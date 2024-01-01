Düş Şarkı Sözleri
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Uzun kavak ne gidersin engine,
Uzun kavak ne gidersin engine,
Yaprakların benzemiyor rengine,
Yaprakların benzemiyor rengine,
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Anne beni verecek misin dengime
Anne beni verecek misin dengime
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
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Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar
Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar
Anne benim sağ yanımda sancım var
Anne benim sağ yanımda sancım var
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Ben ölürsem benden nice nice genci var
Ben ölürsem benden nice nice genci var
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
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Uzun kavak dalın malın kırılsın
Uzun kavak dalın malın kırılsın
Yaprakların suda muda çürüsün
Yaprakların suda muda çürüsün
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Herkes sevdiğini alsın yürüsün
Herkes sevdiğini alsın yürüsün
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma,
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma,
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
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