Yüksek Sadakat

Ben Seni Arayamam Bak benden arta kalan Biraz kül biraz duman Ne kadar istesem de Ben seni arayamam *** Ruhum rüyaya dalmış Dünya uzak, gerçek yavan Sanki bir yok bir de varmış Ben seni arayamam *** Keşke yanımda olsaydın Kolay olurdu o zaman Ben sussam sen anlatsaydın Yorulunca uyusaydın *** Kolay mı sanıyorsun Kolaysa yan o zaman Yağmurum ol in üstüme Ben böyle yaşayamam *** Halimi görüyorsun Bir şeyler yap o zaman Sebebim var biliyorsun Ben seni arayamam *** Bak benden arta kalan Biraz kül biraz duman Ne kadar istesem de Ben seni arayamam *** Ruhum rüyaya dalmış Dünya uzak, gerçek yavan Sanki bir yok bir de varmış Ben seni arayamam *** Keşke yanımda olsaydın Kolay olurdu o zaman Ben sussam sen anlatsaydın Yorulunca uyusaydın *** Kolay mı sanıyorsun Kolaysa yan o zaman Yağmurum ol in üstüme Ben böyle yaşayamam *** Halimi görüyorsun Bir şeyler yap o zaman Sebebim var biliyorsun Ben seni arayamam *** Kolay mı sanıyorsun Kolaysa yan o zaman Yağmurum ol in üstüme Ben böyle yaşayamam *** Halimi görüyorsun Bir şeyler yap o zaman Sebebim var biliyorsun Ben seni arayamam

Aklımın İplerini Saldım Irmaklar denizlerde Denizler sahillerde durdular Arayanlar hiçbir yerde İnananlar dualarda buldular *** Kim bilir sen Benim halimde Sakinliğimde Ne buldun? *** Bense yorgundum Kendi kendime sokuldum Uyuya kaldım Aklımın iplerini saldım *** O giderken bir an durup peşinden baktım Ne dersin? Umarım beni affedersin Ne dersin? *** Belki de terk edip gidersin Gider misin?

Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer Gül renginde gün doğarken Boğazdan gemiler usulca geçerken Gel çıkalım bu şehirden Ağaçlar, gökyüzü ve toprak uyurken *** Dolaşalım kumsallarda Çılgın kalabalık artık uzaklarda Yorulursan yaslan bana Sarılıp uyuyalım gün batımında *** Belki üstümüzden bir kuş geçer Kanadından bir tüy düşer İner döne döne gökyüzünden Hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden *** Haydi kalk gidelim bu şehirden Gün doğarken ya da güneş batarken Belki kuşlar geçer üstümüzden Kanatları senin ellerinden Ellerinden

Denizaltı Uzakta, seslerden uzakta Denizaltında Farklıyız gözlerden uzakta Denizaltında Burada her şey yolunda merkez Orada iyi mi herkes Her şey yolunda merkez Orada iyi mi *** Uzakta şehirden uzakta Denizaltında Farklıyız gözlerden uzakta Denizaltında Burada her şey yolunda merkez Orada iyi mi herkes Her şey yolunda merkez Orada iyi mi İyi mi herkes İyi mi herkes *** Denizaltı sessiz Denizaltı berrak Sanki bir annenin İçi gibi ıslak Oysa yeryüzü karışık İnsanlar buna alışık Yeter artık yoruldum merkez Bitti, bu son kez *** Burada herşey yolunda merkez Orada iyi mi herkes Her şey yolunda merkez Orada iyi mi Her şey yolunda merkez Orada iyi mi herkes Herşey yolunda merkez Orada iyi mi Orada iyi mi

Döneceksin Diye Söz Ver Güneşin ufka değdiği yer Oraya git ama yine gel Döneceksin diye söz ver *** Böylesi hepsinden güzel Git özlet kendini yine gel Döneceksin diye söz ver *** Dinle, uzaktan Çalan şarkı hicazdan Yaktık seninle biz Bir yangını yeni baştan *** Dinle uzaktan Küllerin arasından Madem her şey biter Yine başlar yeni baştan *** Bana ne olur ellerini ver Gideceksin ama yine gel Döneceksin diye söz ver

Hüzün Hüzün günbatımında hissettirir kendini Akşamüstü yükselip alçalan ateş gibi Karşılaşan iki dost, zamanın değirmeni Bir sahil lokantası, Ege'nin zeytinleri Uzakta Hüzün hep yanımda *** Geçmişten gelen sesler, gözümden kaçan gözler Ne kadar çok tırmansam benden yukarda gizler Bir gelincik tarlası, Güneydoğu vakası TV'de kan banyosu, neden ölür bu gençler Bilemem Hüzün seni silemem *** Bu oyun nerede biter, hangi yol dosta gider Ben sevmeye alıştım, muhabbet bana yeter Hüzün gün batımında bir an koluma girer En sevdiğin kuş olur sonra da uçar gider Tutamam Hüzün sensiz yapamam

Kafile Bendeki bu ateş sönmeden Mevsim yazdan hazana dönmeden Gözlerine uyku inmeden Göğsüne yatır beni, düşlere götür beni *** Aşk bu cana bedenden hak ise Can ne cami çeker ne kilise Ten sönmeden bitmez bu hadise Beni yanlış anlama Şikayetim yok ama Ben aşkı böyle bildim Gel merhem ol yarama *** Ben hem kalp hem bedenim Nefestir ruhum benim Aşk şarabı içelim Tez gelse de ecelim Ben hem kalp hem bedenim Ateştir ruhum benim Aşk şarabı içelim Kendimizden geçelim *** Bendeki bu ateş sönmeden Mevsim yazdan hazana dönmeden Gözlerine uyku inmeden Göğsüne yatır beni, düşlere götür beni *** Bir ömür böyle geçmez ah ile Ağlasan da gülsen de nafile Sen dursan da yürür bu kafile Beni yanlış anlama Şikayetim yok ama Ben aşkı böyle bildim Gel merhem ol yarama *** Ben hem kalp hem bedenim Nefestir ruhum benim Aşk şarabı içelim Tez gelse de ecelim Ben hem kalp hem bedenim Ateştir ruhum benim Aşk şarabı içelim Kendimizden geçelim

Pervane Aman aman dönerim aşkının etrafında Pervaneyim pervaneyim sana *** Yürüyorum sokaklarda Sen evinde uyurken Saatten haberim yok Belki geç belki erken *** Kaderin cilvesinden Şarabın öfkesinden Anladım ki kaçış yok Bu aşkın pençesinden *** İşten eve dönerken Susayıp su içerken Her daim aklımdasın Hayat akıp giderken *** Sen parla ben döneyim Aşkının etrafında Bir yanıp bir söneyim Alacakaranlıkta

Yine de Çok param olsa Sen olmasan Her yere gitsem Sen gelmesen Yarını görsem Sen bilmesen Tanrıyı bulsam Sen kaybolsan *** Yine de Bir yerde ta içimde Bildiğin her yerden derinde Bulunduğum her seçimde Hayalin hala benimle *** Şarkılar yazsam Sen duymasan Denizler aşsam Anlamasan Sana uzansam Dokunmasam Tanrıyı bulsam Sen kaybolsan *** Yine de Bir yerde ta içimde Bildiğin her yerden derinde Bulunduğum her seçimde Hayalin hala benimle