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7/24 Dinle Yüksek Sadakat
Yüksek Sadakat

Yüksek Sadakat

En Çok Dinlenen Yüksek Sadakat Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer

Yüksek Sadakat 04:31
02

Aklımın İplerini Saldım

Yüksek Sadakat 04:23
03

Seninle

Yüksek Sadakat 03:23
04

Yine de

Yüksek Sadakat 04:17
05

Döneceksin Diye Söz Ver

Yüksek Sadakat 03:49

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