Mardin'e Halayın başı benem Kirpiğin kaşı benem Ağlatmayın yarimi Gözünün yaşı benem Ağlatmayın yarimi Gözünün yaşı benem *** Mardine yar Mardine Düştüm senin derdine Kalleş yari neyleyim Canım kurban Mardine Kalleş yari neyleyim Canım kurban Mardine *** Mardine yar Mardine Düştüm senin derdine Kalleş yari neyleyim Canım kurban Mardine Kalleş yari neyleyim Canım kurban Mardine *** Altın yüzük takaram Sallan boyan bakaram Verin benim yarimi Şu Urfayı yakaram Verin benim yarimi Şu Maraşı yakaram *** Mardine yar Mardine Düştüm senin derdine Kalleş yari neyleyim Canım kurban Mardine Kalleş yari neyleyim Canım kurban Mardine *** Mardine yar Mardine Düştüm senin derdine Kalleş yari neyleyim Canım kurban Mardine Kalleş yari neyleyim Canım kurban Mardine *** Mardine yar Mardine Düştüm senin derdine Kalleş yari neyleyim Canım kurban Mardine Kalleş yari neyleyim Canım kurban Mardine

Ağlaya Ağlaya Ne bileyim kötü yazmış yazımı *** Ne bileyim kötü yazmış yazımı Garametten açamadım gözümü Ne bileyim kötü yazmış yazımı Garametten açamadım gözümü *** Ben o yâra diyemedim sözümü Ağlaya ağlaya gözümden oldum Ben o yâra diyemedim sözümü Ağlaya ağlaya gözümden oldum *** Ağlaya ağlaya gözümden oldum Susuz güller gibi sarardım soldum Çareler aradım çaresiz kaldım Bu sevda yüzünden tarumar oldum Çareler aradım hey dost çaresiz kaldım Bu sevda yüzünden tarumar oldum *** Sazım kırıldı teli ne'yleyim Sazım ki kırıldı teli ne'yleyim Bir yâri sevdim başka yâri ne'yleyim Sazım ki kırıldı teli neyleyim Bir yâri sevdim başka yâri ne'yleyim *** Eleden ayaktan düştüm söyle ne'yleyim Ağlaya ağlaya gözümden oldum Eleden ayaktan düştüm söyle ne'yleyim Ağlaya ağlaya gözümden oldum *** Ağlaya ağlaya gözümden oldum Susuz güller gibi sarardım soldum Çareler aradım çaresiz kaldım Bu sevda yüzünden tarumar oldum Çareler aradım hey dost çaresiz kaldım Bu sevda yüzünden tarumar oldum

Gurbet Gözüm dalar uzaklara Gider köyüme köyüme Gözüm dalar uzaklara Gider köyüme köyüme Ağlarım ben bazı bazı Gurbet neyime neyime Ağlarım ben bazı bazı Gurbet neyime neyime *** Cirit oynadığım atım Nahırdaki sarı kızım Cirit oynadığım atım Nahırdaki sarı kızım Çeşmedeki nazlı bacım Düşer aklıma aklıma Çeşmedeki nazlı bacım Düşer aklıma aklıma Düşer aklıma aklıma *** Elimdeki kırık sazım Başka çalar bu diyarda Elimdeki kırık sazım Başka çalar bu diyarda Beşikteki yavrularım Ağlar durur ardım sıra Beşikteki yavrularım Ağlar durur ardım sıra *** Bıraktım ana atamı Eveleği madımağı Bıraktım ana atamı Eveleği madımağı Kabirde yatan babamı Koyup ta düştüm yollara Kabirde yatan babamı Koyup ta düştüm yollara Koyup ta düştüm yollara

Kalmaz Efendim Bazen yağmur yağar bazen de açar Yazık bu günlerim durmadan geçer Bazen yağmur yağar bazen de açar Yazık bu günlerim durmadan geçer *** Bir gün kara toprak kucağın açar Bu dünya kimseye kalmaz efendim Bir gün kara toprak kucağın açar Bu dünya kimseye kalmaz efendim *** Saçların ağarır dişin dökülür Damarlar daralır karnın çekilir Dizlerin hiç tutmaz belin bükülür Bu dünya kimseye kalmaz efendim *** Efendim, efendim kalmaz efendim Bu dünya kimseye kalmaz efendim, efendim, efendim Bu dünya kimseye kalmaz Bu dünya kimseye kalmaz, kalmaz efendim *** Mezarın kazılır kabrin yarılır Kara toprak yorgun olur sarılır Mezarın kazılır kabrin yarılır Kara toprak yorgun olur sarılır *** Akşam olur hesaplarım sorulur Bu dünya kimseye kalmaz efendim Akşam olur hesaplarım sorulur Bu dünya kimseye kalmaz efendim *** Saçların ağarır dişin dökülür Damarlar daralır karnın çekilir Dizlerin hiç tutmaz belin bükülür Bu dünya kimseye kalmaz efendim *** Efendim, efendim kalmaz efendim Bu dünya kimseye kalmaz efendim, efendim, efendim Bu dünya kimseye kalmaz Bu dünya kimseye kalmaz, kalmaz efendim

Kavakta Turna Sesi Var Kavakta turna sesi var canım Kavakta turna sesi var canım Yarimin finor fesi var canım Yarimin finor fesi var *** Sallanıp çok gezmeye pek hevesi var canım Sallanıp çok gezmeye pek hevesi var canım Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım Meze vermiyor elleri Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım Meze vermiyor elleri *** Kavak kavaktan uzundur canım Kavak kavaktan uzundur canım Asmada biten üzümdür canım Asmada biten üzümdür canım *** Yar benim iki gözümdür canım Yar benim iki gözümdür canım Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım Meze vermiyor elleri Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım Meze vermiyor elleri *** Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım Meze vermiyor elleri Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım Meze vermiyor elleri *** Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım Meze vermiyor elleri Sen kaldır çıtı pıtı kolların canım Meze vermiyor elleri

Konyalı Kız Yağmur yağar yağmur yağar Taş üstüne ay çoban Selam gelir selam gelir Baş üstüne ay çoban *** At hıllıgin at hıllıgin Taş üstüne ay çoban Gidenin üçü güzel dalında saçı güzel Saçı başını yesin *** Ay çimene gel kız çimene gel Çimen çiçek deste biçek Çifte gidek çift yelekli çil oğlan Yolda gidişi güzel *** Konyalı kız konduralı kız Girme bizim bağlara Bülbül öter seda verir Girme bizim bağlara *** Yağmur yağar yağmur yağar Taş üstüne ay çoban Her ne desem her ne desem Baş üstüne ay çoban *** At hıllıgin at hıllıgin Taş üstüne ay çoban Kestane budakladım dallarını sakladım Anasının yanında Ay çimene gel, kız çimene gel Çimen çiçek deste biçek Çifte gidek çift yelekli çil oğlan *** Oğlunu kucakladım Konyalı kız konduralı kız Girme bizim bağlara Bülbül öter sende verir Girme bizim bağlara *** Yağmur yağar yağmur yağar Taş üstüne ay çoban Her ne desen her ne desen Baş üstüne ay çoban *** At hıllıgin at hıllıgin Taş üstüne ay çoban Su bağlasam gelir mi Sulasam yeşerir mi Nazlı yarim uyumuş *** Ay çimene gel kız çimene gel Çimen çiçek deste biçek Çifte gidek çift yürekli çil oğlan *** Öpsem yar uyanır mı Konyalı kız konduralı kız Girme bizim bağlara Bülbül öter seda verir Girme bizim bağlara

Namert Sofrası Ekme namert tarlasını Yıkma gönül binasını Ekme namert tarlasını Yıkma gönül binasını *** İki gönül arasını Açma gardaş, yıkma gardaş İki gönül arasını Açma gardaş, yıkma gardaş *** Yiğit olan namert sofrasında Yemek yer mi gardaş? Ana, baba sılasını Terk edipte gitmez gardaş *** Sen yiğit oğlusun Mazlumun boynunu bükme gardaş Namert ilacın olsa da, namert ilacın olsa da Yutma gardaş, yutma gardaş, gardaş *** Sen yiğit oğlusun Mazlumun boynunu bükme gardaş Namert sana gel dese de, namert sana gel dese de Gitme gardaş, gitme gardaş, gardaş Gitme kötünün peşine Çok işler açar başına Gitme kötünün peşine Çok işler açar başına *** Zehirler gatar aşına Bal verse de yeme gardaş Ağular gatar aşına Bal verse de yeme gardaş *** Yiğit olan namert sofrasında Yemek yer mi gardaş? Ana, baba sılasını Terk edipte gitmez gardaş *** Sen yiğit oğlusun Mazlumun boynunu bükme gardaş Namert sana gel dese de, namert sana gel dese de Gitme gardaş, gitme gardaş, gardaş *** Sen yiğit oğlusun Mazlumun boynunu bükme gardaş Namert ilacın olsa da, namert ilacın olsa da Yutma gardaş, yutma gardaş, gardaş

Yalan Oldu Yürü bre yalan dünya Bir gününü göremedim Yürü bre yalan dünya Bir gününü göremedim *** Eller gibi demi devran Devranımı süremedim Eller gibi demi devran Devranımı süremedim *** Yalan oldu yalan oldu Geçti ömrüm yalan oldu Bir hoyrat girdi bağıma Gonca gülüm talan oldu *** Yalan oldu yalan oldu Geçti ömrüm yalan oldu Bir hoyrat girdi bağıma Gonca gülüm talan oldu *** Kervanım kesildi kardan Usandım ah ile zardan Kervanım kesildi kardan Usandım ah ile zardan *** Ayırdılar beni yardan Bir murada eremedim Ayırdılar beni yardan Bir murada eremedim *** Yalan oldu yalan oldu Geçti ömrüm yalan oldu Bir hoyrat girdi bağıma Gonca gülüm talan oldu *** Yalan oldu yalan oldu Geçti ömrüm yalan oldu Bir hoyrat girdi bağıma Gonca gülüm talan oldu *** Yalan oldu yalan oldu Geçti ömrüm yalan oldu Bir hoyrat girdi bağıma Gonca gülüm talan oldu *** Yalan oldu yalan oldu Geçti ömrüm yalan oldu

Yanarım Sevdalandım maralı bir bakışa Çöller bana ben çöllere yanarım Hayata sürdü beni bir dik yokuşa Yollar bana ben yollara yanarım Hayata sürdü beni bir dik yokuşa Yollar bana ben yollara yanarım *** Yanarım yanarım daye yanarım Muradım almadım ona yanarım Yanarım yanarım daye yanarım Gençlik elden gitti ona yanarım *** Baykuşa yurt oldu gönül bağlarım Baykuşa yurt oldu gönül bağlarım Güller bana ben güllere yanarım Güller bana ben güllere yanarım *** Zalim felek güldürmedi yüzümü Pınara gönderdi iki gözümü Ateş koyup pareledi özümü Küller bana ben küllere yanarım Ateş koyup pareledi özümü Küller bana ben küllere yanarım *** Yanarım yanarım daye yanarım Muradım almadım ona yanarım Yanarım yanarım daye yanarım Gençlik elden gitti ona yanarım *** Baykuşa yurt oldu gönül bağlarım Baykuşa yurt oldu gönül bağlarım Güller bana ben güllere yanarım Güller bana ben güllere yanarım *** Yağmur oldum topraklara karıştım Irmak oldum ummanlara ulaştım Sıladan ayrılıp gurbet dolaştım Yıllar bana ben yıllara yanarım Sıladan ayrılıp gurbet dolaştım Yıllar bana ben yıllara yanarım *** Yanarım yanarım daye yanarım Muradım almadım ona yanarım Yanarım yanarım daye yanarım Gençlik elden gitti ona yanarım *** Baykuşa yurt oldu gönül bağlarım Baykuşa yurt oldu gönül bağlarım Güller bana ben güllere yanarım Güller bana ben güllere yanarım

Yaralı Turnam Ben yeni kanatlanmış bir turna Yolumu kaybettim saklandım kara Ben yeni kanatlanmış bir turna Yolumu kaybettim saklandım kara *** Kana bulandı bembeyaz yollar Sel oldu gözlerimden akan yaşlar Kana bulandı bembeyaz yollar Sel oldu gözlerimden akan yaşlar *** Ben yaralı turna, sen konacağım dal Gurbet ellerden geldim aç kucağını yar Ben yaralı turna, sen konacağım dal Gurbet ellerden geldim aç kucağını yar *** Turnam turnam gül ağlama Sana gelecek Göğüs gerecek Yaralı turnam Beni saracak Cana katacak Karalı turnam *** Sana gelecek Göğüs gerecek Yaralı turnam Beni saracak Cana katacak Karalı turnam *** Sen sevdalanmış turna duydun mu Hasret dolu gözlerini gördün mü Sen sevdalanmış turna duydun mu Hasret dolu gözlerini gördün mü *** Derdine dermanı arar bulamaz Yalvarırım Mevla'ya yüce Mevla'ya Derdine dermanı arar bulamaz Yalvarırım Mevla'ya yüce Mevla'ya *** Ben yaralı turna, sen konacağım dal Gurbet ellerden geldim aç kucağını yar Ben yaralı turna, sen konacağım dal Gurbet ellerden geldim aç kucağını yar *** Turnam turnam gül ağlama Sana gelecek Göğüs gerecek Yaralı turnam Beni saracak Cana katacak Karalı turnam *** Sana gelecek Göğüs gerecek Yaralı turnam Beni saracak

Yer Yedi Bütün kullarına sen verme keder Eyleme yerinden onu derbeder Yüz yirmi dört bin gelen peygamber Yüz yirmi dört bin gelen peygamber *** Onları da birer birer yer yedi Onları da birer birer yer yedi Onları da birer birer yer yedi Onları da birer birer yer yedi *** Küçük yaştan beri ben çektim cefa Sürmedim dünyada asla bir sefa İki cihan serveri Muhammed Mustafa İki cihan serveri Muhammed Mustafa *** Onun gibi bir severi yer yedi Onun gibi bir severi yer yedi Onun gibi bir severi yer yedi Onun gibi bir severi yer yedi Asumana çıktı sedalarımız Yerine gelmiyor vaatlerimiz Hani bizim baba dedelerimiz Hani bizim baba dedelerimiz *** Onları da birer birer yer yedi Onları da birer birer yer yedi Onları da birer birer yer yedi Onları da birer birer yer yedi *** Allah'ın aslanı Hazreti Ali O bize öğretti bu doğru yolu Pir Sultan Abdalı, Bektaş'ı Veliyi Pir Sultan Abdalı, Bektaş'ı Veliyi *** Veysel gibi bir ozanı yer yedi Veysel gibi bir ozanı yer yedi Veysel gibi bir ozanı yer yedi Veysel gibi bir ozanı yer yedi

Yollar Hasta Ben Yorgunum Yapmayın etmeyin bana Yollar hasta ben yorgunum Yapmayın etmeyin bana Yollar hasta ben yorgunum *** Sığınmaya geldim sana Yollar hasta ben yorgunum Yollar hasta ben yorgunum *** Ölsem bile bu sancıdan Medet dilemem hancıdan Takat kalmadı yolcuda Yollar hasta ben yorgunum Takat kalmadı yolcuda Yollar hasta ben yorgunum *** Kimse bilmez halımızdan Çeker olduk dilimizden Kimse bilmez halımızdan Çeker olduk dilimizden *** Gün görmedik dünümüzden Yollar hasta ben yorgunum Yollar hasta ben yorgunum *** Ölsem bile bu sancıdan Medet dilemem hancıdan Takat kalmadı yolcuda Yollar hasta ben yorgunum Takat kalmadı yolcuda Yollar hasta ben yorgunum