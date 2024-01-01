-
Bu derede kurt izi
Gıdıloy loy loy gıdıloy loy
Candarma sardı bizi
Gıdıloy loy loy gıdıloy loy
Arabamız dört teker
Gıdıloy loy loy gıdıloy loy
Yaz gelende sap çeker
Gıdıloy loy loy gıdıloy loy
***
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
***
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
***
Bu sular aşar gider
Gıdıloy loy loy gıdıloy loy
Hanaktan taşar gider
Gıdıloy loy loy gıdıloy loy
Seven seveni asla
Gıdıloy loy loy gıdıloy loy
Mevlayada hoş gider
Gıdıloy loy loy gıdıloy loy
***
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
***
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
***
Bu dereden aşağı
Gıdıloy loy loy gıdıloy loy
Çift boynuzlu koç gider
Gıdıloy loy loy gıdıloy loy
Seni gavurun oğlu
Gıdıloy loy loy gıdıloy loy
İçime koydu sizi
Gıdıloy loy loy gıdıloy loy
***
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
***
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
***
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
***
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
Ah gıdıloy loy gıdıloy loy
Oy gıdıloy loy gıdıloy loy
-
Her akşam aynı hüzün, yol gözler iki gözüm
Dış kapıda beklerim, avucum içinde yüzün vay
Her akşam aynı hüzün, yol gözler iki gözüm
Çöktüm duvar dibine, avucum içinde yüzün vay
***
Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü
Nice dertleri çektim, bu başka türlü
Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü
Nice dertleri çektim, bu başka türlü
***
Yar sevmedin üstüne, bilmem bana kastın ne
Bu hayat senin diye, beni üzdüğün niye vay
Yar sevmedin üstüne, bilmem bana kastın ne
Bu hayat senin diye, beni üzdüğün niye vay
***
Unutamam seni yar, bu günün yarını var
Beraber mutlu geçen günlerimiz var
Unutamam seni yar, bu günün yarını var
Beraber mutlu geçen günlerimiz var
***
Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü
Nice dertleri çektim, bu başka türlü
Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü
Nice dertleri çektim, bu başka türlü
***
Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü
Nice dertleri çektim, bu başka türlü
Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü
Nice dertleri çektim, bu başka türlü
***
Unutamam seni yar, bu günün yarını var
Beraber mutlu geçen günlerimiz var
-
Gönül mecnun gibi dağa yayılır
Dağlar lâlesinin yanağından öp yanağından öp dost
Ben dedim öpeyim gül sinesinden
Gönül çok yalvardı yanağından öp yanağından öp dost
***
Dedimki öpeyim gül sinesinden
Gönül çok yalvardı yanağından öp yanağından öp dost
Bahçeyi ekerler hardan ötürü
Hastayım gelmişim nardan ötürü
***
Yetişir ey gönül yârdan ötürü
Git şahı ı merdanın eşiğinden öp eteğinden öp dost
Yetişir ey gönül yârdan ötürü
Git şahı ı merdanın eşiğinden öp eteğinden öp dost
***
Kaşların kemandır gözlerin ceylan
Bir bakışın nice dertlere derman dertlere derman dost
Hasretiyle gitti sultan süleyman
O ela gözlerin çanağından öp çanağından öp dost
Hasretiyle gitti sultan süleyman
O ela gözlerin çanağından öp çanağından öp dost
***
Serbestinin nur dökülür yüzünden
Söyledikçe dür dökülür yüzünden
Bu yüzünden o yüzünden gözünden
Dilinden dişinden yanağından öp yanağından öp dost
***
O yüzünden bu yüzünden gözünden
Dilinden dişinden yanağından öp yanağından öp dost
Bu yüzünden o yüzünden gözünden
Git şahı ı merdanın eşiğinden öp ayağından öp dost
Dost dost dost
-
Bende döndüm leyla leyla
Çölden ovaya ovaya
Bende döndüm leyla leyla
Çölden ovaya ovaya
***
Saçlarıma aklar düştü
Seni araya araya
Seni araya araya
***
Gözyaşlarım leyla leyla
Döndü deryaya deryaya
Şikayetim sana değil
Ulu Mevla'ya Mevla'ya
***
Gözyaşlarım leyla leyla
Döndü deryaya deryaya
Şikayetim sana değil
Ulu Mevla'ya Mevla'ya
***
Garip gönlüm mecnun olmuş
Yanmış leylaya leylaya
Garip gönlüm mecnun olmuş
Yanmış leylaya leylaya
***
Aşıkların dertlisiymiş
Gelmiş dünyaya dünyaya
Gelmiş dünyaya dünyaya
***
Gözyaşlarım leyla leyla
Döndü deryaya deryaya
Şikayetim sana değil
Ulu Mevla'ya Mevla'ya
***
Gözyaşlarım leyle leyla
Döndü deryaya deryaya
Şikayetim sana değil
Ulu Mevla'ya Mevla'ya
***
Gözyaşlarım leyla leyla
Döndü deryaya deryaya
Şikayetim sana değil
Ulu Mevla'ya Mevla'ya
***
Gözyaşlarım leyla leyla
Döndü deryaya deryaya
Şikayetim sana değil
Ulu Mevla'ya Mevla'ya
-
Yanıpta sönmeyen ataşlar gibi
Yaktı yüreğimi yaktı bu ayrılık
Zemheri ayında kara kış gibi
Çöktü üzerime çöktü ayrılık
Zemheri ayında kara kış gibi
Çöktü üzerime çöktü ayrılık
***
Boran değil tipi değil kar değil kar değil
Bu hasretlik zor bana kar değil kar değil
Anladım ki o yar bana yar değil yar değil
Yaktı can evimi yıktı bu ayrılık ayrılık zalım ayrılık
***
Boran değil tipi değil kar değil kar değil
Bu hasretlik zor bana kar değil kar değil
Anladım ki o yar bana yar değil yar değil
Yaktı can evimi yıktı bu ayrılık ayrılık zalım ayrılık
***
Rüzgar iken yağmur oldum sel oldum
Akıl kalmadı başımda del oldum
Ben o yarden ayrılmazken el oldum
Büktü bileğimi büktü ayrılık
Ben o yarden ayrılmazken el oldum
Büktü bileğimi büktü ayrılık
***
Boran değil tipi değil kar değil kar değil
Bu hasretlik zor bana kar değil kar değil
Anladım ki o yar bana yar değil yar değil
Yaktı can evimi yıktı bu ayrılık ayrılık zalım ayrılık
***
Boran değil tipi değil kar değil kar değil
Bu hasretlik zor bana kar değil kar değil
Anladım ki o yar bana yar değil yar değil
Yaktı can evimi yıktı bu ayrılık ayrılık zalım ayrılık
-
Bu da mı başıma gelecekti oğul
Niye ben ölmedim senin yerine
Meyletmem gayri dünya malına
Ardın sıra meler gelirim oğul
Meyletmem gayri dünya malına
Ardın sıra meler gelirim oğul
***
Sen benim kanadım kolumdun oğul
İkrarım imanım yolumdun oğul
Söyle hangi taşa başım vurayım
Diner mi bu acı diner mi oğul
***
Sen benim evimin çırasıydın oğul
Kınalı kekliğim maralıydın oğul
Söyle hangi taşa başım vurayım
Diner mi bu acı diner mi oğul
***
Dönderdin çarkımı felek tersine
Dert ekledin benim derdim üstüne
Yitirdim aklımı döndüm deliye
Cİğer pare pare oldu bak oğul
Yitirdim aklımı döndüm deliye
Cİğer pare pare oldu bak oğul
***
Sen benim kanadım kolumdun oğul
İkrarım imanım yolumdun oğul
Söyle hangi taşa başım vurayım
Diner mi bu acı diner mi oğul
***
Sen benim evimin çırasıydın oğul
Kınalı kekliğim maralıydın oğul
Söyle hangi taşa başım vurayım
Diner mi bu acı diner mi oğul
***
Sen benim evimin çırasıydın oğul
Kınalı kekliğim maralıydın oğul
Söyle hangi taşa başım vurayım
Diner mi bu acı diner mi oğul
-
Yoruldm geze geze
İndim şingahın düze
Zay oldum geze geze
İndim şingahın düze
Düğün kalmasın güze
Sevdim inandım sözüne kandım
Ateşe yandım gel gel
***
Bayburtlu pek naza gelmez
Yandı ciğerim gel gel gel
Sevdim inandım sözüne kandım
Ateşe yandım gel gel
Bayburtlu pek naza gelmez
Yandı ciğerim gel gel gel
***
Koruğun aşkın bağı
Göz yaşım sevda çağı
Koruğun aşkın bağı
Göz yaşım sevda çağı
Arada şehit dağı
Sevdim inandım sözüne kandım
Ateşe yandım gel gel
***
Bayburtlu pek naza gelmez
Yandı ciğerim gel gel gel
Sevdim inandım sözüne kandım
Ateşe yandım gel gel
Bayburtlu pek naza gelmez
Yandı ciğerim gel gel gel
***
Sevdim inandım sözüne kandım
Ateşe yandım gel gel
Bayburtlu pek naza gelmez
Yandı ciğerim gel gel gel
-
Uzun kavak ne gidersin engine,
Uzun kavak ne gidersin engine,
Yaprakların benzemiyor rengine,
Yaprakların benzemiyor rengine,
***
Anne beni verecek misin dengime
Anne beni verecek misin dengime
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
***
Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar
Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar
Anne benim sağ yanımda sancım var
Anne benim sağ yanımda sancım var
***
Ben ölürsem benden nice nice genci var
Ben ölürsem benden nice nice genci var
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
***
Uzun kavak dalın malın kırılsın
Uzun kavak dalın malın kırılsın
Yaprakların suda muda çürüsün
Yaprakların suda muda çürüsün
***
Herkes sevdiğini alsın yürüsün
Herkes sevdiğini alsın yürüsün
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma,
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma,
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
-
Gün geceye döner ben de sana
Hasretindeyim yar anlasana
İki damla yaşsın yanağımda
Sen kara gözlüm
Gün geceye döner ben de sana
Hasretindeyim yar anlasana
İki damla yaşsın yanağımda
Sen kara gözlüm
***
Kara gözlüm, melek yüzlüm
Kara gözlüm, şiir sözlüm
Kara gözlüm, gece hüznüm
Sen kara gözlüm
Kara gözlüm, melek yüzlüm
Kara gözlüm, şiir sözlüm
Kara gözlüm, gece hüznüm
Sen kara gözlüm
Sigaramda duman duman sensin
Sitemli sözleri söyletensin
Kim bilir şimdi sen nerelerdesin?
Dön kara gözlüm
Sigaramda duman duman sensin
Sitemli sözleri söyletensin
Kim bilir şimdi sen nerelerdesin?
Dön kara gözlüm
***
Kara gözlüm, melek yüzlüm
Kara gözlüm, şiir sözlüm
Kara gözlüm, gece hüznüm
Sen kara gözlüm
Kara gözlüm, melek yüzlüm
Kara gözlüm, şiir sözlüm
Kara gözlüm, gece hüznüm
Sen kara gözlüm
***
Kara gözlüm, melek yüzlüm
Kara gözlüm, şiir sözlüm
Kara gözlüm, gece hüznüm
Sen kara gözlüm
Kara gözlüm, melek yüzlüm
Kara gözlüm, şiir sözlüm
Kara gözlüm, gece hüznüm
Sen kara gözlüm
-
Gönül nedir bu telaşın?
Sebil olmuş gözde yaşın
Derdi bitmez garip başın, eyvah eyvah
***
Gel ne olur gelmezse
Bir selam göndermezse
Yanar yürek bilmezse
Gönül eyvah gönül eyvah
***
Gel ne olur gelmezse
Bir selam göndermezse
Yanar yürek bilmezse
Gönül eyvah gönül eyvah
***
Gönül yazımız kışlara
Yolumuz döndü başlara
Bak başa gelen işlere
Eyvah eyvah
***
Gel ne olur gelmezse
Bir selam göndermezse
Yanar yürek bilmezse
Gönül eyvah gönül eyvah
***
Gel ne olur gelmezse
Bir selam göndermezse
Yanar yürek bilmezse
Gönül eyvah gönül eyvah
***
Gönül nedir bu ettiğin?
Az mı elinden çektiğim?
Yeter bu cana ettiğin
Eyvah, eyvah
***
Gel ne olur gelmezse
Bir selam göndermezse
Yanar yürek bilmezse
Gönül eyvah gönül eyvah
***
Gel ne olur gelmezse
Bir selam göndermezse
Yanar yürek bilmezse
Gönül eyvah gönül eyvah
***
Gel ne olur gelmezse
Bir selam göndermezse
Yanar yürek bilmezse
Gönül eyvah gönül eyvah
***
Gel ne olur gelmezse
-
De efkarım de kabir de efkarım de kabir
Almaz seni almaz kabir
Gidende bir kalanda bir gidende bir kalanda bir
Ha zahir de benim ha ahir
***
Aman aman aman aman yare
Yandım yandım yan deli divane
Aman aman aman aman yare
Yandım yandım yan deli divane
***
Sen beni kıble bilde secretme
Al cana sine payeder olsun
Ben sana yandım aşık incitme
Can seni sevdi bendemi dursun
***
Yiğit olan kılıç kesmez
Yardan kuru söz öldürür
Can verse sıratı geçmez
Bir selam yoldan döndürür
-
Mapushanelere attım postumu aman aman
Bilemedim düşmanımı dostumu
Bilemedim düşmanımı dostumu
***
Yar gelip geçtikçe çiğner üstümü aman aman
Öldüm mapushane yandım senin elinden
Kurtulaydım şu gardiyanın dilinden
Düştüm bir ormana yol belli değil
Sinop mapushanesinde gün belli değil
***
Mapushanelerde üç ağaç incir aman aman
Elimde kelepçe buynumda zincir
Elimde kelepçe buynumda zincir
***
Zinciri sallama kollarım incir aman aman
Öldüm mapushane senin elinden
Kurtulaydım şu gardiyanın dilinden
Düştüm bir ormana yol belli değil
Sinop mapushaesinde gün belli değil
***
Öldüm mapushane senin elinden
Kurtulaydım şu gardiyanın dilinden
Düştüm bir ormana yol belli değil
Sinop mapushaesinde
-
Depreşti içimde tüm anılarım
Eskiden sevdiğim maralı gördüm
Titreye titreye yanımdan geçti
Gönlümde yaralı maralı gördüm
Eyvah eyvah eyvah
Eyvah eyvah eyvah
***
Eyvah sevdiceğim yaban el gibi
Üzeri hudutlar çeken tel gibi
Yok yok yok yok
***
Gözleri gözüme batan tel gibi
Dergahtan kovulmuş garip kul gibi
Ağlar koyup giden maralı gördüm
Ağlar koyup giden maralı gördüm
Yok yok yok yok
***
Vallah ne demeli bir fakir oldum
Vallah ne demeli tarumar oldum
Bir fakir bir melul bir garip oldum
Bir fakir bir melul bir garip oldum
Yok yok yok yok
***
Vallah ne demeli bir fakir oldum
Vallah ne demeli tarumar oldum
Bir fakir bir melul bir garip oldum
Bir fakir bir melul bir garip oldum
Yok yok yok yok
***
Akşamın güneşi vurmuş yüzüne
Hoyrat olmuş yıllar düşmüş zülfüne
Bütün ahuzarın salmış göğsüne
Gözünde sitemi sıralı gördüm
Eyvah eyvah eyvah
***
Eyvah sevdiceğim yaban el gibi
Üzeri hudutlar çeken tel gibi
Yok yok yok yok
***
Gözleri gözüme batan tel gibi
Dergahtan kovulmuş garip kul gibi
Ağlar koyup giden maralı gördüm
Ağlar koyup giden maralı gördüm
Yok yok yok yok
***
Vallah ne demeli bir fakir oldum
Vallah ne demeli tarumar oldum
Bir fakir bir melul bir garip oldum
Bir fakir bir melul bir garip oldum
Yok yok yok yok
***
Vallah ne demeli bir fakir oldum
Vallah ne demeli tarumar oldum
Bir fakir bir melul bir garip oldum
Bir fakir bir melul bir garip oldum
Yok yok yok yok
-
Sevdiğim sana sözüm var
Yanıma gel de öyle git
Gideceğin yer aşkına
***
Yüzüme bak
Yüzüme bak
Yüzüme bak da öyle git
***
Yüzüme bak
Yüzüme bak
Yüzüme bak da öyle git
***
Bir ömür sürmüş izini
Meğer kurt kapmış kuzumu
Ne çıkar dövsem dizimi?
***
Hâlime bak
Hâlime bak
Hâlime bak da öyle git
***
Hâlime bak
Hâlime bak
Hâlime bak da öyle git
***
Hüzünlü bir gülüş kalsın
Yel olup göğsüme dursun
Döndüğünde yüzün olsun
***
Kapımı çal
Kapımı çal
Hâlimi gör de öyle git
***
Kapımı çal
Kapımı çal
Hâlimi gör de öyle git
***
Bir ömür sürmüş izini
Meğer kurt kapmış kuzumu
Ne çıkar dövsem dizimi?
***
Hâlime bak
Hâlime bak
Hâlime bak da öyle git
***
Hâlime bak
Hâlime bak
Hâlime bak da öyle git
***
Hâlime bak
Hâlime bak
Hâlime bak da öyle git