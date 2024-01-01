Asker Yolu Beklerim Şarkı Sözleri
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Yozgat Türküleri
Asker Yolu Beklerim
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Asker yolu beklerim
Günü güne eklerim
Sen git, yârim, talime de
Ben burayı beklerim
Sen git, yârim, talime de
Ben burayı beklerim
***
Mendilimde gül oya
Gülmedim doya doya
Asker yolu beklerim de
Günleri saya saya
***
Mendilimde gül oya
Gülmedim doya doya
Asker yolu beklerim de
Günleri saya saya
***
Pilav pişirdim yavan
Üstüne kestim soğan
Yatağına uzanmışta
Uyan, askerim, uyan
Yatağına uzanmışta
Uyan, askerim, uyan
***
Mendilimde gül oya
Gülmedim doya doya
Asker yolu beklerim de
Günleri saya saya
***
Mendilimde gül oya
Gülmedim doya doya
Asker yolu beklerim de
Günleri saya saya