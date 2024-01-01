Yüzüme Bak Sevdiğim sana sözüm var Yanıma gel de öyle git Gideceğin yer aşkına *** Yüzüme bak Yüzüme bak Yüzüme bak da öyle git *** Yüzüme bak Yüzüme bak Yüzüme bak da öyle git *** Bir ömür sürmüş izini Meğer kurt kapmış kuzumu Ne çıkar dövsem dizimi? *** Hâlime bak Hâlime bak Hâlime bak da öyle git *** Hâlime bak Hâlime bak Hâlime bak da öyle git *** Hüzünlü bir gülüş kalsın Yel olup göğsüme dursun Döndüğünde yüzün olsun *** Kapımı çal Kapımı çal Hâlimi gör de öyle git *** Kapımı çal Kapımı çal Hâlimi gör de öyle git *** Bir ömür sürmüş izini Meğer kurt kapmış kuzumu Ne çıkar dövsem dizimi? *** Hâlime bak Hâlime bak Hâlime bak da öyle git *** Hâlime bak Hâlime bak Hâlime bak da öyle git *** Hâlime bak Hâlime bak Hâlime bak da öyle git

Türlü Türlü Her akşam aynı hüzün, yol gözler iki gözüm Dış kapıda beklerim, avucum içinde yüzün vay Her akşam aynı hüzün, yol gözler iki gözüm Çöktüm duvar dibine, avucum içinde yüzün vay *** Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim, bu başka türlü Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim, bu başka türlü *** Yar sevmedin üstüne, bilmem bana kastın ne Bu hayat senin diye, beni üzdüğün niye vay Yar sevmedin üstüne, bilmem bana kastın ne Bu hayat senin diye, beni üzdüğün niye vay *** Unutamam seni yar, bu günün yarını var Beraber mutlu geçen günlerimiz var Unutamam seni yar, bu günün yarını var Beraber mutlu geçen günlerimiz var *** Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim, bu başka türlü Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim, bu başka türlü *** Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim, bu başka türlü Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim, bu başka türlü *** Unutamam seni yar, bu günün yarını var Beraber mutlu geçen günlerimiz var

Şah-ı Merdan Gönül mecnun gibi dağa yayılır Dağlar lâlesinin yanağından öp yanağından öp dost Ben dedim öpeyim gül sinesinden Gönül çok yalvardı yanağından öp yanağından öp dost *** Dedimki öpeyim gül sinesinden Gönül çok yalvardı yanağından öp yanağından öp dost Bahçeyi ekerler hardan ötürü Hastayım gelmişim nardan ötürü *** Yetişir ey gönül yârdan ötürü Git şahı ı merdanın eşiğinden öp eteğinden öp dost Yetişir ey gönül yârdan ötürü Git şahı ı merdanın eşiğinden öp eteğinden öp dost *** Kaşların kemandır gözlerin ceylan Bir bakışın nice dertlere derman dertlere derman dost Hasretiyle gitti sultan süleyman O ela gözlerin çanağından öp çanağından öp dost Hasretiyle gitti sultan süleyman O ela gözlerin çanağından öp çanağından öp dost *** Serbestinin nur dökülür yüzünden Söyledikçe dür dökülür yüzünden Bu yüzünden o yüzünden gözünden Dilinden dişinden yanağından öp yanağından öp dost *** O yüzünden bu yüzünden gözünden Dilinden dişinden yanağından öp yanağından öp dost Bu yüzünden o yüzünden gözünden Git şahı ı merdanın eşiğinden öp ayağından öp dost Dost dost dost

Leyla Bende döndüm leyla leyla Çölden ovaya ovaya Bende döndüm leyla leyla Çölden ovaya ovaya *** Saçlarıma aklar düştü Seni araya araya Seni araya araya *** Gözyaşlarım leyla leyla Döndü deryaya deryaya Şikayetim sana değil Ulu Mevla'ya Mevla'ya *** Gözyaşlarım leyla leyla Döndü deryaya deryaya Şikayetim sana değil Ulu Mevla'ya Mevla'ya *** Garip gönlüm mecnun olmuş Yanmış leylaya leylaya Garip gönlüm mecnun olmuş Yanmış leylaya leylaya *** Aşıkların dertlisiymiş Gelmiş dünyaya dünyaya Gelmiş dünyaya dünyaya *** Gözyaşlarım leyla leyla Döndü deryaya deryaya Şikayetim sana değil Ulu Mevla'ya Mevla'ya *** Gözyaşlarım leyle leyla Döndü deryaya deryaya Şikayetim sana değil Ulu Mevla'ya Mevla'ya *** Gözyaşlarım leyla leyla Döndü deryaya deryaya Şikayetim sana değil Ulu Mevla'ya Mevla'ya *** Gözyaşlarım leyla leyla Döndü deryaya deryaya Şikayetim sana değil Ulu Mevla'ya Mevla'ya

Zalim Ayrılık Yanıpta sönmeyen ataşlar gibi Yaktı yüreğimi yaktı bu ayrılık Zemheri ayında kara kış gibi Çöktü üzerime çöktü ayrılık Zemheri ayında kara kış gibi Çöktü üzerime çöktü ayrılık *** Boran değil tipi değil kar değil kar değil Bu hasretlik zor bana kar değil kar değil Anladım ki o yar bana yar değil yar değil Yaktı can evimi yıktı bu ayrılık ayrılık zalım ayrılık *** Boran değil tipi değil kar değil kar değil Bu hasretlik zor bana kar değil kar değil Anladım ki o yar bana yar değil yar değil Yaktı can evimi yıktı bu ayrılık ayrılık zalım ayrılık *** Rüzgar iken yağmur oldum sel oldum Akıl kalmadı başımda del oldum Ben o yarden ayrılmazken el oldum Büktü bileğimi büktü ayrılık Ben o yarden ayrılmazken el oldum Büktü bileğimi büktü ayrılık *** Boran değil tipi değil kar değil kar değil Bu hasretlik zor bana kar değil kar değil Anladım ki o yar bana yar değil yar değil Yaktı can evimi yıktı bu ayrılık ayrılık zalım ayrılık *** Boran değil tipi değil kar değil kar değil Bu hasretlik zor bana kar değil kar değil Anladım ki o yar bana yar değil yar değil Yaktı can evimi yıktı bu ayrılık ayrılık zalım ayrılık

Oğul Bu da mı başıma gelecekti oğul Niye ben ölmedim senin yerine Meyletmem gayri dünya malına Ardın sıra meler gelirim oğul Meyletmem gayri dünya malına Ardın sıra meler gelirim oğul *** Sen benim kanadım kolumdun oğul İkrarım imanım yolumdun oğul Söyle hangi taşa başım vurayım Diner mi bu acı diner mi oğul *** Sen benim evimin çırasıydın oğul Kınalı kekliğim maralıydın oğul Söyle hangi taşa başım vurayım Diner mi bu acı diner mi oğul *** Dönderdin çarkımı felek tersine Dert ekledin benim derdim üstüne Yitirdim aklımı döndüm deliye Cİğer pare pare oldu bak oğul Yitirdim aklımı döndüm deliye Cİğer pare pare oldu bak oğul *** Sen benim kanadım kolumdun oğul İkrarım imanım yolumdun oğul Söyle hangi taşa başım vurayım Diner mi bu acı diner mi oğul *** Sen benim evimin çırasıydın oğul Kınalı kekliğim maralıydın oğul Söyle hangi taşa başım vurayım Diner mi bu acı diner mi oğul *** Sen benim evimin çırasıydın oğul Kınalı kekliğim maralıydın oğul Söyle hangi taşa başım vurayım Diner mi bu acı diner mi oğul

Bayburt Türküsü Yoruldm geze geze İndim şingahın düze Zay oldum geze geze İndim şingahın düze Düğün kalmasın güze Sevdim inandım sözüne kandım Ateşe yandım gel gel *** Bayburtlu pek naza gelmez Yandı ciğerim gel gel gel Sevdim inandım sözüne kandım Ateşe yandım gel gel Bayburtlu pek naza gelmez Yandı ciğerim gel gel gel *** Koruğun aşkın bağı Göz yaşım sevda çağı Koruğun aşkın bağı Göz yaşım sevda çağı Arada şehit dağı Sevdim inandım sözüne kandım Ateşe yandım gel gel *** Bayburtlu pek naza gelmez Yandı ciğerim gel gel gel Sevdim inandım sözüne kandım Ateşe yandım gel gel Bayburtlu pek naza gelmez Yandı ciğerim gel gel gel *** Sevdim inandım sözüne kandım Ateşe yandım gel gel Bayburtlu pek naza gelmez Yandı ciğerim gel gel gel

Uzun Kavak Uzun kavak ne gidersin engine, Uzun kavak ne gidersin engine, Yaprakların benzemiyor rengine, Yaprakların benzemiyor rengine, *** Anne beni verecek misin dengime Anne beni verecek misin dengime Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma Akşamdan gel sağ yanıma yanıma Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma Akşamdan gel sağ yanıma yanıma *** Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar Anne benim sağ yanımda sancım var Anne benim sağ yanımda sancım var *** Ben ölürsem benden nice nice genci var Ben ölürsem benden nice nice genci var Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma Akşamdan gel sağ yanıma yanıma Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma Akşamdan gel sağ yanıma yanıma *** Uzun kavak dalın malın kırılsın Uzun kavak dalın malın kırılsın Yaprakların suda muda çürüsün Yaprakların suda muda çürüsün *** Herkes sevdiğini alsın yürüsün Herkes sevdiğini alsın yürüsün Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma, Akşamdan gel sağ yanıma yanıma Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma, Akşamdan gel sağ yanıma yanıma

Karagözlüm Gün geceye döner ben de sana Hasretindeyim yar anlasana İki damla yaşsın yanağımda Sen kara gözlüm Gün geceye döner ben de sana Hasretindeyim yar anlasana İki damla yaşsın yanağımda Sen kara gözlüm *** Kara gözlüm, melek yüzlüm Kara gözlüm, şiir sözlüm Kara gözlüm, gece hüznüm Sen kara gözlüm Kara gözlüm, melek yüzlüm Kara gözlüm, şiir sözlüm Kara gözlüm, gece hüznüm Sen kara gözlüm Sigaramda duman duman sensin Sitemli sözleri söyletensin Kim bilir şimdi sen nerelerdesin? Dön kara gözlüm Sigaramda duman duman sensin Sitemli sözleri söyletensin Kim bilir şimdi sen nerelerdesin? Dön kara gözlüm *** Kara gözlüm, melek yüzlüm Kara gözlüm, şiir sözlüm Kara gözlüm, gece hüznüm Sen kara gözlüm Kara gözlüm, melek yüzlüm Kara gözlüm, şiir sözlüm Kara gözlüm, gece hüznüm Sen kara gözlüm *** Kara gözlüm, melek yüzlüm Kara gözlüm, şiir sözlüm Kara gözlüm, gece hüznüm Sen kara gözlüm Kara gözlüm, melek yüzlüm Kara gözlüm, şiir sözlüm Kara gözlüm, gece hüznüm Sen kara gözlüm

Gönül Eyvah Gönül nedir bu telaşın? Sebil olmuş gözde yaşın Derdi bitmez garip başın, eyvah eyvah *** Gel ne olur gelmezse Bir selam göndermezse Yanar yürek bilmezse Gönül eyvah gönül eyvah *** Gel ne olur gelmezse Bir selam göndermezse Yanar yürek bilmezse Gönül eyvah gönül eyvah *** Gönül yazımız kışlara Yolumuz döndü başlara Bak başa gelen işlere Eyvah eyvah *** Gel ne olur gelmezse Bir selam göndermezse Yanar yürek bilmezse Gönül eyvah gönül eyvah *** Gel ne olur gelmezse Bir selam göndermezse Yanar yürek bilmezse Gönül eyvah gönül eyvah *** Gönül nedir bu ettiğin? Az mı elinden çektiğim? Yeter bu cana ettiğin Eyvah, eyvah *** Gel ne olur gelmezse Bir selam göndermezse Yanar yürek bilmezse Gönül eyvah gönül eyvah *** Gel ne olur gelmezse Bir selam göndermezse Yanar yürek bilmezse Gönül eyvah gönül eyvah *** Gel ne olur gelmezse Bir selam göndermezse Yanar yürek bilmezse Gönül eyvah gönül eyvah *** Gel ne olur gelmezse

De Efkarım De efkarım de kabir de efkarım de kabir Almaz seni almaz kabir Gidende bir kalanda bir gidende bir kalanda bir Ha zahir de benim ha ahir *** Aman aman aman aman yare Yandım yandım yan deli divane Aman aman aman aman yare Yandım yandım yan deli divane *** Sen beni kıble bilde secretme Al cana sine payeder olsun Ben sana yandım aşık incitme Can seni sevdi bendemi dursun *** Yiğit olan kılıç kesmez Yardan kuru söz öldürür Can verse sıratı geçmez Bir selam yoldan döndürür

Sinop Mapushanesi Mapushanelere attım postumu aman aman Bilemedim düşmanımı dostumu Bilemedim düşmanımı dostumu *** Yar gelip geçtikçe çiğner üstümü aman aman Öldüm mapushane yandım senin elinden Kurtulaydım şu gardiyanın dilinden Düştüm bir ormana yol belli değil Sinop mapushanesinde gün belli değil *** Mapushanelerde üç ağaç incir aman aman Elimde kelepçe buynumda zincir Elimde kelepçe buynumda zincir *** Zinciri sallama kollarım incir aman aman Öldüm mapushane senin elinden Kurtulaydım şu gardiyanın dilinden Düştüm bir ormana yol belli değil Sinop mapushaesinde gün belli değil *** Öldüm mapushane senin elinden Kurtulaydım şu gardiyanın dilinden Düştüm bir ormana yol belli değil Sinop mapushaesinde

Eyvah Eyvah Depreşti içimde tüm anılarım Eskiden sevdiğim maralı gördüm Titreye titreye yanımdan geçti Gönlümde yaralı maralı gördüm Eyvah eyvah eyvah Eyvah eyvah eyvah *** Eyvah sevdiceğim yaban el gibi Üzeri hudutlar çeken tel gibi Yok yok yok yok *** Gözleri gözüme batan tel gibi Dergahtan kovulmuş garip kul gibi Ağlar koyup giden maralı gördüm Ağlar koyup giden maralı gördüm Yok yok yok yok *** Vallah ne demeli bir fakir oldum Vallah ne demeli tarumar oldum Bir fakir bir melul bir garip oldum Bir fakir bir melul bir garip oldum Yok yok yok yok *** Vallah ne demeli bir fakir oldum Vallah ne demeli tarumar oldum Bir fakir bir melul bir garip oldum Bir fakir bir melul bir garip oldum Yok yok yok yok *** Akşamın güneşi vurmuş yüzüne Hoyrat olmuş yıllar düşmüş zülfüne Bütün ahuzarın salmış göğsüne Gözünde sitemi sıralı gördüm Eyvah eyvah eyvah *** Eyvah sevdiceğim yaban el gibi Üzeri hudutlar çeken tel gibi Yok yok yok yok *** Gözleri gözüme batan tel gibi Dergahtan kovulmuş garip kul gibi Ağlar koyup giden maralı gördüm Ağlar koyup giden maralı gördüm Yok yok yok yok *** Vallah ne demeli bir fakir oldum Vallah ne demeli tarumar oldum Bir fakir bir melul bir garip oldum Bir fakir bir melul bir garip oldum Yok yok yok yok *** Vallah ne demeli bir fakir oldum Vallah ne demeli tarumar oldum Bir fakir bir melul bir garip oldum Bir fakir bir melul bir garip oldum Yok yok yok yok