Yonca Lodi

Yanmışım ben canım Yanmışım gözlerinde Ellerin değmese bile Kalbimi vermişim sana *** Yanmışım ben canım Yanmışım gözlerinde Ellerin değmese bile Kalbimi vermişim sana *** Bin kerede değişse Bir ömür böyle geçse de Kalbim senin elinde Sana benden yadigar *** Yanmışım ben canım Yanmışım gözlerinde Ellerin değmese bile Kalbimi vermişim sana *** Bin kerede değişse Bir ömür böyle geçse de Kalbim senin elinde Sana benden yadigar *** Kalbim senin elinde Sana benden yadigar Sana benden yadigar