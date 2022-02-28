Katil & Maktül Şarkı Sözleri
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Yüksek Sadakat
Katil & Maktül
-
Dünya döner bir gün daha
Yeryüzünde aşk durdukça
Gece erken inse bile korkma
O hep seninle kaldıkça
***
Biliyorsun gitmem gerek
Yollar bitmez düşünerek
İster sonuç de istersen sebep
Bu düğümü çözmem gerek
***
Belki sana yazarım
Uğradığım bir şehirden
Renkli bir kart atarım
Mekke ya da Kudüs'ten
***
Sonra bir gün çıkarım
Sen artık dönmez derken
Bir şarkı fısıldarım
Kulağına gün batarken
***
Dünya döner tek bir yana
(Aşk durdukça) doğsun diye gün bir daha
Ben de döndüm sana
(Aşk durdukça) sönmek için yana yana
***
Dünya döner tek bir yana
(Aşk durdukça) doğsun diye gün bir daha
Ben de döndüm sana
(Aşk durdukça) sönmek için yana yana
***
Belki sana yazarım
Uğradığım bir şehirden
Renkli bir kart atarım
Mekke ya da Kudüs'ten
***
Sonra bir gün çıkarım
Sen artık dönmez derken
Bir şarkı fısıldarım
Kulağına gün batarken
***
Dünya döner tek bir yana
(Aşk durdukça) doğsun diye gün bir daha
Ben de döndüm sana
(Aşk durdukça) sönmek için yana yana
***
Dünya döner tek bir yana
(Aşk durdukça) doğsun diye gün bir daha
Ben de döndüm sana
(Aşk durdukça) sönmek için yana yana
***
Dünya döner tek bir yana
(Aşk durdukça) doğsun diye gün bir daha
Ben de döndüm sana
(Aşk durdukça) sönmek için yana yana
***
Aşk durdukça
Aşk durdukça
-
Bak benden arta kalan
Biraz kül biraz duman
Ne kadar istesem de
Ben seni arayamam
***
Ruhum rüyaya dalmış
Dünya uzak, gerçek yavan
Sanki bir yok bir de varmış
Ben seni arayamam
***
Keşke yanımda olsaydın
Kolay olurdu o zaman
Ben sussam sen anlatsaydın
Yorulunca uyusaydın
***
Kolay mı sanıyorsun
Kolaysa yan o zaman
Yağmurum ol in üstüme
Ben böyle yaşayamam
***
Halimi görüyorsun
Bir şeyler yap o zaman
Sebebim var biliyorsun
Ben seni arayamam
***
Bak benden arta kalan
Biraz kül biraz duman
Ne kadar istesem de
Ben seni arayamam
***
Ruhum rüyaya dalmış
Dünya uzak, gerçek yavan
Sanki bir yok bir de varmış
Ben seni arayamam
***
Keşke yanımda olsaydın
Kolay olurdu o zaman
Ben sussam sen anlatsaydın
Yorulunca uyusaydın
***
Kolay mı sanıyorsun
Kolaysa yan o zaman
Yağmurum ol in üstüme
Ben böyle yaşayamam
***
Halimi görüyorsun
Bir şeyler yap o zaman
Sebebim var biliyorsun
Ben seni arayamam
***
Kolay mı sanıyorsun
Kolaysa yan o zaman
Yağmurum ol in üstüme
Ben böyle yaşayamam
***
Halimi görüyorsun
Bir şeyler yap o zaman
Sebebim var biliyorsun
Ben seni arayamam
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