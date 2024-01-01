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Öz Şarkı Sözleri

Yonca Lodi Öz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Lodi Öz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Öz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Lodi

Yonca Lodi

Öz

  • Seni Özledim

  • Bahar

  • Öz

  • Yol

  • Saat

  • Paparazzi

  • Tarlalar

  • Duvar

  • Dünya

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  • Hiç

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