşku Coşkuyla bir buse Sormadan çekinmeden konmak ister Birine,birilerine Korkar olmuş insanlar sevmekten Ayıp olmuş sarılmak Utanç olmuş dile getirmek Kaçar olmuş insanlar sevilmekten Duvar örmüş kalplerine Yasak etmişler beni Duvar,yasak,duvar

Dünya Herşey bir anda olup bitti Geriye hayallerim kaldı Kimse bir şey sormadan bana İstediği gibi geldi gitti Rengarenk bir cennettim kimse Beni bulmaz sanırdım Taptaze bir nefestim kimse Beni duymaz sanırdım Kalmadı şansınız Size verecek bir şeyim daha Kalmadı sevginiz Bana gelecek biri daha

Çok Bunca zamandan sonra seni özledim Kalabalıkta birini sana benzettim Koptum dünyadan geçmişi düşündüm Ne kadar yakınmışız bir daha gördüm Bilemedim değerini ah çok üzgünüm Seni üzdüm, çok üzdüm *** Özgürlüğüme düşkün biriyken ben Aşık oldum delice tutuldum derken Göremedim aşklardaki dostluğu neden Nasıl oldu ayrıldık birbirimizden Bilemedim değerini ah çok sevdiğimden Seni sevdim, çok sevdim