Yonca Lodi

Zorlama Beni Biz sevgiye inanmıştık Âşık olduk başladık Zamanla mı değiştik Yoksa hep farklı mıydık? *** Zorlama beni Ben neydim ne oldum Unuttum Altüst ettin dengemi Bütün saatlerimi Sana kurdum *** Değiştim çok değiştim Seni kaybetmemek uğruna Elimden gelen bu kadar Daha fazla isteme Yapamam

Frekans Mademki kolay değil seninle başa çıkmak Keyfin bilir, yine de sen bu aşka inandığın gibi bak Sayende çok yoruldum, beni benimle bırak Gerçeği değiştirir mi bu filmi yeniden başa sarmak? Ben seni okuyup rafa kaldırdım Aklımda bir iki satırla kaldın Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı Bu aşkın adresi yok Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun İkinci perdesi yok Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı Bu aşkın adresi yok Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun İkinci perdesi yok Mademki kolay değil seninle başa çıkmak Keyfin bilir, yine de sen bu aşka inandığın gibi bak Sayende çok yoruldum, beni benimle bırak Gerçeği değiştirir mi bu filmi yeniden başa sarmak? Ben seni okuyup rafa kaldırdım Aklımda bir iki satırla kaldın Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı Bu aşkın adresi yok Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun İkinci perdesi yok Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı Bu aşkın adresi yok Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun İkinci perdesi yok Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı Bu aşkın adresi yok Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun İkinci perdesi yok Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı Bu aşkın adresi yok Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun İkinci perdesi yok Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı Bu aşkın adresi yok Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun İkinci perdesi İkinci perdesi İkinci perdesi yok

Değme Keyfime Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değmeKim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet c Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme

Kolay Değil Dur öyle kolay, kolay değil beni unutmak Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden Öyle kolay, kolay değil beni unutmak Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi? Bensiz ne yapar bi' başınayken, hiç düşünmedin mi? Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi? Bensiz ne yapar bi' başınayken hiç düşünmedin mi? Alışıyor insan zamanla Yalnızlık girmişse koynuna Ne çıkar, çareler boşuna Ayrılık oyununda Ama dur öyle kolay, kolay değil beni unutmak Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden Öyle kolay, kolay değil beni unutmak Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi? Bensiz ne yapar bi' başınayken, hiç düşünmedin mi? Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi? Bensiz ne yapar bi' başınayken hiç düşünmedin mi? Alışıyor insan zamanla Yalnızlık girmişse koynuna Ne çıkar, çareler boşuna Ayrılık oyununda Ama dur öyle kolay, kolay değil beni unutmak Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden Öyle kolay, kolay değil beni unutmak Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden Öyle kolay, kolay değil beni unutmak Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden

Adaletin Bu mu Gitme yarım içimde Gitme yazık olur ikimize Gitme sızın kalır tenimde Gitme yazık olur sevgimize Gel cana kıyma dayanmaz yüregim Bu defa kırma benim şu kalbimi Senden sonra yaşarmı bedenim Bilemiyorum Adaletin bumu senin Beni nasıl mahkum ettin sensizliğe Yok yere suçu benim üstüme atıp gitmesen ellere Adaletin bumu senin Beni nasıl mahkum ettin sensizliğe Yok yere suçu benim üstüme atıp gitmesen ellere Gitme yarım içimde Gitme yazık olur ikimize Gitme sızın kalır tenimde Gitme yazık olur sevgimize Gel cana kıyma dayanmaz yüregim Bu defa kırma benim şu kalbimi Senden sonra yaşarmı bedenim Bilemiyorum Adaletin bumu senin Beni nasıl mahkum ettin sensizliğe Yok yere suçu benim üstüme atıp gitmesen ellere Adaletin bumu senin Beni nasıl mahkum ettin sensizliğe Yok yere suçu benim üstüme atıp gitmesen ellere Adaletin bumu senin Beni nasıl mahkum ettin sensizliğe Yok yere suçu benim üstüme atıp gitmesen ellere Adaletin bumu senin

Tak Tak Kaç Zamandır Su İçsem Bile Dokunuyor Zehir Gibi Yanlızlık Nasıl Zor Geliyor Gönlüm Artık Aşk İsityor *** Tak Tak Aşk Geldi Tak Tak Hoş Geldi Tak Tak Gelmişsindir Gönlümü Açtım Tak Tak Doğuşum Bu Andır Tak Tak Senden Başkası Yalandır Budur İşte Tamamdır

Ait Olduğun Yer Çok ağladım senden sonra Yalvardım allahıma Senden kalanlar canımı yakıyor Söküp atılmıyor ki bu azılı sevda Çok ağladım senden sonra Yalvardım allahıma Senden kalanlar canımı yakıyor Söküp atılmıyor ki bu azılı sevda Gir kalbime gir bir bak kendine Sebep neydiki düşürdün bu hallere Ait olduğun tek yer benim yanımdır Başka ten başka sevda sana haramdır Sen benim için sade bir aşk değildin Sana benim gözümle bakan yalancıdır Ait olduğun tek yer benim yanımdır Başka ten başka sevda sana haramdır Sen benim için sade bir aşk değildin Sana benim gözümle bakan yalancıdır Çok ağladım senden sonra Yalvardım Allahıma Senden kalanlar canımı yakıyor Söküp atılmıyor ki bu azılı sevda Çok ağladım senden sonra Yalvardım Allahıma Senden kalanlar canımı yakıyor Söküp atılmıyor ki bu azılı sevda Gir kalbime gir bir bak kendine Sebep neydiki düşürdün bu hallere Ait olduğun tek yer benim yanımdır Başka ten başka sevda sana haramdır Sen benim için sade bir aşk değildin Sana benim gözümle bakan yalancıdır Ait olduğun tek yer benim yanımdır Başka ten başka sevda sana haramdır Sen benim için sade bir aşk değildin Sana benim gözümle bakan yalancıdır Ait olduğun tek yer benim yanımdır Başka ten başka sevda sana haramdır

Bodrum da Aşk Ayrılık Sinmiş Bu Sıcak Yaz Gecesine Kendini Bırakma Mutsuz Olma Ne Olur Bir Yaz Aşkıydı Bu Kadarda Üzülme Bir Kaç Gün Sonra Acında Son Bulur *** Gül Hadi Gül Bu Son Gecede Hüzün Yakışmaz O Gül Yüzüne Neler Yaşadık Neler Paylaştık Yüz Yıl Sığdırdık Sanki 3 - 5 Güne *** Bodrumda Aşk Böyledir Sürüp Gitmez Sonsuza Unuturuz Zamanla Bodrumda Aşk Böyledir Sürüp Gitmez Sonsuza Unuturuz Zamanla

Çık İşin İçinden Tam Unutmuşken Herşey Bitmişken Herşey Yolundanın Sakinliğini Yaşarken Birini Gördüm Birden Geri Döndüm Birden Karşımda Yeniden Sanki Seni Gördüm Bu Kadar Mı Olur Bu Kadar Mı İnsan İnsana Benzer Yine Mi Aynı Kader Aynı Keder Hadi Bakalım Çık İşin İçinden Çık Çıkabilirsen Nabız Atıyor Taşıyor Tenden Dur Durdurabilirsen Buda Bir Ceza Vardır Biryerlerde Günahım Olmuştur Benim Üzdüğüm Ah Aldığım Hadi Bakalım Çık İşin İçinden Çık Çıkabilirsen Nabız Atıyor Taşıyor Tenden Dur Durdurabilirsen Buda Bir Ceza Vardır Biryerlerde Günahım Olmuştur Benim Üzdüğüm Ah Aldığım Tam Unutmuşken Herşey Bitmişken Herşey Yolundanın Sakinliğini Yaşarken Birini Gördüm Birden Geri Döndüm Birden Karşımda Yeniden Sanki Seni Gördüm Bu Kadar Mı Olur Bu Kadar Mı İnsan İnsana Benzer Yine Mi Aynı Kader Aynı Keder Hadi Bakalım Çık İşin İçinden Çık Çıkabilirsen Nabız Atıyor Taşıyor Tenden Dur Durdurabilirsen Buda Bir Ceza Vardır Biryerlerde Günahım Olmuştur Benim Üzdüğüm Ah Aldığım Hadi Bakalım Çık İşin İçinden Çık Çıkabilirsen Nabız Atıyor Taşıyor Tenden Dur Durdurabilirsen Buda Bir Ceza Vardır Biryerlerde Günahım Olmuştur Benim Üzdüğüm Ah Aldığım Hadi Bakalım Çık İşin İçinden Çık Çıkabilirsen Nabız Atıyor Taşıyor Tenden Dur Durdurabilirsen Buda Bir Ceza Vardır Biryerlerde Günahım Olmuştur Benim Üzdüğüm Ah Aldığım

Kardan Adam Sana İnandım Sana Aldandım Bir Çok Şeye Ben Gözümü Kapadım Teninde Tenimi Bildiğimi Sandım Gözünde Gözümü Gördüğümü Sandım *** Öyle Güzel Sevdi Dedinki Böylesi Rüyamıydı Kabul Olan Duammıydı *** Oysa Aldandım Beni Kandırdın *** Kardan Adam Olurda Senden Adam Olmaz Bu Saaten Sonra Senle İşim Olmaz Kardan Adam Olurda Senden Adam Olmaz Bu Saaten Sonra Senle İşim Olmaz