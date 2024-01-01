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7/24 Dinle Frekans

Frekans Şarkı Sözleri

Yonca Lodi Frekans şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Lodi Frekans şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Frekans sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Lodi

Yonca Lodi

Frekans

  • Zorlama Beni

  • Frekans

  • Değme Keyfime

  • Kolay Değil

  • Adaletin Bu mu

  • Tak Tak

  • Ait Olduğun Yer

  • Bodrum da Aşk

  • Çık İşin İçinden

  • Kardan Adam

  • Kolay Değil (Dans Version)

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