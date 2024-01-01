Yonca Lodi

-
Gözelim sensen gelbimin tacı
Gözümün nuru derdim elacı
Koca dağ başında ceyran yan eyler
Yüreğim başımda derdim yol eyler
***
Yaralıyam değme değme değme değme
Gönlümün budağın eğme eğme eğme
***
Saçların sarı gel mene sarın
Derdimi yok eyle yarama sarın
Gözelim sensen gelbimin tacı
Gözümün nuru derdim elacı
-
Meğer ne boş heveslere kapılmışım
***
Meğer ne boş heveslere kapılmışım
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
Yarım kalan hayallere aldanmışım
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
***
Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem
Ben seni artık hiç sevmiyorum
Sen beni aşka layık görmedin senin kadar
Ben artık aşkı senden çok seviyorum
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Meğer ne boş heveslere kapılmışım
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
Yarım kalan hayallere aldanmışım
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
***
Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem
Ben seni artık hiç sevmiyorum
Sen beni aşka layık görmedin senin kadar
Ben artık aşkı senden çok seviyorum
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
**
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
-
Bir yanım sarmak ister
Bir yanım uzaklarda
Bir yanım hasretinle
Yanar delice
***
Bir yanım sormak ister
Bir yanım tuzaklarda
Bir yanım hasretinle
Bir yanım gurbet
***
Bulur beni sonunda aşk
Olur ya alır beni
Sana boyun eğmeden
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
***
Bir yanım sarmak ister
Bir yanım tuzaklarda
Bir yanım hasretinle
Bir yanım gurbet
***
Bulur beni sonunda aşk
Olur ya alır beni
Sana boyun eğmeden
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
-
Havasına, suyuna, taşına, toprağına
Bin can feda bir tek dostuma
Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim
Bir başkadır benim memleketim
Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim
Bir başkadır benim memleketim
***
Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda
Aşıklar destan yazar dağlarda
Kuzusuna, kurduna, Yunusuna, Emrah'a
Bütün âlem feda benim yurduma
Kuzusuna, kurduna, Yunusuna, Emrah'a
Bütün âlem feda benim yurduma
***
Mecnuna, Leylasına, erişilmez sırrına
Sen dost ararsan, koş Mevlâna'ya
Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin
Bir başkadır benim memleketim
Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin
Bir başkadır benim memleketim
***
Gözü pek, yanık bağrı, türkü söyler çobanı
Zengin, fakir hepsi de sevdalı
Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah Kerim
Bir başkadır benim memleketim
Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah Kerim
Bir başkadır benim memleketim
***
Bir başkadır benim memleketim
-
Yol göründü falımda
Üç vakte kadar
Yüreğim biraz kabarmış
Sonunda ferah var
Bir haber alıyorum
Ummadığım birinden
Ay doğuyormuş haneme
Hayırdır inşallah hayırdır inşallah
***
Kapımı kapamadım
Henüz her şey açık sana
Her zaman yerin hazır
Yüreğimde
Fallara inanmadım
Sadece bir ümit var
Geveze bir kuş gibi
İçimde
***
Bir rüya gördüm yine
Senle ilgili
Ağaçlık bir yoldayız
Her taraf ıssız
İhtiyar bir adam var
Yol üstünde oturmuş
Kalplerimiz elinde
Hayırdır inşallah hayırdır inşallah
***
Kapımı kapamadım
Henüz her şey açık sana
Her zaman yerin hazır
Yüreğimde
Fallara inanmadım
Sadece bir ümit var
Geveze bir kuş gibi
İçimde
***
Kapımı kapamadım
Henüz her şey açık sana
Her zaman yerin hazır
Yüreğimde
Fallara inanmadım
Sadece bir ümit var
Geveze bir kuş gibi
İçimde
***
Kapımı kapamadım
Henüz her şey açık sana
Her zaman yerin hazır
Yüreğimde
Fallara inanmadım
Sadece bir ümit var
Geveze bir kuş gibi
İçimde
-
Günahları gönder, bana küçük sevinçler ver
Hataları boşver, dert olur unutamazsan eğer
Günahları gönder, bana küçük sevinçler ver
Hataları boşver, dert olur unutamazsan eğer
***
Seni benden ne bu şehir ayırır ne de ecel
Yüreğimi en fazla dil yarası acıtır
Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır
Kendine iyi bak, sana bi' şey olmasın
***
Seni benden ne bu şehir ayırır ne de ecel
Yüreğimi en fazla dil yarası acıtır
Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır
Kendine iyi bak, sana bi' şey olmasın
***
Yüreğim darda, aklım firarda
Sebebim olur ölüme ayrılık
***
Günahları gönder, bana küçük sevinçler ver
Hataları boşver, dert olur unutamazsan eğer
***
Seni benden ne bu şehir ayırır ne de ecel
Yüreğimi en fazla dil yarası acıtır
Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır
Kendine iyi bak, sana bi' şey olmasın
***
Seni benden ne bu şehir ayırır ne de ecel
Yüreğimi en fazla dil yarası acıtır
Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır
Kendine iyi bak, sana bi' şey olmasın
***
Yüreğim darda, aklım firarda
Sebebim olur ölüme ayrılık
***
Bu sevdaya hangi yaban eller gelir uzanır
Kendine iyi bak, sana bi' şey olmasın
***
Yüreğim darda, aklım firarda
Sebebim olur ölüme ayrılık
-
seni kırdığım için
Haklısın bana darılsan bile
Beni terk etsen bile
Değişemem, ben böyleyim
***
Üzgünüm bütün olanlar için
Üzgünüm mutlu yıllarım için
Aşkımız gölgesiz olmalıydı
Şüphesiz olmalıydı
Affedemem, ben böyleyim
***
İster vur, ister okşa
İster tut, ister yolla
İster sev, ister zorla
Ben böyleyim
***
İster vur, ister okşa
İster tut, ister yolla
İster sev, ister zorla
Ben böyleyim
***
Üzgünüm bütün olanlar için
Üzgünüm mutlu yıllarım için
Aşkımız gölgesiz olmalıydı
Şüphesiz olmalıydı
Ne yapayım? Ben böyleyim
***
İster vur, ister okşa
İster tut, ister yolla
İster sev, ister zorla
Ben böyleyim
***
İster vur, ister okşa
İster tut, ister yolla
İster sev, ister zorla
Ben böyleyim
***
İster vur, ister okşa
İster tut, ister yolla
İster sev, ister zorla
Ben böyleyim
***
İster vur, ister okşa
İster tut, ister yolla
İster sev, ister zorla
Ben böyleyim
***
Böyleyim
Böyleyim
Böyleyim
-
Bir yalnızlık şarkısı söylüyor yüreğim
Hani uçurtmalar olur ya
Salınır ya gökyüzünde
Hani akarsular olur ya
İnerler denize doğru
***
Seni özledim
Seni özledim
***
Her rüzgârda savrulur savrulur dururum
Hani fırtına kopar ya
Eğilir her şey önünde
Hani göklerde karanlık
Yıldızları siler ya
***
Seni özledim
Seni özledim
***
Her düşen damla beni uzaklara götürür
Hani göçerler olur ya
Mevsimin ardınca giderler
Hani güneş ufukta durur ya
Onlara oyunlar oynar
***
Seni özledim
Seni özledim
***
Oynama benimle
Oynama benimle
Oynama
Seni özledim
-
Biz sevgiye inanmıştık
Âşık olduk başladık
Zamanla mı değiştik
Yoksa hep farklı mıydık?
***
Zorlama beni
Ben neydim ne oldum
Unuttum
Altüst ettin dengemi
Bütün saatlerimi
Sana kurdum
***
Değiştim çok değiştim
Seni kaybetmemek uğruna
Elimden gelen bu kadar
Daha fazla isteme
Yapamam
-
Alırım dünyayı karşıma
Bir çift sözün yeter
Fırtınalar estirsen de
İhanetlere göz kırpsan da
***
Sana dur diyemem
Sana kal diyemem
Sana karşı gelemem
***
Sevişirken mavi sisler içinde
lsıtsın ateşim seni
***
Küllerim savrulsun ay aman
Gün doğuyorken düşlerine
***
Sevişirken mavi sisler içinde
Isıtsın ateşim seni