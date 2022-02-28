Yüksek Sadakat

Dünya döner bir gün daha Yeryüzünde aşk durdukça Gece erken inse bile korkma O hep seninle kaldıkça *** Biliyorsun gitmem gerek Yollar bitmez düşünerek İster sonuç de istersen sebep Bu düğümü çözmem gerek *** Belki sana yazarım Uğradığım bir şehirden Renkli bir kart atarım Mekke ya da Kudüs'ten *** Sonra bir gün çıkarım Sen artık dönmez derken Bir şarkı fısıldarım Kulağına gün batarken *** Dünya döner tek bir yana (Aşk durdukça) doğsun diye gün bir daha Ben de döndüm sana (Aşk durdukça) sönmek için yana yana *** Dünya döner tek bir yana (Aşk durdukça) doğsun diye gün bir daha Ben de döndüm sana (Aşk durdukça) sönmek için yana yana *** Belki sana yazarım Uğradığım bir şehirden Renkli bir kart atarım Mekke ya da Kudüs'ten *** Sonra bir gün çıkarım Sen artık dönmez derken Bir şarkı fısıldarım Kulağına gün batarken *** Dünya döner tek bir yana (Aşk durdukça) doğsun diye gün bir daha Ben de döndüm sana (Aşk durdukça) sönmek için yana yana *** Dünya döner tek bir yana (Aşk durdukça) doğsun diye gün bir daha Ben de döndüm sana (Aşk durdukça) sönmek için yana yana *** Dünya döner tek bir yana (Aşk durdukça) doğsun diye gün bir daha Ben de döndüm sana (Aşk durdukça) sönmek için yana yana *** Aşk durdukça Aşk durdukça

Bak benden arta kalan Biraz kül biraz duman Ne kadar istesem de Ben seni arayamam *** Ruhum rüyaya dalmış Dünya uzak, gerçek yavan Sanki bir yok bir de varmış Ben seni arayamam *** Keşke yanımda olsaydın Kolay olurdu o zaman Ben sussam sen anlatsaydın Yorulunca uyusaydın *** Kolay mı sanıyorsun Kolaysa yan o zaman Yağmurum ol in üstüme Ben böyle yaşayamam *** Halimi görüyorsun Bir şeyler yap o zaman Sebebim var biliyorsun Ben seni arayamam *** Bak benden arta kalan Biraz kül biraz duman Ne kadar istesem de Ben seni arayamam *** Ruhum rüyaya dalmış Dünya uzak, gerçek yavan Sanki bir yok bir de varmış Ben seni arayamam *** Keşke yanımda olsaydın Kolay olurdu o zaman Ben sussam sen anlatsaydın Yorulunca uyusaydın *** Kolay mı sanıyorsun Kolaysa yan o zaman Yağmurum ol in üstüme Ben böyle yaşayamam *** Halimi görüyorsun Bir şeyler yap o zaman Sebebim var biliyorsun Ben seni arayamam *** Kolay mı sanıyorsun Kolaysa yan o zaman Yağmurum ol in üstüme Ben böyle yaşayamam *** Halimi görüyorsun Bir şeyler yap o zaman Sebebim var biliyorsun Ben seni arayamam