Yonca Lodi

-
Tavan arasında tozlandı duygular bazen
Bazen dalgalarında denizler rüzgar olmadan
***
Yetmiyor hiçbir şey yetmiyor
Ben bile bana azım sen olmayınca
Bitmiyor bazen aşk bitmiyor
Sensiz uyanıp senle yatmayınca
***
Ben seni seçerken de
Sen benden vazgeçerken de
Çocuktuk biz biraz
Aynı yolda yürürken de
Birbirimizle uyurken de
Çocuktuk biz biraz
***
Tavan arasında tozlandı duygular bazen
Bazen dalgalandı denizler rüzgar olmadan
Aşk derken de ayrılık derken de
Aynıydık belki ayrıydık ama sadece uykularda
-
Böyle bir acıya, yürek nasıl dayanır
Nasıl alışır bilmem
Biliyorum senin de, aklın hep bende
Nasıl dersin gelmem
***
Kırıldın mı çok, yoruldun mu yoksa
Nedir esaslı neden?
Yarım kalamaz inan, bu aşk böyle
Yakalar kalbinden
***
Emin misin bu kadar kendinden
Ne zaman çıktın aşkın emrinden
Gurur mu onur mu, söyle bizi vurur mu?
Biz böyle severken
***
Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya
Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya
Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden
Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen
***
Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya
Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya
Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden
Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen
***
Böyle bir acıya, yürek nasıl dayanır
Nasıl alışır bilmem
Biliyorum senin de, aklın hep bende
Nasıl dersin gelmem
***
Kırıldın mı çok, yoruldun mu yoksa
Nedir esaslı neden?
Yarım kalamaz inan, bu aşk böyle
Yakalar kalbinden
***
Emin misin bu kadar kendinden
Ne zaman çıktın aşkın emrinden
Gurur mu onur mu, söyle bizi vurur mu?
Biz böyle severken
***
Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya
Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya
Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden
Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen
***
Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya
Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya
Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden
Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen
-
Sen benim içimdeki büyük yangınların adı
Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı
Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı
Ben senin yüzündeki çizgi ya da dünündeki anı
***
Hadi kalk gel, bul bir bahane
Birazcık heves, biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Hadi kalk gel, bul bir bahane
Birazcık heves, biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Sen benim içimdeki büyük yangınların adı
Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı
Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı
Ben senin yüzündeki çizgi, ya da dünündeki anı
***
Hadi kalk gel bul bir bahane
Birazcık heves biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Hadi kalk gel bul bir bahane
Birazcık heves biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Hadi kalk gel bul bir bahane
Birazcık heves biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Kalbin ömürlük bende emanet
Kalbin ömürlük bende emanet
-
Sana bakışlarımdan sevdiğimi anlaman mümkün değil mi?
Seni böyle uzaktan, ellerini tutmadan sevmem imkansız mı?
Gözümün önündeyken sana dokunamamak haksızlık değil mi?
Senin için akan bu gözyaşlarını anlayamaman
***
Günah değil mi?
Yazık değil mi?
Haksızlık değil mi?
***
Böyle aşk olmaz ki duyuyor musun?
Rüyanda gördükçe özlüyor musun?
***
Seni ne çok sevdiğimi
Gözlerimde görmüyor musun?
***
Seni ne çok sevdiğimi
Gözlerinle görmüyor musun?
***
Fallara inanıp sana kavuşamadan kaybetmekten korkmak
Gözlerine bakıp da seviyorum diye haykıramamak
Senin için akan bu son gözyaşımı silmen imkansız mı?
Ömrümün baharında beni böyle çaresiz, böyle kimsesiz
***
Günah değil mi?
Yazık değil mi?
Haksızlık değil mi?
***
Böyle aşk olmaz ki duyuyor musun?
Rüyanda gördükçe özlüyor musun?
***
Seni ne çok sevdiğimi
Gözlerimde görmüyor musun?
***
Seni ne çok sevdiğimi
Gözlerinle görmüyor musun?
-
Dert doldu tasa doldu gönül kesesi
Baharların, yazların çıkmıyor sesi
***
Gün oldu, gece oldu gitmedi yüzü
Çok şey eksik, çok şey yarım
Canın yaşlı gözü
***
Kuru bir ayaz kapımda,
Kış kıyamet ah yokluğun
Kaderimin ince sızı, aşkı mum lekesi
***
Gençliğimin hayrı mı kalır?
Kendi gider adı kalır
Ah çıksa da izi kalır
Aşkı mum lekesi
***
Dert doldu tasa doldu gönül kesesi
Baharların, yazların çıkmıyor sesi
***
Kuru bir ayaz kapımda
Kış kıyamet ah yokluğun
Kaderimin ince süsü, aşkı mum lekesi
***
Gençliğimin hayrı mı kalır?
Kendi gider adı kalır
Ah çıksa da izi kalır
Aşkı mum lekesi
-
Söyleyecek sözüm olmuştur hep
Ben hiç böyle suskun kalmadım
Hayli garip, içli ve yorgun
Yarım kaldık ona ağlarım
***
Kapadım gözlerimi
Yarınımı sana bıraktım
Akışına uydum da nasıl
Nasıl yaşadığımı anladım
***
Sözün sonu kederli bir gülüştür
Ayrılık zamanı kayıptır, eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Yolun sonu hüzünlü bir gülüştür
Ayrılık zamanı yetim bir eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Söyleyecek sözüm olmuştur hep
Ben hiç böyle suskun kalmadım
Hayli garip, içli ve yorgun
Yarım kaldık ona ağlarım
***
Kapadım gözlerimi
Yarınımı sana bıraktım
Akışına uydum da nasıl
Nasıl yaşadığımı anladım
***
Sözün sonu kederli bir gülüştür
Ayrılık zamanı kayıptır, eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Yolun sonu hüzünlü bir gülüştür
Ayrılık zamanı kayıptır, eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Sözün sonu kederli bir gülüştür
Ayrılık zamanı yetim bir eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Yolun sonu hüzünlü bir gülüştür
Ayrılık zamanı yetim bir eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Ben hiç böyle suskun kalmadım
-
Dur bir dakika düşün dur belki beni son görüşün
Bak kalbim bana hala hükmediyor
Yak ama acıtmadan kalk gel
Hadi uzatmadan tenden tene çok şey fark ediyor
***
Suç işledikçe güzelleşir
Aşk o zaman özelleşir
Yolu herkes biliyor
***
Kaç istediğin kadar dene
Yeniliyorsun kendine
Sonu herkes biliyor
***
Sensizde dünya evet döner durmaz
Ama bu şekilde kalbim hayal kurmaz
Yansın ben zaten izin verdim aşka
Bir kez ah son kez çıkalım yoldan
***
Dur bir dakika düşün dur belki beni son görüşün
Bak kalbim bana hala hükmediyor
Yak ama acıtmadan kalk gel
Hadi uzatmadan tenden tene çok şey fark ediyor
***
Suç işledikçe güzelleşir
Aşk o zaman özelleşir
Yolu herkes biliyor
Kaç istediğin kadar dene
Yeniliyorsun kendine
Sonu herkes biliyor
-
Hep bin bir maske ve bin bir duyguda
Hep karmaşa sen ve senden başka
Bir insana dönüp yaşıyorsun
Parça parça her duygunu olmaz
***
Hep bin bir maske ve bin bir duyguda
Hep karmaşa sen ve senden başka
Bin insana dönüp yaşıyorsun
Parça parça her duygunu olmaz
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Hep yarım yarım ve erken yaşanan
Her sevgiden izler var içinde
Çizgi çizgi ve silemiyorsun
Onları bir türlü hayır olmaz
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
-
Bedenim sen diye yanar
İçimdeki nefes sensin
Çöle yağmur yağmış gibi
Sen bana bir hediyesin
***
Her şey senin elinde
Kalbim bende kaderim
Nadir bir aşk bence bu
Kıymetini bilelim
***
Gölgelerime ışık tut
Yara izlerimi siliver
Serin bir el gibi alnımda
Kuytularıma sızı ver
-
Söyleyecek sözüm olmuştur hep
Ben hiç böyle suskun kalmadım
Hayli garip, içli ve yorgun
Yarım kaldık ona ağlarım
***
Kapadım gözlerimi
Yarınımı sana bıraktım
Akışına uydum da nasıl
Nasıl yaşadığımı anladım
***
Sözün sonu kederli bir gülüştür
Ayrılık zamanı kayıptır, eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Yolun sonu hüzünlü bir gülüştür
Ayrılık zamanı yetim bir eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Söyleyecek sözüm olmuştur hep
Ben hiç böyle suskun kalmadım
Hayli garip, içli ve yorgun
Yarım kaldık ona ağlarım
***
Kapadım gözlerimi
Yarınımı sana bıraktım
Akışına uydum da nasıl
Nasıl yaşadığımı anladım
***
Sözün sonu kederli bir gülüştür
Ayrılık zamanı kayıptır, eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Yolun sonu hüzünlü bir gülüştür
Ayrılık zamanı kayıptır, eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Sözün sonu kederli bir gülüştür
Ayrılık zamanı yetim bir eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Yolun sonu hüzünlü bir gülüştür
Ayrılık zamanı yetim bir eylüldür
Varsın olsun yıllar geçsin üstünden
Sevdim ya seni miladım o gündür
***
Ben hiç böyle suskun kalmadım
-
Billur bir kadehe
Dokunan dudak gibi
Meçhule giden orada kalan
Harcanan zaman bulutlar gibi
***
Billur bir kadehe
Uzanan dudak gibi
Meçhule giden orada kalan
Harcanan zaman bulutlar gibi
***
Ne zaman alev aldım
Ne zaman düştüm yaralandım
Ümitsiz yalan gibi
Sonunda acı söze kaldım
***
Yapma ödedim bu aşkın günahlarını
Yapma özledim teninin sıcaklığını
Yapma gizlerim kızgın ateş yangınlarımı
Yapma.
***
Billur bir kadehe
Dokunan dudak gibi
Meçhule giden orada kalan
Harcanan zaman bulutlar gibi
***
Ne zaman alev aldım
Ne zaman düştüm yaralandım
Ümitsiz yalan gibi
Sonunda acı söze kaldım
***
Yapma ödedim bu aşkın günahlarını
Yapma özledim teninin sıcaklığını
Yapma gizlerim kızgın ateş yangınlarımı
Yapma….