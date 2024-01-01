Yonca Lodi

-
Bir yalnızlık şarkısı söylüyor yüreğim
Hani uçurtmalar olur ya
Salınır ya gökyüzünde
Hani akarsular olur ya
İnerler denize doğru
***
Seni özledim
Seni özledim
***
Her rüzgârda savrulur savrulur dururum
Hani fırtına kopar ya
Eğilir her şey önünde
Hani göklerde karanlık
Yıldızları siler ya
***
Seni özledim
Seni özledim
***
Her düşen damla beni uzaklara götürür
Hani göçerler olur ya
Mevsimin ardınca giderler
Hani güneş ufukta durur ya
Onlara oyunlar oynar
***
Seni özledim
Seni özledim
***
Oynama benimle
Oynama benimle
Oynama
Seni özledim
-
Bir elimde solan çiçekler var
Boğazımda düğümlü sözler var
Gözlerimde bir ince yağmur var
Tomurcuklar açınca dallarda
Yolcular yol alınca yollarda
Bulurum aşkı başka kollarda
Bir başka baharda aahh ha-ah, ha-ah
Yüreğimde öfken
Yüzümde gölgen
Gidiyorum, dönmem
Bahardan önce
Altımda deprem
Ardımda seller
Gidiyorum, dönmem
Bahardan önce
Bir elimde solan çiçekler var
Boğazımda düğümlü sözler var
Gözlerimde bir ince yağmur var
Tomurcuklar açınca dallarda
Yolcular yol alınca yollarda
Bulurum aşkı başka kollarda
Bir başka baharda aahh ha-ah, ha-ah
Yüreğimde öfken
Yüzümde gölgen
Gidiyorum, dönmem
Bahardan önce
Altımda deprem
Ardımda seller
Gidiyorum, dönmem
Bahardan önce
Yüreğimde öfken
Yüzümde gölgen
Gidiyorum, dönmem
Bahardan önce
Altımda deprem
Ardımda seller
Gidiyorum, dönmem
Bahardan önce
Bahardan önce
Bahardan önce
-
En güzel renkler gözümde
En doğal izler sazımda, sözümde
Yürek ister mutlu olmak, korku yaşatmaz
Tanıştım ben özümle
Şimdi bur'da, iste, durma
Her şey mükemmel ve tam, inan buna
En özel pırıltı seninle
Boş ver onları, yüreğinin sesini dinle
Cesaret ister sevgi sunmak, korku güldürmez
Tanış sen de özünle, gerçek senle
Şimdi bur'da, iste, durma
Her şey mükemmel ve tam, inan buna
Şimdi bur'da, iste, durma
Her şey mükemmel ve tam, inan buna
-
Bir sis var önümde hiç bilinmeyen
Bir ses var içimde yolu gösteren
Bu hayat benim
Benimse eğer
Kimse karışmazsa
Yaşamaya değer
Daha yol yakınken
Her şeyi kendine sor
Kendinden öğren
Yanlış senin tek hazinen
Daha yol yakınken
Kır zincirleri
Utansın cümle alem
Yarın senin tek hazinen
Daha yol yakınken
Bir sis var önümde hiç bilinmeyen
Bir ses var içimde yolu gösteren
Bu hayat benim
Benimse eğer
Kimse karışmazsa
Yaşamaya değer
Daha yol yakınken
Her şeyi kendine sor
Kendinden öğren
Yanlış senin tek hazinen
Daha yol yakınken
Kır zincirleri
Utansın cümle alem
Yarın senin tek hazinen
Daha yol yakınken
Daha yol yakınken
Her şeyi kendine sor
Kendinden öğren
Yanlış senin tek hazinen
Daha yol yakınken
Kır zincirleri
Utansın cümle alem
Yarın senin tek hazinen
Daha yol yakınken
-
Saat görünmüyor yattığım yerden
Gün ağardı biliyorum
Biri saati söylesin
Güneş görünmüyor yattığım yerden
Perdeler kapalı biliyorum
Yeter gölge etmesin
Ölmeye yattım,ecel gelmedi
Sevmeye kalktım,giden gelmedi
Neye el asam,eridi gitti
Neye el atsam...
****
Yaralandım,iyileşmedi
Kimse yardım etmedi
Kabus bitmek bilmedi,of
Gece gündüz değişmedi
Kimse benle sevişmedi
Kabus bitmek bilmedi,of
-
Kim anladı dilimden?
Kim merak etti aslını?
Kim zarar gördü söylediklerimden, olan bitenden?
Dediklerim tersine
Yaptıklarım üstüne
Tek günahkâr ben miyim yeryüzünde?
Anlamadı kimse dediklerimi
Yaraladılar sevdiklerimi
Göremedi kimse iyi niyetimi
Karaladılar tüm emeklerimi
Duyamadı kimse ağladığımı
Paraladılar yalnızlığımı
Bilemedi kimse utandığımı
Söylemediler yalan olduğunu
Kim anladı dilimden?
Kim merak etti aslını?
Kim zarar gördü söylediklerimden, olan bitenden?
Dediklerim tersine
Yaptıklarım üstüne
Tek günahkâr ben miyim yeryüzünde?
Anlamadı kimse dediklerimi
Yaraladılar sevdiklerimi
Göremedi kimse iyi niyetimi
Karaladılar tüm emeklerimi
Duyamadı kimse ağladığımı
Paraladılar yalnızlığımı
Bilemedi kimse utandığımı
Söylemediler yalan olduğunu
Anlamadı kimse dediklerimi
Yaraladılar sevdiklerimi
Göremedi kimse iyi niyetimi
Karaladılar tüm emeklerimi
Duyamadı kimse ağladığımı
Paraladılar yalnızlığımı
Bilemedi kimse utandığımı
Söylemediler yalan olduğunu
-
Tarlalar gördüm otlar tertemiz, taptaze
Yüce ışığın izini gördüm sımsıcak, sapsarı
Duygular dokunmalar hesapsız
Nasıl olmalıysa öyle
Mutluluk kucak açmış zararsız
Nasıl olmalıysa öyle
Rüyamda sevgiyi buldum
Rüyamda saf insanı buldum
Uyandığımda yer gök siyah
Uyandığımda duvarlar kan
Ruhumda ağır bir günah
Vahşet dolu yüzler yine berbat bir sabah
Hangisi gerçek hangisi değil bilemem
Orada gördüm güzelliği dönemem
Duygular dokunmalar hesapsız
Nasıl olmalıysa öyle
Mutluluk kucak açmış zararsız
Nasıl olmalıysa öyle
Rüyamda sevgiyi buldum
Rüyamda saf insanı buldum
Uyandığımda yer gök siyah
Uyandığımda duvarlar kan
Ruhumda ağır bir günah
Vahşet dolu yüzler yine berbat bir sabah
Uyandım
Uyandım
Uyandığımda yer gök siyah
Uyandığımda duvarlar kan
Ruhumda ağır bir günah
Vahşet dolu yüzler yine berbat bir sabah
-
Sevgi birikti yüreğimde bir alev
Alevden bir küre
Ellerimden gözlerimden akmak ister
Birine,birilerine
Sevgi birikti yüreğimde
bir coşku
Coşkuyla bir buse
Sormadan çekinmeden konmak ister
Birine,birilerine
Korkar olmuş insanlar sevmekten
Ayıp olmuş sarılmak
Utanç olmuş dile getirmek
Kaçar olmuş insanlar sevilmekten
Duvar örmüş kalplerine
Yasak etmişler beni
Duvar,yasak,duvar
-
Herşey bir anda olup bitti
Geriye hayallerim kaldı
Kimse bir şey sormadan bana
İstediği gibi geldi gitti
Rengarenk bir cennettim kimse
Beni bulmaz sanırdım
Taptaze bir nefestim kimse
Beni duymaz sanırdım
Kalmadı şansınız
Size verecek bir şeyim daha
Kalmadı sevginiz
Bana gelecek biri daha
-
Bunca zamandan sonra seni özledim
Kalabalıkta birini sana benzettim
Koptum dünyadan geçmişi düşündüm
Ne kadar yakınmışız bir daha gördüm
Bilemedim değerini ah çok üzgünüm
Seni üzdüm, çok üzdüm
***
Özgürlüğüme düşkün biriyken ben
Aşık oldum delice tutuldum derken
Göremedim aşklardaki dostluğu neden
Nasıl oldu ayrıldık birbirimizden
Bilemedim değerini ah çok sevdiğimden
Seni sevdim, çok sevdim
-
Hiç kafa yormam
Bir zor varsa bir de çok kolay var hayatta
Hiç medet ummam
Bir giden varsa dönenlerde var bu yollarda
Yine kara kara geceler bana boyun eğerse
Hele kalbim benden ayrı düşmezse
Yine kara kara geceler bana boyun eğerse
Hele kalbim benden ayrı düşmezse
Ölüsünü, dirisini
Bulurum ben birisini
Daha iyisini
Sana olan oldu
Ölüsünü, dirisini
Bulurum ben birisini
Daha iyisini
Bana neler oldu
Hiç kafa yormam
Bir zor varsa bir de çok kolay var hayatta
Hiç medet ummam
Bir giden varsa dönenlerde var bu yollarda
Yine kara kara geceler bana boyun eğerse
Hele kalbim benden ayrı düşmezse
Yine kara kara geceler bana boyun eğerse
Hele kalbim benden ayrı düşmezse
Ölüsünü, dirisini
Bulurum ben birisini
Daha iyisini
Sana olan oldu
Ölüsünü, dirisini
Bulurum ben birisini
Daha iyisini
Bana neler oldu
Ölüsünü, dirisini...
Daha iyisini...
Ölüsünü, dirisini...
Ölüsünü, dirisini
Bulurum ben birisini
Daha iyisini
Sana olan oldu
Ölüsünü, dirisini
Bulurum ben birisini
Daha iyisini
Bana neler oldu