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Yudum

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01

Türlü Türlü

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Şah-I Merdan

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Leyla

Yudum 03:57
04

Zalim Ayrılık

Yudum 04:01
05

Oğul

Yudum 04:57
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