Yonca Lodi

-
Sen yolunu çizmişsin, resmini yapmışsın
Yeşillerin, mavilerin hür
Belli ki, canım, değil yanın
Benim yerim yine uzağın
***
Çok gördün bana, içim yara
Dışım yara, hiç hevesim yok
Yolun hüzün, senin yüzün
Döndü çoktan diğer tarafa
***
Suçlu gibi beni hapsediyor
Seviyor ama kendini yine zapt ediyor
Geriye dönmeli mi, acıdan ölmeli mi?
Yine mi aynı şey canıma kastediyor?
***
Girme bi' daha bahçelerime hiç
Sevme, ne beni ara ne de gel git
Sakla, bi' tek sevişmeler hariç
Onları kazıman zor deriden
***
Girme bi' daha bahçelerime hiç
Sevme, ne beni ara ne de gel git
Sakla, bi' tek sevişmeler hariç
Onları kazıman zor deriden
***
Suçlu gibi beni hapsediyor
Seviyor ama kendini yine zapt ediyor
Geriye dönmeli mi, acıdan ölmeli mi?
Yine mi aynı şey canıma kastediyor?
***
Girme bi' daha bahçelerime hiç
Sevme, ne beni ara ne de gel git
Sakla, bi' tek sevişmeler hariç
Onları kazıman zor deriden
***
Girme bi' daha bahçelerime hiç
Sevme, ne beni ara ne de gel git
Sakla, bi' tek sevişmeler hariç
Onları kazıman zor deriden
***
Girme bi' daha bahçelerime hiç
Sevme, ne beni ara ne de gel git
Sakla, bi' tek sevişmeler hariç
Onları kazıman zor deriden
***
Girme bi' daha bahçelerime hiç
Sevme, ne beni ara ne de gel git
Sakla, bi' tek sevişmeler hariç
Onları kazıman zor deriden
-
Önce çıkardın gökyüzüne
Sonra bıraktın (sonra bıraktın)
Ben teslim oldum, sen tükettin
Hoyrattın
***
Peki dedim ısrar etmedim
Aklını oynattın (oynattın)
Bunun adı aşk değil
Tutturukluk be tatlım
***
Gitme sakın, gitme sakın
Bu kalp bunu kaldıramaz
Diyorsun ya hadi canım
Sana bir şeycikler olmaz
***
Gitme sakın, gitme sakın
Bu kalp bunu kaldıramaz
Diyorsun ya hadi canım
Sana bir şeycikler olmaz
***
Önce çıkardın gökyüzüne
Sonra bıraktın
Ben teslim oldum, sen tükettin
Hoyrattın
***
Peki dedim ısrar etmedim
Aklını oynattın
Bunun adı aşk değil
Tutturukluk be tatlım
***
Gitme sakın, gitme sakın
Bu kalp bunu kaldıramaz
Diyorsun ya hadi canım
Sana bir şeycikler olmaz
***
Gitme sakın, gitme sakın
Bu kalp bunu kaldıramaz
Diyorsun ya hadi canım
Sana bir şeycikler olmaz
***
Gördün mü ne yaptın?
Değdi mi şimdi?
O mağrur başını
Eğdin mi şimdi?
***
Aklından zorun mu var?
Olur mu artık?
Sen dursan ben
Durmam bu defa
Çok öfkem var
***
Gitme sakın, gitme sakın
Bu kalp bunu kaldıramaz
Diyorsun ya hadi canım
Sana bir şeycikler olmaz
***
Gitme sakın, gitme sakın
Bu kalp bunu kaldıramaz
Diyorsun ya hadi canım
Sana bir şeycikler olmaz
-
Yar yine imkansızı istedi, verdi bir gözdağı
Yine bana dargın, yine tehditkar
Ayrılık aşkın yakın akrabası
Geldi mi gitmez, kessen kar etmez
***
Akla ziyan dert edişler
Olur olmaz terk edişler
Ne olursun, böyle yapma
***
Sürdüğün çıkmaz yokuşlar
Zaten son çırpınışlar
Ne olursun böyle yapma, yapma
***
Dediğin olsun, kalmadı kuvvet
İçimde büyük isyan çıktı, kızıl kıyamet
Tanrım affet
Buraya kadar benden, sana emanet
***
Akla ziyan dert edişler
Olur olmaz terk edişler
Ne olursun, böyle yapma
***
Sürdüğün çıkmaz yokuşlar
Zaten son çırpınışlar
Ne olursun…
-
Çok özlüyorum
Seni hem de nasıl
Nasıl yanıyorum
Gör bu fasıl
***
Çığlık çığlığa
Duygularım yine
Yine hüzünle doldu elhasıl
***
Çığlık çığlığa
Duygularım yine
Yine hüzünle doldu elhasıl
Allaaah
***
Senden ayrı, sana tutsak
Yaşıyorum, ağır aksak
Gün gelecek, can gidecek
Bu bedende, başka ten yasak
***
Hadi çık gel, özlediysen
Unuttum gitti, ne dediysen
Kalbime kimse giremez oldu
Giderken nasıl mühürlediysen
***
Hadi çık gel, özlediysen
Unuttum gitti, ne dediysen
Kalbime kimse giremez oldu
Giderken nasıl mühürlediysen
***
Çok özlüyorum
Seni hem de nasıl
Nasıl yanıyorum
Gör bu fasıl
***
Çığlık çığlığa
Duygularım yine
Yine hüzünle doldu elhasıl
Allaaah
***
Senden ayrı, sana tutsak
Yaşıyorum, ağır aksak
Gün gelecek, can gidecek
Bu bedende, başka ten yasak
***
Hadi çık gel, özlediysen
Unuttum gitti, ne dediysen
Kalbime kimse giremez oldu
Giderken nasıl mühürlediysen
***
Hadi çık gel, özlediysen
Unuttum gitti, ne dediysen
Kalbime kimse giremez oldu
Giderken nasıl mühürlediysen
***
Hadi çık gel, özlediysen
Unuttum gitti, ne dediysen
Kalbime kimse giremez oldu
Giderken nasıl mühürlediysen
-
Gel be dostum, anlat hadi
Herkes en az senin benim kadar mağlup
Boş ver gerekmiyor tanış olmamızMaksat muhabbet otur iki garip
***
Şen olalım doldur, ayrılık aşkın talihi
Hakkımızda hayırlısı, şerefe ahali
***
Şen olalım doldur, ayrılık aşkın talihi
Hakkımızda hayırlısı, şerefe ahali
***
Sonsuz gelgitleri, bitmez tehditleri
Hepsi aşka dair onun en doğal hali
Bil ki bunlar aşıkların derinlik sarhoşluğu
İyi günün, kötü günün, bilindik mayhoşluğu
***
Şen olalım doldur, ayrılık aşkın talihi
Hakkımızda hayırlısı, şerefe ahali
***
Gününü görmek, uğruna ölmek
Ateşten gömlek
Bir yerde bir gökte
Bilinmezlere sürüklenmek
***
Şen olalım doldur, ayrılık aşkın talihi
Hakkımızda hayırlısı, şerefe ahali
-
Bilsem, bambaşka, olur muydu?
Sanmam, değişmez, bazı şeyler pek
Bittik, tabii azla, yetinmeyen
Durmaz, son damla, akana dek
***
Bu şehirde kırılmayan bir kalp varsa
Er yada geç kırılacak o da elbet
Sona erer bir gün her yolculuk
Yazılmayan öyküler bitmez bir tek
***
Oysa seviyordu, ben de onu aynen
Öyle basit değil, maalesef
Çünkü fazla aşktan, o hazla telaştan
Tükenir her kimi, seversen sev
***
Bazen, aklıma, geliyor da
Neler kaybettik, kim bilir biz?
En çok acıtanlar saklanmaz mı?
Aşktan da derin, kalan her iz
***
Bu şehirde kırılmayan bi' kalp varsa
Er yada geç kırılacak o da elbet
Sona erer bir gün her yolculuk
Yazılmayan öyküler bitmez bir tek
***
Oysa seviyordu, ben de onu aynen
Öyle basit değil, maalesef
Çünkü fazla aşktan, o hazla telaştan
Tükenir her kimi, seversen sev
***
Oysa seviyordu, ben de onu aynen
Öyle basit değil, maalesef
Çünkü fazla aşktan, o hazla telaştan
Tükenir her kimi, seversen sev
-
Bu sene çok ayrılık yaptı buralar
Ne yana dönsem, iki mutsuz insan var
Biz de aldık nasibimizi yalnızlıktan
Pusuda bekliyor bizi isyanlar
***
Özle özle dur
Hadi şimdi, işin yoksa
Sökün bu kalbi
Aşk bu kadar acıysa
***
Gidiyor gözümün bebeğine
Yüzüme baka baka
Evimi, yüreğimi başıma yıka yıka
Adımı aşktan siliyor
Canına yandığım
***
Gidiyor gözümün bebeğine
Yüzüme baka baka
Evimi, yüreğimi başıma yıka yıka
Kadere hüsran yazıyor
Canına yandığım
***
Bu sene çok ayrılık yaptı buralar
Ne yana dönsem, iki mutsuz insan var
Biz de aldık nasibimizi yalnızlıktan
Pusuda bekliyor bizi isyanlar
Özle özle dur
Hadi şimdi, işin yoksa
Sökün bu kalbi
Aşk bu kadar acıysa
***
Gidiyor gözümün bebeğine
Yüzüme baka baka
Evimi, yüreğimi başıma yıka yıka
Adımı aşktan siliyor
Canına yandığım
***
Gidiyor gözümün bebeğine
Yüzüme baka baka
Evimi, yüreğimi başıma yıka yıka
Kadere hüsran yazıyor
Canına yandığım
***
Özle özle dur
Özle özle dur
-
Hiç bir yere gitmedin aslında
Gücüme gittin
Ateşe attım kendimi
Bile bile ittin
***
Aramızda sıkıntılar, yıkıntılar vardı
Bakınca görünmeyen yaralar
***
Sana bir şey olmadı
Olan hep bana oldu
Ben sandım yavaşlar
Ama maalesef dünya durdu
***
Yanımızda gölgeler, öfkeler vardı
Kendine bölünmeyen sayılar, sayılılar
***
Ah değiştin mi, yetiştin mi?
Hayata benden sonra
Ah değdi mi?
Gittiğine bari değdi mi ?
***
Ah değiştin mi, yetiştin mi?
Hayata benden sonra
Ah değdi mi?
Gittiğine bari değdi mi ?
-
Günleri günlere bağladım da bekledim
Nelerin ardından ağladım da bekledim
Ak değil kara değil
Tonları varmış renklerin
Okudum bildiğimi
Yani yok yere de çekmedim
***
Bu bana düşen
Peki sen neler yaşadın ömür geçerken
Sordun mu düşündün mü dedin mi
Neden neden neden?
***
Bu bana düşen
Bi dokun bin ah işit
Kimi dinlersen
Ve ne çok kalan oldu yere düşenlerden
Neden neden neden?
***
Sandım ki istersem
Her şeyi değiştirebilirim
Eğebilirim bükebilirim
Dünyayı bile dönüştürebilirim