Yozgat Türküleri

Ekin Ektim Çöllere De, Yoldurmadım Ellere. Ekin Ektim Çöllere De, Yoldurmadım Ellere. *** On Beşinde Yar Sevdim De, Sezdirmedim Ellere. On Beşinde Yar Sevdim De, Sezdirmedim Ellere. *** Çıt Çıt Çıt Çıt Çetenede, Sar Bedeni Bedene. Dünya Dolu Yar Olsa Da, Alacağım Bir dane. *** Çıt Çıt Çıt Çıt Çetenede, Sar Bedeni Bedene. Dünya Dolu Yar Olsa Da, Alacağım Bir dane. *** Ekin Ektim Gül Bitti De, Dalında Bülbül Öttü. Ekin Ektim Gül Bitti De, Dalında Bülbül Öttü. *** Ötme Ey Garip Bülbül De, Yarim Aklıma Düştü. Ötme Ey Garip Bülbül De, Yarim Aklıma Düştü. *** Çıt Çıt Çıt Çıt Çetenede, Sar Bedeni Bedene. Dünya Dolu Yar Olsa Da, Alacağım Bir dane. *** Çıt Çıt Çıt Çıt Çetenede, Sar Bedeni Bedene. Dünya Dolu Yar Olsa Da, Alacağım Bir dane. *** Ekine Firaz Derler De, Güzele Beyaz Derler. Ekine Firaz Derler De, Güzele Beyaz Derler. *** Her Kime Derdim Yansam Da, Yana Yana Gez Derler. Her Kime Derdim Yansam Da, Yana Yana Gez Derler. *** Çıt Çıt Çıt Çıt Çetenede, Sar Bedeni Bedene. Dünya Dolu Yar Olsa Da, Alacağım Bir dane. *** Çıt Çıt Çıt Çıt Çetenede, Sar Bedeni Bedene. Dünya Dolu Yar Olsa Da, Alacağım Bir dane.