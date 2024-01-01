Gam Gasvet Keder Şarkı Sözleri
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Yozgat Türküleri
Gam Gasvet Keder
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Gam gasavet, keder yok olur gider
Sevdiğimin cemalini görünce
Perişan gönlümü
Şen, mahmur eder
Gül yüzlümün cemalini görünce
Seversen Mevla'yı
***
Açma yaremi dost, dost, dost, dost, dost
Açma yaremi dost, dost, dost, dost, dost
***
Gülistan açılmış, şakır bülbülü
Açılır bahçede tomurcuk gülü
Methi yari söyler
Şad olur dili
Gül yüzlümün cemalini görünce
Seversen Mevla'yı
***
Açma yaremi dost, dost, dost, dost, dost
Açma yaremi dost, dost, dost, dost, dost