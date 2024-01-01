Ton Farkı Şarkı Sözleri
Yonca Lodi Ton Farkı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Lodi Ton Farkı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ton Farkı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Acele etme hemen açamazsın solar solmaz
Gönlüne hiç sitem etme
Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz
***
Acele etme hemen açamazsın solar solmaz
Gönlüne hiç sitem etme
Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz
***
Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız
Aşk alışkanlığı bir denizdir
Dalgalı yada dalgasız
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse
***
Acele etme hemen açamazsın solar solmaz
Gönüle hiç sitem etme
Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz
***
Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız
Aşk alışkanlığı bir denizdir
Dalgalı yada dalgasız
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse
-
Acele etme hemen açamazsın solar solmaz
Gönlüne hiç sitem etme
Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz
***
Acele etme hemen açamazsın solar solmaz
Gönlüne hiç sitem etme
Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz
***
Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız
Aşk alışkanlığı bir denizdir
Dalgalı yada dalgasız
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse
***
Acele etme hemen açamazsın solar solmaz
Gönle hiç sitem etme
Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz
***
Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız
Aşk alışkanlığı bir denizdir
Dalgalı yada dalgasız
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse