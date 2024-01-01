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7/24 Dinle Karagözlüm

Karagözlüm Şarkı Sözleri

Yudum Karagözlüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yudum Karagözlüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Karagözlüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yudum

Yudum

Karagözlüm

  • Bayburt Türküsü

  • Türlü Türlü

  • Şah-ı Merdan

  • Leyla

  • Zalim Ayrılık

  • Oğul

  • Uzun Kavak

  • Karagözlüm

  • Gönül Eyvah

  • De Efkarım

  • Sinop Mapushanesi

  • Eyvah Eyvah

  • Yüzüme Bak

  • Gıdıloy

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