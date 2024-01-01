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7/24 Dinle Yorgunum

Yorgunum Şarkı Sözleri

Yudum Yorgunum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yudum Yorgunum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yorgunum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yudum

Yudum

Yorgunum

  • Ağlaya Ağlaya

  • Gurbet

  • Kalmaz Efendim

  • Kavakta Turna Sesi Var

  • Konyalı Kız

  • Mardin'e

  • Namert Sofrası

  • Yalan Oldu

  • Yanarım

  • Yaralı Turnam

  • Yer Yedi

  • Yollar Hasta Ben Yorgunum

  • Bir Tipiye Yakalandım

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