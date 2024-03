Of of of! Sabahınan esen seher yeli mi Benim gönlüm divane mi deli mi *** Durup durup yar göğsünü geçirir Yoksa bugün ayrılığın günü mü aman Aman aman sürmelim aman *** Of of of! Gel yar senin ilen bir kavledelim Kamilden karardan dönmemesi ne *** İkimiz bir dala yuva yapalım Başka daldan dala konmamasına aman Aman aman sürmelim aman