Her akşam aynı hüzün, yol gözler iki gözüm Dış kapıda beklerim, avucum içinde yüzün vay Her akşam aynı hüzün, yol gözler iki gözüm Çöktüm duvar dibine, avucum içinde yüzün vay *** Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim, bu başka türlü Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim, bu başka türlü *** Yar sevmedin üstüne, bilmem bana kastın ne Bu hayat senin diye, beni üzdüğün niye vay Yar sevmedin üstüne, bilmem bana kastın ne Bu hayat senin diye, beni üzdüğün niye vay *** Unutamam seni yar, bu günün yarını var Beraber mutlu geçen günlerimiz var Unutamam seni yar, bu günün yarını var Beraber mutlu geçen günlerimiz var *** Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim, bu başka türlü Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim, bu başka türlü *** Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim, bu başka türlü Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim, bu başka türlü *** Unutamam seni yar, bu günün yarını var Beraber mutlu geçen günlerimiz var

Yanıpta sönmeyen ataşlar gibi Yaktı yüreğimi yaktı bu ayrılık Zemheri ayında kara kış gibi Çöktü üzerime çöktü ayrılık Zemheri ayında kara kış gibi Çöktü üzerime çöktü ayrılık *** Boran değil tipi değil kar değil kar değil Bu hasretlik zor bana kar değil kar değil Anladım ki o yar bana yar değil yar değil Yaktı can evimi yıktı bu ayrılık ayrılık zalım ayrılık *** Boran değil tipi değil kar değil kar değil Bu hasretlik zor bana kar değil kar değil Anladım ki o yar bana yar değil yar değil Yaktı can evimi yıktı bu ayrılık ayrılık zalım ayrılık *** Rüzgar iken yağmur oldum sel oldum Akıl kalmadı başımda del oldum Ben o yarden ayrılmazken el oldum Büktü bileğimi büktü ayrılık Ben o yarden ayrılmazken el oldum Büktü bileğimi büktü ayrılık *** Boran değil tipi değil kar değil kar değil Bu hasretlik zor bana kar değil kar değil Anladım ki o yar bana yar değil yar değil Yaktı can evimi yıktı bu ayrılık ayrılık zalım ayrılık *** Boran değil tipi değil kar değil kar değil Bu hasretlik zor bana kar değil kar değil Anladım ki o yar bana yar değil yar değil Yaktı can evimi yıktı bu ayrılık ayrılık zalım ayrılık