×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Seher Yeli

Seher Yeli Şarkı Sözleri

Yozgat Türküleri Seher Yeli şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yozgat Türküleri Seher Yeli şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seher Yeli sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yozgat Türküleri

Yozgat Türküleri

Seher Yeli

  • Arpa Buğday Daneler

  • Ah Bir Ataş Ver

  • Al Fadime'm

  • Antep Türküsü

  • Arpa Bugday Daneler (remıx)

  • Arpa Buğday Daneler

  • Asmam Çardaktan (remıx)

  • Asmam Çardaktan

  • Bana Seni Gerek Seni

  • Bülbülüm Altın Kafeste

  • Çayeli'nden Öteye

  • Deli Gönül Geze Geze

  • Eledim Eledim

  • Esmerim Biçim Biçim

  • Evleri Var

  • Evreşe Yolları

  • Gurbette Ömrüm Geçecek

  • Hey Onbeşli

  • Kalenin Dibinde

  • Kayanın Başı

  • Kerimoğlu Zeybeği

  • Of Deme Bana

  • Seher Yeli

  • Divane Aşık

  • Oy Benim Sevducegum

  • Bir Yigit Bir Guzeli Severse

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı