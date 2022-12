Yüksek Sadakat

Bak benden arta kalan Biraz kül biraz duman Ne kadar istesem de Ben seni arayamam *** Ruhum rüyaya dalmış Dünya uzak, gerçek yavan Sanki bir yok bir de varmış Ben seni arayamam *** Keşke yanımda olsaydın Kolay olurdu o zaman Ben sussam sen anlatsaydın Yorulunca uyusaydın *** Kolay mı sanıyorsun Kolaysa yan o zaman Yağmurum ol in üstüme Ben böyle yaşayamam *** Halimi görüyorsun Bir şeyler yap o zaman Sebebim var biliyorsun Ben seni arayamam *** Bak benden arta kalan Biraz kül biraz duman Ne kadar istesem de Ben seni arayamam *** Ruhum rüyaya dalmış Dünya uzak, gerçek yavan Sanki bir yok bir de varmış Ben seni arayamam *** Keşke yanımda olsaydın Kolay olurdu o zaman Ben sussam sen anlatsaydın Yorulunca uyusaydın *** Kolay mı sanıyorsun Kolaysa yan o zaman Yağmurum ol in üstüme Ben böyle yaşayamam *** Halimi görüyorsun Bir şeyler yap o zaman Sebebim var biliyorsun Ben seni arayamam *** Kolay mı sanıyorsun Kolaysa yan o zaman Yağmurum ol in üstüme Ben böyle yaşayamam *** Halimi görüyorsun Bir şeyler yap o zaman Sebebim var biliyorsun Ben seni arayamam