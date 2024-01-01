Ekin Ektim Çöllere Şarkı Sözleri
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Yozgat Türküleri
Ekin Ektim Çöllere
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Ekin Ektim Çöllere De,
Yoldurmadım Ellere.
Ekin Ektim Çöllere De,
Yoldurmadım Ellere.
***
On Beşinde Yar Sevdim De,
Sezdirmedim Ellere.
On Beşinde Yar Sevdim De,
Sezdirmedim Ellere.
***
Çıt Çıt Çıt Çıt Çetenede,
Sar Bedeni Bedene.
Dünya Dolu Yar Olsa Da,
Alacağım Bir dane.
***
Çıt Çıt Çıt Çıt Çetenede,
Sar Bedeni Bedene.
Dünya Dolu Yar Olsa Da,
Alacağım Bir dane.
***
Ekin Ektim Gül Bitti De,
Dalında Bülbül Öttü.
Ekin Ektim Gül Bitti De,
Dalında Bülbül Öttü.
***
Ötme Ey Garip Bülbül De,
Yarim Aklıma Düştü.
Ötme Ey Garip Bülbül De,
Yarim Aklıma Düştü.
***
Çıt Çıt Çıt Çıt Çetenede,
Sar Bedeni Bedene.
Dünya Dolu Yar Olsa Da,
Alacağım Bir dane.
***
Çıt Çıt Çıt Çıt Çetenede,
Sar Bedeni Bedene.
Dünya Dolu Yar Olsa Da,
Alacağım Bir dane.
***
Ekine Firaz Derler De,
Güzele Beyaz Derler.
Ekine Firaz Derler De,
Güzele Beyaz Derler.
***
Her Kime Derdim Yansam Da,
Yana Yana Gez Derler.
Her Kime Derdim Yansam Da,
Yana Yana Gez Derler.
***
Çıt Çıt Çıt Çıt Çetenede,
Sar Bedeni Bedene.
Dünya Dolu Yar Olsa Da,
Alacağım Bir dane.
***
Çıt Çıt Çıt Çıt Çetenede,
Sar Bedeni Bedene.
Dünya Dolu Yar Olsa Da,
Alacağım Bir dane.