Yonca Lodi

Yaralıyam Gözelim sensen gelbimin tacı Gözümün nuru derdim elacı Koca dağ başında ceyran yan eyler Yüreğim başımda derdim yol eyler *** Yaralıyam değme değme değme değme Gönlümün budağın eğme eğme eğme *** Saçların sarı gel mene sarın Derdimi yok eyle yarama sarın Gözelim sensen gelbimin tacı Gözümün nuru derdim elacı

Aşk Layık Olanda Kalmalı Meğer ne boş heveslere kapılmışım *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı ** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım

İnadım İnat Bir yanım sarmak ister Bir yanım uzaklarda Bir yanım hasretinle Yanar delice *** Bir yanım sormak ister Bir yanım tuzaklarda Bir yanım hasretinle Bir yanım gurbet *** Bulur beni sonunda aşk Olur ya alır beni Sana boyun eğmeden *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** Bir yanım sarmak ister Bir yanım tuzaklarda Bir yanım hasretinle Bir yanım gurbet *** Bulur beni sonunda aşk Olur ya alır beni Sana boyun eğmeden *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak

Memleketim Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim Bir başkadır benim memleketim Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim Bir başkadır benim memleketim *** Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda Aşıklar destan yazar dağlarda Kuzusuna, kurduna, Yunusuna, Emrah'a Bütün âlem feda benim yurduma Kuzusuna, kurduna, Yunusuna, Emrah'a Bütün âlem feda benim yurduma *** Mecnuna, Leylasına, erişilmez sırrına Sen dost ararsan, koş Mevlâna'ya Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin Bir başkadır benim memleketim Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin Bir başkadır benim memleketim *** Gözü pek, yanık bağrı, türkü söyler çobanı Zengin, fakir hepsi de sevdalı Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah Kerim Bir başkadır benim memleketim Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah Kerim Bir başkadır benim memleketim *** Bir başkadır benim memleketim

Fal Yol göründü falımda Üç vakte kadar Yüreğim biraz kabarmış Sonunda ferah var Bir haber alıyorum Ummadığım birinden Ay doğuyormuş haneme Hayırdır inşallah hayırdır inşallah *** Kapımı kapamadım Henüz her şey açık sana Her zaman yerin hazır Yüreğimde Fallara inanmadım Sadece bir ümit var Geveze bir kuş gibi İçimde *** Bir rüya gördüm yine Senle ilgili Ağaçlık bir yoldayız Her taraf ıssız İhtiyar bir adam var Yol üstünde oturmuş Kalplerimiz elinde Hayırdır inşallah hayırdır inşallah *** Kapımı kapamadım Henüz her şey açık sana Her zaman yerin hazır Yüreğimde Fallara inanmadım Sadece bir ümit var Geveze bir kuş gibi İçimde *** Kapımı kapamadım Henüz her şey açık sana Her zaman yerin hazır Yüreğimde Fallara inanmadım Sadece bir ümit var Geveze bir kuş gibi İçimde *** Kapımı kapamadım Henüz her şey açık sana Her zaman yerin hazır Yüreğimde Fallara inanmadım Sadece bir ümit var Geveze bir kuş gibi İçimde

Sana Bir Şey Olmasın Günahları gönder, bana küçük sevinçler ver Hataları boşver, dert olur unutamazsan eğer Günahları gönder, bana küçük sevinçler ver Hataları boşver, dert olur unutamazsan eğer *** Seni benden ne bu şehir ayırır ne de ecel Yüreğimi en fazla dil yarası acıtır Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır Kendine iyi bak, sana bi' şey olmasın *** Seni benden ne bu şehir ayırır ne de ecel Yüreğimi en fazla dil yarası acıtır Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır Kendine iyi bak, sana bi' şey olmasın *** Yüreğim darda, aklım firarda Sebebim olur ölüme ayrılık *** Günahları gönder, bana küçük sevinçler ver Hataları boşver, dert olur unutamazsan eğer *** Seni benden ne bu şehir ayırır ne de ecel Yüreğimi en fazla dil yarası acıtır Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır Kendine iyi bak, sana bi' şey olmasın *** Seni benden ne bu şehir ayırır ne de ecel Yüreğimi en fazla dil yarası acıtır Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır Kendine iyi bak, sana bi' şey olmasın *** Yüreğim darda, aklım firarda Sebebim olur ölüme ayrılık *** Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır Kendine iyi bak, sana bi' şey olmasın *** Yüreğim darda, aklım firarda Sebebim olur ölüme ayrılık

Ben Böyleyim seni kırdığım için Haklısın bana darılsan bile Beni terk etsen bile Değişemem, ben böyleyim *** Üzgünüm bütün olanlar için Üzgünüm mutlu yıllarım için Aşkımız gölgesiz olmalıydı Şüphesiz olmalıydı Affedemem, ben böyleyim *** İster vur, ister okşa İster tut, ister yolla İster sev, ister zorla Ben böyleyim *** İster vur, ister okşa İster tut, ister yolla İster sev, ister zorla Ben böyleyim *** Üzgünüm bütün olanlar için Üzgünüm mutlu yıllarım için Aşkımız gölgesiz olmalıydı Şüphesiz olmalıydı Ne yapayım? Ben böyleyim *** İster vur, ister okşa İster tut, ister yolla İster sev, ister zorla Ben böyleyim *** İster vur, ister okşa İster tut, ister yolla İster sev, ister zorla Ben böyleyim *** İster vur, ister okşa İster tut, ister yolla İster sev, ister zorla Ben böyleyim *** İster vur, ister okşa İster tut, ister yolla İster sev, ister zorla Ben böyleyim *** Böyleyim Böyleyim Böyleyim

Seni Özledim Bir yalnızlık şarkısı söylüyor yüreğim Hani uçurtmalar olur ya Salınır ya gökyüzünde Hani akarsular olur ya İnerler denize doğru *** Seni özledim Seni özledim *** Her rüzgârda savrulur savrulur dururum Hani fırtına kopar ya Eğilir her şey önünde Hani göklerde karanlık Yıldızları siler ya *** Seni özledim Seni özledim *** Her düşen damla beni uzaklara götürür Hani göçerler olur ya Mevsimin ardınca giderler Hani güneş ufukta durur ya Onlara oyunlar oynar *** Seni özledim Seni özledim *** Oynama benimle Oynama benimle Oynama Seni özledim

Zorlama Beni Biz sevgiye inanmıştık Âşık olduk başladık Zamanla mı değiştik Yoksa hep farklı mıydık? *** Zorlama beni Ben neydim ne oldum Unuttum Altüst ettin dengemi Bütün saatlerimi Sana kurdum *** Değiştim çok değiştim Seni kaybetmemek uğruna Elimden gelen bu kadar Daha fazla isteme Yapamam