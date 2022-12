Yüksek Sadakat

Uzakta, seslerden uzakta Denizaltında Farklıyız gözlerden uzakta Denizaltında Burada her şey yolunda merkez Orada iyi mi herkes Her şey yolunda merkez Orada iyi mi *** Uzakta şehirden uzakta Denizaltında Farklıyız gözlerden uzakta Denizaltında Burada her şey yolunda merkez Orada iyi mi herkes Her şey yolunda merkez Orada iyi mi İyi mi herkes İyi mi herkes *** Denizaltı sessiz Denizaltı berrak Sanki bir annenin İçi gibi ıslak Oysa yeryüzü karışık İnsanlar buna alışık Yeter artık yoruldum merkez Bitti, bu son kez *** Burada herşey yolunda merkez Orada iyi mi herkes Her şey yolunda merkez Orada iyi mi Her şey yolunda merkez Orada iyi mi herkes Herşey yolunda merkez Orada iyi mi Orada iyi mi