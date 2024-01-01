-
Ne bileyim kötü yazmış yazımı
***
Ne bileyim kötü yazmış yazımı
Garametten açamadım gözümü
Ne bileyim kötü yazmış yazımı
Garametten açamadım gözümü
***
Ben o yâra diyemedim sözümü
Ağlaya ağlaya gözümden oldum
Ben o yâra diyemedim sözümü
Ağlaya ağlaya gözümden oldum
***
Ağlaya ağlaya gözümden oldum
Susuz güller gibi sarardım soldum
Çareler aradım çaresiz kaldım
Bu sevda yüzünden tarumar oldum
Çareler aradım hey dost çaresiz kaldım
Bu sevda yüzünden tarumar oldum
***
Sazım kırıldı teli ne'yleyim
Sazım ki kırıldı teli ne'yleyim
Bir yâri sevdim başka yâri ne'yleyim
Sazım ki kırıldı teli neyleyim
Bir yâri sevdim başka yâri ne'yleyim
***
Eleden ayaktan düştüm söyle ne'yleyim
Ağlaya ağlaya gözümden oldum
Eleden ayaktan düştüm söyle ne'yleyim
Ağlaya ağlaya gözümden oldum
***
Ağlaya ağlaya gözümden oldum
Susuz güller gibi sarardım soldum
Çareler aradım çaresiz kaldım
Bu sevda yüzünden tarumar oldum
Çareler aradım hey dost çaresiz kaldım
Bu sevda yüzünden tarumar oldum
-
Gözüm dalar uzaklara
Gider köyüme köyüme
Gözüm dalar uzaklara
Gider köyüme köyüme
Ağlarım ben bazı bazı
Gurbet neyime neyime
Ağlarım ben bazı bazı
Gurbet neyime neyime
***
Cirit oynadığım atım
Nahırdaki sarı kızım
Cirit oynadığım atım
Nahırdaki sarı kızım
Çeşmedeki nazlı bacım
Düşer aklıma aklıma
Çeşmedeki nazlı bacım
Düşer aklıma aklıma
Düşer aklıma aklıma
***
Elimdeki kırık sazım
Başka çalar bu diyarda
Elimdeki kırık sazım
Başka çalar bu diyarda
Beşikteki yavrularım
Ağlar durur ardım sıra
Beşikteki yavrularım
Ağlar durur ardım sıra
***
Bıraktım ana atamı
Eveleği madımağı
Bıraktım ana atamı
Eveleği madımağı
Kabirde yatan babamı
Koyup ta düştüm yollara
Kabirde yatan babamı
Koyup ta düştüm yollara
Koyup ta düştüm yollara
-
Bazen yağmur yağar bazen de açar
Yazık bu günlerim durmadan geçer
Bazen yağmur yağar bazen de açar
Yazık bu günlerim durmadan geçer
***
Bir gün kara toprak kucağın açar
Bu dünya kimseye kalmaz efendim
Bir gün kara toprak kucağın açar
Bu dünya kimseye kalmaz efendim
***
Saçların ağarır dişin dökülür
Damarlar daralır karnın çekilir
Dizlerin hiç tutmaz belin bükülür
Bu dünya kimseye kalmaz efendim
***
Efendim, efendim kalmaz efendim
Bu dünya kimseye kalmaz efendim, efendim, efendim
Bu dünya kimseye kalmaz
Bu dünya kimseye kalmaz, kalmaz efendim
***
Mezarın kazılır kabrin yarılır
Kara toprak yorgun olur sarılır
Mezarın kazılır kabrin yarılır
Kara toprak yorgun olur sarılır
***
Akşam olur hesaplarım sorulur
Bu dünya kimseye kalmaz efendim
Akşam olur hesaplarım sorulur
Bu dünya kimseye kalmaz efendim
***
Saçların ağarır dişin dökülür
Damarlar daralır karnın çekilir
Dizlerin hiç tutmaz belin bükülür
Bu dünya kimseye kalmaz efendim
***
Efendim, efendim kalmaz efendim
Bu dünya kimseye kalmaz efendim, efendim, efendim
Bu dünya kimseye kalmaz
Bu dünya kimseye kalmaz, kalmaz efendim
-
Kavakta turna sesi var canım
Kavakta turna sesi var canım
Yarimin finor fesi var canım
Yarimin finor fesi var
***
Sallanıp çok gezmeye pek hevesi var canım
Sallanıp çok gezmeye pek hevesi var canım
Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım
Meze vermiyor elleri
Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım
Meze vermiyor elleri
***
Kavak kavaktan uzundur canım
Kavak kavaktan uzundur canım
Asmada biten üzümdür canım
Asmada biten üzümdür canım
***
Yar benim iki gözümdür canım
Yar benim iki gözümdür canım
Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım
Meze vermiyor elleri
Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım
Meze vermiyor elleri
***
Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım
Meze vermiyor elleri
Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım
Meze vermiyor elleri
***
Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım
Meze vermiyor elleri
Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım
Meze vermiyor elleri
-
Yağmur yağar yağmur yağar
Taş üstüne ay çoban
Selam gelir selam gelir
Baş üstüne ay çoban
***
At hıllıgin at hıllıgin
Taş üstüne ay çoban
Gidenin üçü güzel dalında saçı güzel
Saçı başını yesin
***
Ay çimene gel kız çimene gel
Çimen çiçek deste biçek
Çifte gidek çift yelekli çil oğlan
Yolda gidişi güzel
***
Konyalı kız konduralı kız
Girme bizim bağlara
Bülbül öter seda verir
Girme bizim bağlara
***
Yağmur yağar yağmur yağar
Taş üstüne ay çoban
Her ne desem her ne desem
Baş üstüne ay çoban
***
At hıllıgin at hıllıgin
Taş üstüne ay çoban
Kestane budakladım dallarını sakladım
Anasının yanında
Ay çimene gel, kız çimene gel
Çimen çiçek deste biçek
Çifte gidek çift yelekli çil oğlan
***
Oğlunu kucakladım
Konyalı kız konduralı kız
Girme bizim bağlara
Bülbül öter sende verir
Girme bizim bağlara
***
Yağmur yağar yağmur yağar
Taş üstüne ay çoban
Her ne desen her ne desen
Baş üstüne ay çoban
***
At hıllıgin at hıllıgin
Taş üstüne ay çoban
Su bağlasam gelir mi
Sulasam yeşerir mi
Nazlı yarim uyumuş
***
Ay çimene gel kız çimene gel
Çimen çiçek deste biçek
Çifte gidek çift yürekli çil oğlan
***
Öpsem yar uyanır mı
Konyalı kız konduralı kız
Girme bizim bağlara
Bülbül öter seda verir
Girme bizim bağlara
-
Halayın başı benem
Kirpiğin kaşı benem
Ağlatmayın yarimi
Gözünün yaşı benem
Ağlatmayın yarimi
Gözünün yaşı benem
***
Mardine yar Mardine
Düştüm senin derdine
Kalleş yari neyleyim
Canım kurban Mardine
Kalleş yari neyleyim
Canım kurban Mardine
***
Mardine yar Mardine
Düştüm senin derdine
Kalleş yari neyleyim
Canım kurban Mardine
Kalleş yari neyleyim
Canım kurban Mardine
***
Altın yüzük takaram
Sallan boyan bakaram
Verin benim yarimi
Şu Urfayı yakaram
Verin benim yarimi
Şu Maraşı yakaram
***
Mardine yar Mardine
Düştüm senin derdine
Kalleş yari neyleyim
Canım kurban Mardine
Kalleş yari neyleyim
Canım kurban Mardine
***
Mardine yar Mardine
Düştüm senin derdine
Kalleş yari neyleyim
Canım kurban Mardine
Kalleş yari neyleyim
Canım kurban Mardine
***
Mardine yar Mardine
Düştüm senin derdine
Kalleş yari neyleyim
Canım kurban Mardine
Kalleş yari neyleyim
Canım kurban Mardine
-
Ekme namert tarlasını
Yıkma gönül binasını
Ekme namert tarlasını
Yıkma gönül binasını
***
İki gönül arasını
Açma gardaş, yıkma gardaş
İki gönül arasını
Açma gardaş, yıkma gardaş
***
Yiğit olan namert sofrasında
Yemek yer mi gardaş?
Ana, baba sılasını
Terk edipte gitmez gardaş
***
Sen yiğit oğlusun
Mazlumun boynunu bükme gardaş
Namert ilacın olsa da, namert ilacın olsa da
Yutma gardaş, yutma gardaş, gardaş
***
Sen yiğit oğlusun
Mazlumun boynunu bükme gardaş
Namert sana gel dese de, namert sana gel dese de
Gitme gardaş, gitme gardaş, gardaş
Gitme kötünün peşine
Çok işler açar başına
Gitme kötünün peşine
Çok işler açar başına
***
Zehirler gatar aşına
Bal verse de yeme gardaş
Ağular gatar aşına
Bal verse de yeme gardaş
***
Yiğit olan namert sofrasında
Yemek yer mi gardaş?
Ana, baba sılasını
Terk edipte gitmez gardaş
***
Sen yiğit oğlusun
Mazlumun boynunu bükme gardaş
Namert sana gel dese de, namert sana gel dese de
Gitme gardaş, gitme gardaş, gardaş
***
Sen yiğit oğlusun
Mazlumun boynunu bükme gardaş
Namert ilacın olsa da, namert ilacın olsa da
Yutma gardaş, yutma gardaş, gardaş
-
Yürü bre yalan dünya
Bir gününü göremedim
Yürü bre yalan dünya
Bir gününü göremedim
***
Eller gibi demi devran
Devranımı süremedim
Eller gibi demi devran
Devranımı süremedim
***
Yalan oldu yalan oldu
Geçti ömrüm yalan oldu
Bir hoyrat girdi bağıma
Gonca gülüm talan oldu
***
Yalan oldu yalan oldu
Geçti ömrüm yalan oldu
Bir hoyrat girdi bağıma
Gonca gülüm talan oldu
***
Kervanım kesildi kardan
Usandım ah ile zardan
Kervanım kesildi kardan
Usandım ah ile zardan
***
Ayırdılar beni yardan
Bir murada eremedim
Ayırdılar beni yardan
Bir murada eremedim
***
Yalan oldu yalan oldu
Geçti ömrüm yalan oldu
Bir hoyrat girdi bağıma
Gonca gülüm talan oldu
***
Yalan oldu yalan oldu
Geçti ömrüm yalan oldu
Bir hoyrat girdi bağıma
Gonca gülüm talan oldu
***
Yalan oldu yalan oldu
Geçti ömrüm yalan oldu
Bir hoyrat girdi bağıma
Gonca gülüm talan oldu
***
Yalan oldu yalan oldu
Geçti ömrüm yalan oldu
-
Sevdalandım maralı bir bakışa
Çöller bana ben çöllere yanarım
Hayata sürdü beni bir dik yokuşa
Yollar bana ben yollara yanarım
Hayata sürdü beni bir dik yokuşa
Yollar bana ben yollara yanarım
***
Yanarım yanarım daye yanarım
Muradım almadım ona yanarım
Yanarım yanarım daye yanarım
Gençlik elden gitti ona yanarım
***
Baykuşa yurt oldu gönül bağlarım
Baykuşa yurt oldu gönül bağlarım
Güller bana ben güllere yanarım
Güller bana ben güllere yanarım
***
Zalim felek güldürmedi yüzümü
Pınara gönderdi iki gözümü
Ateş koyup pareledi özümü
Küller bana ben küllere yanarım
Ateş koyup pareledi özümü
Küller bana ben küllere yanarım
***
Yanarım yanarım daye yanarım
Muradım almadım ona yanarım
Yanarım yanarım daye yanarım
Gençlik elden gitti ona yanarım
***
Baykuşa yurt oldu gönül bağlarım
Baykuşa yurt oldu gönül bağlarım
Güller bana ben güllere yanarım
Güller bana ben güllere yanarım
***
Yağmur oldum topraklara karıştım
Irmak oldum ummanlara ulaştım
Sıladan ayrılıp gurbet dolaştım
Yıllar bana ben yıllara yanarım
Sıladan ayrılıp gurbet dolaştım
Yıllar bana ben yıllara yanarım
***
Yanarım yanarım daye yanarım
Muradım almadım ona yanarım
Yanarım yanarım daye yanarım
Gençlik elden gitti ona yanarım
***
Baykuşa yurt oldu gönül bağlarım
Baykuşa yurt oldu gönül bağlarım
Güller bana ben güllere yanarım
Güller bana ben güllere yanarım
-
Ben yeni kanatlanmış bir turna
Yolumu kaybettim saklandım kara
Ben yeni kanatlanmış bir turna
Yolumu kaybettim saklandım kara
***
Kana bulandı bembeyaz yollar
Sel oldu gözlerimden akan yaşlar
Kana bulandı bembeyaz yollar
Sel oldu gözlerimden akan yaşlar
***
Ben yaralı turna, sen konacağım dal
Gurbet ellerden geldim aç kucağını yar
Ben yaralı turna, sen konacağım dal
Gurbet ellerden geldim aç kucağını yar
***
Turnam turnam gül ağlama
Sana gelecek
Göğüs gerecek
Yaralı turnam
Beni saracak
Cana katacak
Karalı turnam
***
Sana gelecek
Göğüs gerecek
Yaralı turnam
Beni saracak
Cana katacak
Karalı turnam
***
Sen sevdalanmış turna duydun mu
Hasret dolu gözlerini gördün mü
Sen sevdalanmış turna duydun mu
Hasret dolu gözlerini gördün mü
***
Derdine dermanı arar bulamaz
Yalvarırım Mevla'ya yüce Mevla'ya
Derdine dermanı arar bulamaz
Yalvarırım Mevla'ya yüce Mevla'ya
***
Ben yaralı turna, sen konacağım dal
Gurbet ellerden geldim aç kucağını yar
Ben yaralı turna, sen konacağım dal
Gurbet ellerden geldim aç kucağını yar
***
Turnam turnam gül ağlama
Sana gelecek
Göğüs gerecek
Yaralı turnam
Beni saracak
Cana katacak
Karalı turnam
***
Sana gelecek
Göğüs gerecek
Yaralı turnam
Beni saracak
-
Bütün kullarına sen verme keder
Eyleme yerinden onu derbeder
Yüz yirmi dört bin gelen peygamber
Yüz yirmi dört bin gelen peygamber
***
Onları da birer birer yer yedi
Onları da birer birer yer yedi
Onları da birer birer yer yedi
Onları da birer birer yer yedi
***
Küçük yaştan beri ben çektim cefa
Sürmedim dünyada asla bir sefa
İki cihan serveri Muhammed Mustafa
İki cihan serveri Muhammed Mustafa
***
Onun gibi bir severi yer yedi
Onun gibi bir severi yer yedi
Onun gibi bir severi yer yedi
Onun gibi bir severi yer yedi
Asumana çıktı sedalarımız
Yerine gelmiyor vaatlerimiz
Hani bizim baba dedelerimiz
Hani bizim baba dedelerimiz
***
Onları da birer birer yer yedi
Onları da birer birer yer yedi
Onları da birer birer yer yedi
Onları da birer birer yer yedi
***
Allah'ın aslanı Hazreti Ali
O bize öğretti bu doğru yolu
Pir Sultan Abdalı, Bektaş'ı Veliyi
Pir Sultan Abdalı, Bektaş'ı Veliyi
***
Veysel gibi bir ozanı yer yedi
Veysel gibi bir ozanı yer yedi
Veysel gibi bir ozanı yer yedi
Veysel gibi bir ozanı yer yedi
-
Yapmayın etmeyin bana
Yollar hasta ben yorgunum
Yapmayın etmeyin bana
Yollar hasta ben yorgunum
***
Sığınmaya geldim sana
Yollar hasta ben yorgunum
Yollar hasta ben yorgunum
***
Ölsem bile bu sancıdan
Medet dilemem hancıdan
Takat kalmadı yolcuda
Yollar hasta ben yorgunum
Takat kalmadı yolcuda
Yollar hasta ben yorgunum
***
Kimse bilmez halımızdan
Çeker olduk dilimizden
Kimse bilmez halımızdan
Çeker olduk dilimizden
***
Gün görmedik dünümüzden
Yollar hasta ben yorgunum
Yollar hasta ben yorgunum
***
Ölsem bile bu sancıdan
Medet dilemem hancıdan
Takat kalmadı yolcuda
Yollar hasta ben yorgunum
Takat kalmadı yolcuda
Yollar hasta ben yorgunum
-
Bir tipiye yakalandım yaz günü
Vah bana bana bana
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
Vah benim başıma kar yağdı saçıma
Ak düştü saçıma ararım dünü
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
Vah benim başıma kar yağdı saçıma
Bilemedim bahar ile yazımı
Vah bana bana bana
***
Felek bilme bana bana
Felek bilmem çektiğime razımı
Vah benim başıma hey
Kar yağdı saçıma
Elim tutmaz çalamam ki sazımı
Vah bana bana bana
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
Vah benim başıma hey
Kar yağdı saçıma