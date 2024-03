Yonca Lodi

Önce çıkardın gökyüzüne Sonra bıraktın (sonra bıraktın) Ben teslim oldum, sen tükettin Hoyrattın *** Peki dedim ısrar etmedim Aklını oynattın (oynattın) Bunun adı aşk değil Tutturukluk be tatlım *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Önce çıkardın gökyüzüne Sonra bıraktın Ben teslim oldum, sen tükettin Hoyrattın *** Peki dedim ısrar etmedim Aklını oynattın Bunun adı aşk değil Tutturukluk be tatlım *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gördün mü ne yaptın? Değdi mi şimdi? O mağrur başını Eğdin mi şimdi? *** Aklından zorun mu var? Olur mu artık? Sen dursan ben Durmam bu defa Çok öfkem var *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz

Çok özlüyorum Seni hem de nasıl Nasıl yanıyorum Gör bu fasıl *** Çığlık çığlığa Duygularım yine Yine hüzünle doldu elhasıl *** Çığlık çığlığa Duygularım yine Yine hüzünle doldu elhasıl Allaaah *** Senden ayrı, sana tutsak Yaşıyorum, ağır aksak Gün gelecek, can gidecek Bu bedende, başka ten yasak *** Hadi çık gel, özlediysen Unuttum gitti, ne dediysen Kalbime kimse giremez oldu Giderken nasıl mühürlediysen *** Hadi çık gel, özlediysen Unuttum gitti, ne dediysen Kalbime kimse giremez oldu Giderken nasıl mühürlediysen *** Çok özlüyorum Seni hem de nasıl Nasıl yanıyorum Gör bu fasıl *** Çığlık çığlığa Duygularım yine Yine hüzünle doldu elhasıl Allaaah *** Senden ayrı, sana tutsak Yaşıyorum, ağır aksak Gün gelecek, can gidecek Bu bedende, başka ten yasak *** Hadi çık gel, özlediysen Unuttum gitti, ne dediysen Kalbime kimse giremez oldu Giderken nasıl mühürlediysen *** Hadi çık gel, özlediysen Unuttum gitti, ne dediysen Kalbime kimse giremez oldu Giderken nasıl mühürlediysen *** Hadi çık gel, özlediysen Unuttum gitti, ne dediysen Kalbime kimse giremez oldu Giderken nasıl mühürlediysen

Bilsem, bambaşka, olur muydu? Sanmam, değişmez, bazı şeyler pek Bittik, tabii azla, yetinmeyen Durmaz, son damla, akana dek *** Bu şehirde kırılmayan bir kalp varsa Er yada geç kırılacak o da elbet Sona erer bir gün her yolculuk Yazılmayan öyküler bitmez bir tek *** Oysa seviyordu, ben de onu aynen Öyle basit değil, maalesef Çünkü fazla aşktan, o hazla telaştan Tükenir her kimi, seversen sev *** Bazen, aklıma, geliyor da Neler kaybettik, kim bilir biz? En çok acıtanlar saklanmaz mı? Aşktan da derin, kalan her iz *** Bu şehirde kırılmayan bi' kalp varsa Er yada geç kırılacak o da elbet Sona erer bir gün her yolculuk Yazılmayan öyküler bitmez bir tek *** Oysa seviyordu, ben de onu aynen Öyle basit değil, maalesef Çünkü fazla aşktan, o hazla telaştan Tükenir her kimi, seversen sev *** Oysa seviyordu, ben de onu aynen Öyle basit değil, maalesef Çünkü fazla aşktan, o hazla telaştan Tükenir her kimi, seversen sev