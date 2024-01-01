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7/24 Dinle İlk Gözağrım

İlk Gözağrım Şarkı Sözleri

Yonca Lodi İlk Gözağrım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Lodi İlk Gözağrım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İlk Gözağrım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Lodi

Yonca Lodi

İlk Gözağrım

  • Sisler İçinde

  • Üzülürüm Kırılırım

  • Yüreğim Burkulur

  • Son Sözüm Elveda

  • Son sevda

  • İlk Gözağrım

  • Ballı Kaymak

  • Ateş Böceği

  • Gelde Yanma

  • Civanım

  • Gurbet Akşamları

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