Yonca Lodi

Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönle hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse