Uzun kavak ne gidersin engine, Uzun kavak ne gidersin engine, Yaprakların benzemiyor rengine, Yaprakların benzemiyor rengine, *** Anne beni verecek misin dengime Anne beni verecek misin dengime Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma Akşamdan gel sağ yanıma yanıma Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma Akşamdan gel sağ yanıma yanıma *** Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar Anne benim sağ yanımda sancım var Anne benim sağ yanımda sancım var *** Ben ölürsem benden nice nice genci var Ben ölürsem benden nice nice genci var Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma Akşamdan gel sağ yanıma yanıma Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma Akşamdan gel sağ yanıma yanıma *** Uzun kavak dalın malın kırılsın Uzun kavak dalın malın kırılsın Yaprakların suda muda çürüsün Yaprakların suda muda çürüsün *** Herkes sevdiğini alsın yürüsün Herkes sevdiğini alsın yürüsün Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma, Akşamdan gel sağ yanıma yanıma Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma, Akşamdan gel sağ yanıma yanıma