Yağmur yağar yağmur yağar Taş üstüne ay çoban Selam gelir selam gelir Baş üstüne ay çoban *** At hıllıgin at hıllıgin Taş üstüne ay çoban Gidenin üçü güzel dalında saçı güzel Saçı başını yesin *** Ay çimene gel kız çimene gel Çimen çiçek deste biçek Çifte gidek çift yelekli çil oğlan Yolda gidişi güzel *** Konyalı kız konduralı kız Girme bizim bağlara Bülbül öter seda verir Girme bizim bağlara *** Yağmur yağar yağmur yağar Taş üstüne ay çoban Her ne desem her ne desem Baş üstüne ay çoban *** At hıllıgin at hıllıgin Taş üstüne ay çoban Kestane budakladım dallarını sakladım Anasının yanında Ay çimene gel, kız çimene gel Çimen çiçek deste biçek Çifte gidek çift yelekli çil oğlan *** Oğlunu kucakladım Konyalı kız konduralı kız Girme bizim bağlara Bülbül öter sende verir Girme bizim bağlara *** Yağmur yağar yağmur yağar Taş üstüne ay çoban Her ne desen her ne desen Baş üstüne ay çoban *** At hıllıgin at hıllıgin Taş üstüne ay çoban Su bağlasam gelir mi Sulasam yeşerir mi Nazlı yarim uyumuş *** Ay çimene gel kız çimene gel Çimen çiçek deste biçek Çifte gidek çift yürekli çil oğlan *** Öpsem yar uyanır mı Konyalı kız konduralı kız Girme bizim bağlara Bülbül öter seda verir Girme bizim bağlara